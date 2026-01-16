ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
María Corina ofrece el Nobel a Trump
Albares pide que se levanten las sanciones a Delcy
Sánchez se inventa un "fondo soberano" con los Next Gen
100% de descuento en el IRPF para caseros
Sanidad no se reunirá con los médicos
Deducción a familias numerosas
Prórroga antidesahucios
Notificación de la Agencia Tributaria
Llega el nuevo abono de transportes
Cocinero sevillano
Albañil hondureño en España
Propietario 8 pisos
Gonzalo Bernardos, economista
Jornada laboral de panadero
Devolución de la Renta
Bajada de impuestos a los caseros
Esta es la cantidad máxima de efectivo que puedes llevar
Coste de un trabajador
Precio del alquiler 2026
Cobros por bizum
Primer robot trabajador
Profesor más longevo
Asesora financiera
Soldador con 10 años de experiencia
27 millones de turistas saturan este destino
Antonio Banderas patrimonio
La saga 'Avatar' puede cancelarse
Penalización jubilación
Madre reclama sueldo
Zara construye un edificio de 6 plantas
Malagueña vive autocaravana
Nueva fecha para autónomos
Bonificación a los caseros
No se pueden usar los patios de luces
Aitor, carnicero
Melissa, limpiadora hondureña
Deducción 340 euros IRPF
Albañil jubilado sobre los jóvenes
Cheque de 1.000 euros
Carlos Herrera longevidad
Ramón Garriga, panadero
Casa Lolita Flores
Negocio del agua
Límites a las tarjetas 'revolving'
Camarera en Suiza
Carne hormonada
Carmen, víctima de la estafa del cupón premiado
Reducción de nómina por este impuesto
Xavi Abat, abogado
Tomás Serrano

Tomás Serrano

Columnas NEWSLETTER

La igualdad estorba: Montero, la alumna aventajada de Sánchez

Apúntate y recibe cada miércoles esta newsletter para leerla antes que nadie y no perderte la información más relevante.

Publicada

El mismo Gobierno que no pierde ocasión en intitularse "Gobierno del diálogo", "Gobierno de la transparencia" y "Gobierno del respeto a la diversidad territorial" ha quedado retratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El nuevo modelo de financiación de María Jesús Montero fue rechazado por todas las comunidades de régimen común salvo Cataluña, es decir, 14 de 15. Y la ministra se fumó un puro.

Lejos de acudir a la cita con una propuesta para negociar con los consejeros autonómicos llevó un plato enlatado tras el acuerdo bilateral alcanzado en reuniones clandestinas por Pedro Sánchez y el condenado Oriol Junqueras .

El mensaje implícito del Gobierno es nítido: esto es lo que hay, y quien quiera dinero extra que pase por el aro.

El resultado es un modelo que divide, debilita la cooperación autonómica y deja un regusto amargo en quienes todavía creían en la política del entendimiento.

Montero ha pasado de ser la líder andaluza que reclamaba una financiación autonómica justa que favoreciera la igualdad entre españoles, a ser el títere de los independentistas y defender la "financiación singular" de Cataluña y el "principio de ordinalidad".

Los votantes andaluces se lo recordarán en las urnas esta primavera.

El trágala fiscal de la ministra humilla políticamente a presidentes autonómicos de todos los colores, incluidos Emiliano García-Page y Adrián Barbón. ¿Ese es el famoso respeto a las autonomías?

Esta semana se ha confirmado que Sánchez mantuvo al menos dos reuniones secretas con Junqueras para negociar la nueva financiación autonómica que luego se ha querido presentar como una reforma general para todas las comunidades.

Mientras se negaba o escondía públicamente la existencia de estos contactos, se utilizaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera como simple escenografía para legitimar un acuerdo ya cerrado.

Es el colmo del cinismo: predican diálogo y practican la imposición; se autoproclaman garantes de la transparencia mientras tejen acuerdos en la sombra; hablan de igualdad entre territorios y negocian privilegios con sus socios independentistas.

El resultado es un país fracturado y unas comunidades que ya saben que su voz no cuenta: su papel institucional se reduce a aplaudir o a quedarse con el plato vacío.

Montero se ha convertido en el símbolo de toda una forma de gobernar. Es la alumna aventajada de Sánchez. Sólo por mantenerse en el poder han sacrificado "la igualdad", la esencia de los ideales de la izquierda.

Más en Columnas