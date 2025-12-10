Mis orejas y Dorothée
Mucho antes de tener mis más que problemas acústicos, me invitó a almorzar Buñuel en su domicilio de México.
Se entraba directamente en él, sin vestíbulo ni zaguán, en un salón que lucía el cuadro que presidía y que le pintó Dalí. Hoy figura en el Museo Reina Sofía [¿sin su procedencia?].
Lo atravesamos y dimos con la puerta del patio, cubierto el borde con un tejadillo, donde comimos.
Para sentarme adecuadamente le pregunté al entrañable sordo Buñuel:
– ¿Me siento a su derecha o a su izquierda?
– Eso mismo me preguntó el ministro español de Información y Turismo cuando la producción estaba ansiosa e impaciente por saber si la España (de Franco) aceptaba subvencionarnos y si la realización de una parte de Viridiana podría filmarse en Toledo. Y yo le dije: si es para darme buenas noticias, las dos me sirven.
***
La pintora alemana Dorothéa Harten [espero que haya subido al sol por la Vía Láctea hace dos años casi exactamente] comenzó a interesarse por mis orejas poco antes de su viaje a México, donde conoció y se casó con el padre de la hija de ambos, la genial EUGENIA.
La poetisa y el poeta son hacedores… con la deslumbrante ineficacia de las estrellas.
El padre me llamó por teléfono para pedirme que acudiera a su casa, que desconocía.
¿Orgulloso?, continuó: "Quiero mostrarte algo colosal y único: mi hija".
Corrí a verle. Me acogió en una pequeña estancia completamente blanca, sin muebles, sin cuadros, sin nada. Me anunció solemnemente:
– Te va a leer el tarot Eugenia, mi hija.
Soy más bien ajedrecista, nunca me sedujo el universo de las láminas y arcanos.
Apareció Eugenia, ¿de 17 años?, preciosa y descalza. Hube de descalzarme.
Luego, su padre me dejó solo con ella. Inmediatamente, quedé fascinado por la lectura. Una verdadera obra de arte, un instante brillante, a menudo centelleante y deslumbrante, de una hora de embeleso.
Me he referido a Eugenia en diversas entrevistas e incluso en dos libros: a partir de la página 71 de Familia, un libro de la Biblioteca Arrabal, de Libros del Innombrable. Y en el prefacio de un libro de Miguel Ángel Martín (Reino de Cordelia), Tarots, hoy desaparecido.
Pienso inacabablemente en Eugenia, la encantadora superdotada que inventó un nuevo ritmo, a quien sólo vi durante dos horas en 1983.
***
Cinco seudoarrabalescos para orejas
"Tiró, sí, la ventana ¿por la casa azul?"
"Su corbata de pajarita, ¿le aventaja como nudo umbilical?"
"La inclemencia descoloca a los benignos ¿en un brete?"
"Su ascetismo espiritual le permite ¿estrangular en vivo?"
"Lo más hermoso requiere ¿la incoherencia culminante?"
"¡Qué triunfo! Lo dejó todo a medias"
"Se volvió loco ¿sin desenfrenar su memez?
"Tener razón ¿por espantosas razones?"
"La opaca patrulla ¿de sombras?"
"Los validos ¿gallean?"
"Llegar a ser idéntico es ¡tan inasequible!"
"Después de que el himno nacional se cuchichea sin letra, ¿necesitamos milagros?"
***
Fotos de tres libros de bibliofilia de Dorothée Harten
***
Hasta la próxima semana si el infinito me presta vida.