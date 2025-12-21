Arrabal en Melilla.

En Melilla recibe la originalísima escultura de Mustafa Hamed Moh Arruf Encuentros: "Encuentros del Arte y la Poesía".

Como acoge en el aeropuerto de Barajas de Madrid (el parque Juan Carlos I) la misma escultura.

Con el mismo descubrimiento.

Por ello, mi inolvidable y entrañable amigo me pidió (antes de subir al sol por la Vía Láctea) que escribiera un soneto para su "confluencia-artístico-poética".

Soneto que la alcaldía de Madrid reproduce, de oro.

Y que dice, hoy y siempre:

Soneto de Arrabal.

Por eso mi primera maestra, la sublime ‘madre' teresiana Mercedes, al llegar a Ciudad Rodrigo, me llamó siempre africanito; como africano me presentó a sus conocidos, incluso en Tokio, Jorge Luis Borges.

Melilla está siempre vestida de gala [su calle O’Donnell es sus Champs Elysées]. Toda la ciudad vive encumbrada y ennoblecida, arrebatadoramente, gracias al genio de Enrique Nieto y Nieto, el brillante apóstol de San Gaudí: el impulsor del modernismo y del Art déco (tan entusiasmantes para Salvador Dalí), el surrealismo y todo lo demás.

Fernando Arrabal junto a su amigo.

Por eso, Mustafa realizó para Melilla las dos esculturas que nos representan de pies a cabeza.

Nieto y Nieto ha creado el portentoso Teatro que hoy lleva mi nombre. Trazó urbanísticamente la ciudad; y, por ejemplo, la casa de Yamín Benarroch, un edificio neoárabe y modernista, con la sinagoga Or Zaruah.

En el antiguo Casino, el 21 de marzo de 2026, se inaugurará una exposición-Arrabal con la venta-por-subasta de quince ejemplares de cada una de mis tres primeras obras escritas (en francés, pues Franco no las apreciaba). Las lego y dedico a Melilla y su Colegio de Abogados. Para que una vez más lleguen al arte y la poesía melillense.

Obras de Arrabal.

Y también... qué suerte tan inesperada, y tan súbita, y tan espontánea, y tan casual, y tan insospechable, desde el primer momento... ¡nacer en África/Melilla! Que quede un rasgo, una huella, una señal, como mis pies infantiles enterrados en la arena de la playa.

No quisiera que nadie se apesadumbrara: quiero ser único, fuerte en mi fragilidad, en la inexistencia.

Qué dicha verse rodeado de adultos y de niños esplendorosos sin añadir el peso de sus sombras, como si sus almas consumieran algún suplemento de vida. Sueltos ¿con fines sigilosos?

Arrabal junto a un grupo de niños.

Con la bailarina Fadela, vicepresidente, y con el presidente de la ciudad autónoma Juan José Imbroda, se me anunció que el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, olvidando el último examen, ya me admite en su seno como hubiera deseado serlo hace 83 años en la facultad de Derecho de la Universidad de Madrid al lado de mi casa.

Oh happy days, cher Samuel.

***

Arrabal en Melilla.

Seudo-arrabalescos para Melilla:

"Los ojos de las estrellas ¿distinguen las esencias de Melilla?"

"La noche ¿enmascara sus delicias?"

"La confusión y el azar ¿no timonean desde Teotihuacan?"

"Los arcoíris no lucen mates ¿cuando sus alboradas deslumbran?"

"Asombrosamente considerables ¿como sus incógnitos poetas?"

"Estanques de nenúfares ¿e incluso cisternas de ninfeas?"

"Deslumbrados por su luminosa gloria ¿nadie espía desde lo alto al poeta suelto?"

"En los escasísimos despoblados ¿repican las campanas del desierto?"

"En todo punto parecidos y en lo demás ¿se asemejan?"

"Todo en su lugar oficial ¿como la bañera de Marat?"

"Las cifras serán letras y las letras ¿en el melillense feliz rompecabezas?"

"Créanme, cómo se dice ¿en el FARO o en MELILLA HOY?"

***

Hasta la próxima semana, si el infinito me presta vida.