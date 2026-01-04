Lo que Trump dice de Delcy y lo que Delcy dice de Trump: algo no encaja en Venezuela

1. De la rueda de prensa de Donald Trump sobre Venezuela queda una idea clara.

La transición a la democracia en Venezuela es secundaria para Trump con respecto al control efectivo del país. Si algo no quiere el presidente americano son problemas.

Y, de hecho, Trump ha amenazado con una segunda ola de ataques "mucho más intensos" si elementos descontrolados del ejército intentan ahora tocarle un pelo a un solo ciudadano venezolano y estropear así la "espectacular" operación del ejército americano.

2. La democracia también es secundaria con respecto a la reconstrucción de Venezuela (en beneficio de las petroleras estadounidenses que ahora obtendrán el control de los recursos energéticos del país) y su salida del eje del crimen liderado por China, Rusia e Irán.

3. Estados Unidos va a dirigir y coordinar por tanto la transición hacia no se sabe muy bien qué, de la mano de "gente" del país, y durante el tiempo que haga falta para ello.

4. No es mucha información, pero tampoco es poca, teniendo en cuenta que Donald Trump ha hablado más como el CEO de una petrolera que contara con un ejército privado que como el presidente de la más poderosa e influyente democracia del planeta.

De izquierda a derecha, el director de la CIA, John Ratcliffe; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras observan la operación militar estadounidense en Venezuela desde el resort Mar a Lago de Trump , en Palm Beach (Florida). Reuters

5. La visión de Trump es descarnada. Brutalmente pragmática. El objetivo no era liberar a los venezolanos, sino eliminar un riesgo geopolítico para Estados Unidos.

Otra cosa muy distinta es que eso ya le vaya bien a los venezolanos, cuya prioridad era acabar con Nicolás Maduro y su régimen.

6. Cruzado ese río, ahora los venezolanos llegan a otro muy distinto.

¿Cómo será la Venezuela del futuro y quién la liderará?

Digamos que el estrés político de los venezolanos ha bajado desde el 10 al 7.

Y un estrés de 7 no es poco estrés.

Pero mejor 7 que 10.

7. Trump ha dejado abierta la incógnita de cuál será ese futuro concreto de Venezuela, pero ha descartado radicalmente que vaya a suponer una mera continuidad del régimen chavista.

En Venezuela, y de hacer caso a Trump, no va a cambiar "algo" para que "todo" siga igual.

8. Esas "personas" que trabajarán junto a la administración estadounidense para llevar a cabo la transición no serán en ningún caso elementos del régimen que aspiren a mantener el chavismo en pie. Eso dice Trump.

Dicho de otra manera. Habrá elementos del régimen que podrán formar parte de esa transición hacia no se sabe qué siempre y cuando se desvinculen del verdadero gobierno en la sombra de Venezuela, que es Cuba, y acepten la pax romana de Trump.

Terminada la rueda de prensa de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (que ya está en Caracas), quedan varias conclusiones:



1. El alto mando del oficialismo está íntegro. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez, todas las cabezas del último gabinete de… pic.twitter.com/WP5UkM99Qx — Alejandro Chala (@AleKolomonosov) January 3, 2026

9. Esos elementos del régimen deberán así cortar amarras con los servicios secretos cubanos y cooperar en la expulsión de China, Rusia e Irán del patio trasero de los Estados Unidos.

10. Cuba es clave. Porque Nicolás Maduro era sólo el tonto útil de Cuba en Venezuela.

Como me dice un amigo con buena información, no es irreal pensar que entre ser asesinado por Cuba si intentaba negociar un apaño con Estados Unidos, y una condena en una cómoda cárcel estadounidense, Maduro haya escogido el mal menor.

Y sin el petróleo venezolano, la supervivencia del régimen cubano está más en riesgo que nunca.

11. Me dice también ese amigo que "el plan de Trump es la consecuencia lógica de las lecciones aprendidas tras el desastre de Irak".

Y tiene razón, claro.

El volumen del idealismo ha sido bajado a cero en la rave de la administración Trump.

El del pragmatismo, subido hasta reventar los amplificadores.

12. ¿Por qué Delcy Rodríguez es una opción aceptable para Trump, y por qué el presidente de los Estados Unidos ha parecido darle prioridad a la vicepresidenta venezolana durante su rueda de prensa en detrimento de María Corina Machado?

Porque Delcy Rodríguez es la ministra de Hidrocarburos, porque no es militar, porque no tiene apoyos claros entre el chavismo y porque es un perfil "frágil" que dependería por tanto de Estados Unidos para su supervivencia.

Delcy Rodríguez, en fin, tenía el perfil perfecto para convertirse en una marioneta de Trump.

Pero también tiene el perfil perfecto para convertirse en una marioneta de China, Rusia e Irán por los mismos motivos.

