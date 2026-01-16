La igualdad estorba: Montero, la alumna aventajada de Sánchez

El mismo Gobierno que no pierde ocasión en intitularse "Gobierno del diálogo", "Gobierno de la transparencia" y "Gobierno del respeto a la diversidad territorial" ha quedado retratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El nuevo modelo de financiación de María Jesús Montero fue rechazado por todas las comunidades de régimen común salvo Cataluña, es decir, 14 de 15. Y la ministra se fumó un puro.

Lejos de acudir a la cita con una propuesta para negociar con los consejeros autonómicos llevó un plato enlatado tras el acuerdo bilateral alcanzado en reuniones clandestinas por Pedro Sánchez y el condenado Oriol Junqueras .

El mensaje implícito del Gobierno es nítido: esto es lo que hay, y quien quiera dinero extra que pase por el aro.

El resultado es un modelo que divide, debilita la cooperación autonómica y deja un regusto amargo en quienes todavía creían en la política del entendimiento.

Montero ha pasado de ser la líder andaluza que reclamaba una financiación autonómica justa que favoreciera la igualdad entre españoles, a ser el títere de los independentistas y defender la "financiación singular" de Cataluña y el "principio de ordinalidad".

Los votantes andaluces se lo recordarán en las urnas esta primavera.

El trágala fiscal de la ministra humilla políticamente a presidentes autonómicos de todos los colores, incluidos Emiliano García-Page y Adrián Barbón. ¿Ese es el famoso respeto a las autonomías?

Esta semana se ha confirmado que Sánchez mantuvo al menos dos reuniones secretas con Junqueras para negociar la nueva financiación autonómica que luego se ha querido presentar como una reforma general para todas las comunidades.

Mientras se negaba o escondía públicamente la existencia de estos contactos, se utilizaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera como simple escenografía para legitimar un acuerdo ya cerrado.​

Es el colmo del cinismo: predican diálogo y practican la imposición; se autoproclaman garantes de la transparencia mientras tejen acuerdos en la sombra; hablan de igualdad entre territorios y negocian privilegios con sus socios independentistas.

El resultado es un país fracturado y unas comunidades que ya saben que su voz no cuenta: su papel institucional se reduce a aplaudir o a quedarse con el plato vacío.

Montero se ha convertido en el símbolo de toda una forma de gobernar. Es la alumna aventajada de Sánchez. Sólo por mantenerse en el poder han sacrificado "la igualdad", la esencia de los ideales de la izquierda.