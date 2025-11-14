Sánchez se presenta por Extremadura

Pedro Sánchez se ha autoproclamado candidato de Extremadura, de Castilla y León, de Andalucía...

Apártense Miguel Ángel Gallardo, Carlos Martínez y hasta María Jesús Montero porque el presidente del Gobierno ha decidido encabezar el cartel de todas las elecciones autonómicas que empezarán a celebrarse a partir del próximo 21 de diciembre.

Comienza así la gymkana que debería desembocar en las elecciones generales, que Sánchez sigue fechando en 2027, aunque pocos le crean, incluso en Moncloa.

En su intervención en el Congreso de los Diputados de este miércoles habló de todas las comunidades en las que gobierna el PP para contraponer la gestión que hacen de los servicios públicos -basada en "hacer negocio con los derechos de la gente"- y la que él encarna como valedor y garante del Estado del Bienestar.

Es una apuesta realmente arriesgada y demuestra el grado de desesperación que se ha instalado en la Presidencia del Gobierno, pese a las buenas perspectivas que le ofrenda cada mes el CIS de José Félix Tezanos.

La realidad es que, si ahora hubiera elecciones autonómicas, el PSOE sólo obtendría más escaños que el PP en tres comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco y Navarra.

Gallardo no tiene ninguna opción frente a María Guardiola. A Martínez le pasa otro tanto con Alfonso Fernández Mañueco. Y para que Montero pudiera superar a Juanma Moreno tendría que sufrir cada mes, de aquí a las elecciones andaluzas, una crisis como la de los cribados de cáncer.

¡Pero si ni Diana Morant remonta en la Comunidad Valenciana después de la tragedia de la dana y la dimisión de Carlos Mazón!

Sánchez busca ganar tiempo, que los dados sigan rodando para ver si una absolución del fiscal general, Álvaro García Ortiz, le da un poco de oxígeno mañana. O si una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea favorable a la amnistía de Carles Puigdemont y sus esbirros, revitaliza un poco el voto al PSOE.

O quién sabe, quizás confía en que llegue otra pandemia que impida poner urnas en unos añitos. O que caiga por fin el meteorito. Porque lo tiene en chino.

Alberto Núñez Feijóo le puso ante el espejo de su realidad con una frase: "Si tiene mayoría en la Cámara, como dice, presente los Presupuestos; si la tiene en la calle, atrévase y convoque elecciones". Y Sánchez no hace ni lo uno ni lo otro. Por algo será.