13. Y digo "tenía" porque Delcy Rodríguez, que frente a esa "oferta" de Trump sólo tenía que decir "sí, bwana", se ha descolgado con unas declaraciones en las que poco más o menos llama al "patria o muerte".

Delcy ha dicho que el único presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro y que el pueblo de Venezuela jamás volverá a ser esclavo de los Estados Unidos.

Delcy también ha dicho que queda activado todo el sistema de apoyo cívico militar y policial porque así lo había ordenado Nicolás Maduro.

Es decir, le ha dado a Trump motivos más que razonables para un segundo ataque.

Delcy Rodríguez aparece en rueda de prensa pidiendo la liberación de Maduro y Cilia.



Trump dió a entender que ella colaboraría hasta una eventual transición a la democracia. Ella no parece comprometida. Necesitamos más extracciones.pic.twitter.com/MgvsM5oyOm — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 3, 2026

14. Quizá Delcy le tiene más miedo a ser asesinada por Putin (o por los servicios secretos cubanos) si cede frente a Trump que a comerse un Tomahawk americano.

Quizá Delcy sobrevalora la capacidad de China, Rusia e Irán para apoyarla militarmente frente a Estados Unidos.

Quizá le tiene miedo a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Quizá sólo está desesperada y no sabe qué hacer o decir.

Que el ataque pillara a Delcy en Moscú, casualmente o no (ahora ya está aparentemente de vuelta en Caracas), es señal de que debe estar siendo sometida a un tercer grado extremo por parte del Kremlin para que no ceda frente a Trump.

Rusia se juega casi tanto como Cuba en el órdago de Trump. Quizá incluso más.

15. Las negociaciones, en cualquier caso, empiezan ahora. Y Rusia, Cuba, China e Irán ya están moviendo sus piezas.

Venezuela es clave para ellos y no la darán por perdida antes de tiempo.

Porque Venezuela es dinero, narcotráfico, petróleo, terrorismo y financiación de la izquierda occidental. Y sin todo ello, la capacidad de las dictaduras del Sur Global y del Foro de São Paulo para socavar las democracias liberales occidentales queda seriamente dañada.

España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.



Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Y por eso el hecho de que al frente de esas negociaciones esté Marco Rubio, que comprende mejor Hispanoamérica que Donald Trump, es una buena noticia.

16. Trump, es cierto, le ha dado prioridad a Delcy Rodríguez sobre María Corina Machado durante su rueda de prensa.

"No tiene mucho apoyo en Venezuela" ha dicho el presidente americano de la ganadora del Nobel de la paz. Algunos analistas creen que Trump no se refería tanto a apoyo civil como apoyo entre los militares del régimen, lo cual es cierto.

Porque también ha dicho que a Delcy "no le queda otra" que aceptar el plan de Trump porque la alternativa es… comerse un Tomahawak.

Pero, en cualquier caso, lo que tampoco "tiene" María Corina Machado es el apoyo de China, Irán, Cuba y Rusia.

Y eso también es muy importante.

17. Lo que yo interpreto es que Trump va a privilegiar como interlocutor en Venezuela a quien no le dé problemas. Y el "idealismo democrático" es, desde el punto de vista de Trump (y de los Estados Unidos tras la experiencia de Irak), un factor de incertidumbre.

18. Por eso María Corina Machado debe darse prisa en aprovecharse del desplante de Delcy, en movilizar sus apoyos en Venezuela y en demostrarle a Trump que sí puede garantizar ese orden, esa paz y esa complicidad que exige el presidente estadounidense.

Porque una Venezuela tutelada durante un periodo X de tiempo por los Estados Unidos es mejor que una Venezuela de nuevo en manos del chavismo durante un periodo 2X de tiempo.

19. Trump privilegiará, en definitiva, a quien le garantice que las compañías petroleras de Estados Unidos podrán reconstruir sin problemas la infraestructura petrolera venezolana "a cambio de una parte de los beneficios".

20. Otra idea que saco en claro de la rueda de prensa de Trump.

Trump no informó al Congreso de la operación porque a) desde el punto de vista legal la captura de Maduro se ha configurado como una operación contra el líder de un cartel del narcotráfico y no como una operación militar para derrocar a un dictador.

Y b) porque los congresistas demócratas habrían filtrado la operación a la mafia chavista y puesto en riesgo la vida de sus propios soldados.

Eso ha dicho Trump.

21. Ni una sola mención de Trump a las elecciones del 25 de mayo de 2025.

Tabla rasa. El futuro de Venezuela empieza hoy y nada de lo ocurrido antes importa nada.

Conviene que la oposición venezolana lo tenga en cuenta.

22. Un último detalle. ¿Qué nos interesa a los españoles?

No al Gobierno español ni a Pedro Sánchez. A los españoles.

Obviamente, una transición a la democracia de Venezuela sin Delcy Rodríguez. Porque con ella al frente, la posibilidad de que Venezuela arroje luz sobre los vínculos del chavismo con determinados sectores e individuos de la izquierda española disminuye radicalmente.