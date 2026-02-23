El vaticinio de Trump sobre la caída de Cuba

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Todo empezó con Begoña
El Sánchez que todos llevaban dentro
Moncloa prepara el BOE
1.000 euros al mes por hijo
Gordo de la Primitiva hoy
'Yellow Letters'
5 detenidos reunión 'therians'
Joven fe religión católica
Manzanas residuos pesticidas
Católica 24 años
Willie Colón
Seguro de coche
Arturo Pérez-Reverte
Pablo Chiapella
Anne Igartiburu
Roberto Brasero
Anthony Mackie
Rossy de Palma
Georgina Rodríguez
Juan Avellaneda
María Pombo
Miguel de Unamuno
Piloto de avión
Propietario panadería
Ayuda reforma vivienda
Excedencia trabajadores
Luz terraza
Deducción 1.000 €
Hotel comprado por Pedri
Alquileres Madrid
Mueble de televisión Jysk
Tributar IRPF
Pantalones Stradivarius
Despido procedente llegar tarde
Ingeniero automoción España
Mario Casas raxo con patatas receta
Eutanasia Noelia
Julia Otero casa Barcelona
Denuncia inspectores de Trabajo
Obras en la vivienda
Salarios precarios España
Redes sociales
Ganadero 80 vacas
Ley hipotecaria
Sergio Dalma cantante
Nuevos billetes transporte
Alquilar o comprar vivienda
Multas basura Madrid
Aspiradoras Aldi
Vestidos primaveral Mango
Trump ordena desclasificar archivos
Añada de Protos
Declaración de la Renta
Chino en España
Buzón número 1
Dejar la vivienda de alquiler antes
Lotería Nacional, en directo
Subida SMI
Sonsoles Ónega periodista
Ley de Propiedad horizontal
Obligación nombres de hijos
Empresario español en China
Comerciante chino
Carlos Herrera
Loles León
Odile, superviviente de cáncer
El nuevo fenómeno del alquiler
Empresario chino en España
Baja temporal
Incremento de las pensiones
Los bancos informan a Hacienda
Alberto panadero
María León
Subida del Salario Mínimo
Ricard Garriga
Cayetano Rivera casa
Prendas que se prohibieron en España
Jornada laboral funcionarios
Sylvester Stallone
Matthew McConaughey
Byung-Chul Han, filósofo
Modelo de bajas flexibles del Gobierno
Luis Merlo
Ayuda desalojados temporal
60 años Cindy Crawford
Querella al exdirector de la Policía
Matthew McConaughey
Ayudas factura de la luz
Empresario chino
Shia LaBeouf detenido en Nueva Orleans
Rebaja fiscal
Pacientes cada ocho minutos
Padre David Bisbal
Ley de Propiedad Horizontal
Gregorio Estévez
Caída de las cripto
Jesús Vázquez
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Efe

Columnas EL INFORME OPPENHEIMER

El vaticinio de Trump sobre la caída de Cuba

La reciente suspensión de los envíos de petróleo subvencionado de Venezuela y México a Cuba, bajo presión estadounidense, está agravando aún más la ya crítica crisis energética de la isla.

Publicada

La reciente declaración del presidente Donald Trump de que la dictadura cubana podría caer muy pronto quizás no sea sólo otra de sus habituales exageraciones, como cuando prometió convertir Gaza en una "Riviera del Oriente Medio" o poner fin a la guerra de Ucrania "en veinticuatro horas".

En el caso de Cuba, puede que su predicción no sea descabellada.

Los datos económicos están del lado de Trump. La reciente suspensión de los envíos de petróleo subvencionado de Venezuela y México a Cuba, bajo presión estadounidense, está agravando aún más la ya crítica crisis energética de la isla.

La empresa consultora de datos Kpler pronostica que Cuba se quedará sin petróleo entre el 15 y el 20 de febrero, según el Financial Times. La isla ya sufre, desde hace más de un año, cortes de electricidad que a veces duran días enteros.

El turismo, principal fuente de ingresos de la isla, se ha desplomado. Pocos extranjeros quieren pasar sus vacaciones en un país que de noche se queda a oscuras. El número de turistas extranjeros cayó a 1,8 millones en 2025, de los 4,7 millones de 2018, según cifras oficiales de Cuba.

Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, me dijo que la previsión de Kpler podría ser un poco exagerada. Sin embargo, coincidió en que las reservas petroleras de Cuba tocarán fondo en cuestión de semanas.

El Marinera, uno de los seis petroleros interceptados por Estados Unidos en su bloqueo a Venezuela.

El Marinera, uno de los seis petroleros interceptados por Estados Unidos en su bloqueo a Venezuela. Reuters

"Nuestra estimación es que tienen de cuatro a ocho semanas de combustible", me dijo. "Si para el mes de marzo no vemos en el horizonte un buque petrolero atracando en un puerto cubano, estaremos frente a una crisis".

El problema para la dictadura cubana, más allá del petróleo necesario para mantener las casas iluminadas, será la falta de diésel para mantener la economía a flote. La industria azucarera cubana está casi paralizada por escasez de diésel para sus tractores y camiones.

La gran pregunta es si el régimen cubano caerá como resultado de esta crisis económica.

Le recordé a Piñón que el régimen sobrevivió a un corte similar de sus suministros de petróleo a principios de la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética.

"Pero esta vez, la situación es totalmente diferente", me respondió Piñón. "No soy un analista político, pero recuerda que en aquel momento había un Fidel Castro. Había una persona que podía alentar al pueblo cubano a continuar".

Fidel Castro, Ernesto 'Che' Guevara y Osvaldo Dorticós.

Fidel Castro, Ernesto 'Che' Guevara y Osvaldo Dorticós.

Hoy, el hermano de Fidel Castro, Raúl, tiene 94 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel es un burócrata gris al que le cuesta mantener despierta a su audiencia.

Personas que han visitado la isla recientemente me cuentan que, aunque mucha gente odia al régimen, existe un gran obstáculo para las protestas masivas que podrían derrocarlo: la mayoría de los jóvenes se han ido del país.

Cuba se ha convertido en una isla de abuelos, cuyos hijos y nietos viven en Miami, Madrid u otras partes del mundo.

Asimismo, no se puede descartar que la dictadura cubana llegue a un acuerdo con Trump y se mantenga en el poder. Trump ha instado recientemente a los funcionarios cubanos a "llegar a un acuerdo", y el 3 de febrero dijo que su Gobierno está hablando con "las más altas autoridades de Cuba".

Trump podría estar buscando un entendimiento sobre migración y cooperación en materia de drogas, dejando para el futuro una transición a la democracia.

En cualquier caso, diplomáticos extranjeros en Cuba me dicen que el pronóstico de Trump sobre una posible caída del régimen podría no ser un disparate.

En el pasado, la dictadura de Cuba siempre ha logrado encontrar un salvador en momentos de necesidad, ya fuera Rusia, Venezuela o México. Esta vez, no hay ningún salvador a la vista, y las luces se están apagando en la isla.

Más en Columnas