'Ante Glibota' (cuadro al oleo de Fernando Arrabal)

Columnas ARRABALES

El desconocido Ante Glibota

El dramaturgo Fernando Arrabal, último gran genio del siglo XX, escribe cada domingo en EL ESPAÑOL, recordando sus vivencias con las mayores figuras de la cultura universal.

Publicada

Lo primero que me dijo el desconocido entonces para mí, Ante Glibota (1945-2020), al verme, tuteándome y desconcertándome:

– Seré tu pregonero para anunciar que tu obra es única y fundamental. Y que tú lo eres infinitamente más, aunque cueste ahora, ya, comprender (¿quizás ni tú mismo?) lo esencial que eres.

– Para comenzar, voy a realizar una exposición de todo lo tuyo en mi París Art Center; los cuatro pisos repletos. Incluso en el árbol centenario que lo preside colgaré los centenares (¿miles?) de grandes carteles de cine, de teatro, de conferencias, de presencias, de poemas plásticos.

– La exposición será asentada en los cuatro continentes, desde Lisboa hasta Nueva York, del Ateneo Veneto al Círculo de Bellas Artes de Madrid, de Sidney a Tokio.

– Voy a realizar un libro exclusivo e inimitable (¿que se utilizará como catálogo en exposiciones?) y se titulará Arrabal Espace, de 31x31x4 cm, de más de 500 páginas. Miles de fotos en color y de testimonios únicos. Sólo algún ejemplar se podrá conseguir de segunda mano, como joya, años después.

– Quiero que conozcas desde los aires la guerra y sus desastres [Pic-nic] con un avión, de tres pasajeros, alquilado. Te conduciré por tierra, por ejemplo, a Dobrocnick. Después de los horrores, verás los encantos desde la vía circular y prominente que recorría, en su día, una reina inglesa.

Fernando Arrabal 1.

Fernando Arrabal 1.

– Con los más célebres de hoy, desde Botero hasta Topor, de Picasso a Dalí, de Marcel Duchamp a Saura, escribirás y realizarás inéditos que serán exhibidos, como kaléidoscopiés, en los más acreditados espacios (por ejemplo el Museo de Bayeux) para evocar tus libros manuscritos, tus libros/objeto, tus sonetos manuscritos o tus libros/raros o de bibliofilia.

Fernando Arrabal 2.

Fernando Arrabal 2.

Maria de França coordinará la exposición de tu obra en el Museo Montparnasse de París. Subrepticio y anónimo colaboraré (día y noche) a la feliz instalación de tu obra, en ese momento, milímetro a milímetro.

Fernando Arrabal 3.

Fernando Arrabal 3.

– Así como estaré presente en las exposiciones (¡decenas!) a partir del Centro Carlo Borromeo de Senago-Milán. O en las suscitadas por Visiones de Fernando Arrabal, reproducidas de Nueva York a Valencia, desde Belgrado hasta Lisboa.

Fernando Arrabal 4.

Fernando Arrabal 4.

– Seguí muy atentamente su ocultación, en un taxi, entre nuestras manos, mientras se celebraba por última vez en su añorada y hasta entonces alejada capital berlinesa, el homenaje presidencial a él: Otto Piene. Con tu poema decisivo La nuit d´Héliogabale, su último libro de 80x 120 cm, cubierto de jade. Él, como tú, es un pionero de la creación contemporánea. Fue el inventor del Sky Art, fundador del Grupo Zero con Heinz Mack y portavoz del Neuer Idealismus ("nuevo idealismo") .

Fernando Arrabal 5.

Fernando Arrabal 5.

– Has escrito cinco poemarios de veinte páginas con veinte versos en cada una de ellas, sobre los que consideras "los esplendores irradiantes del arte chino":

王广义 WANG GUANGYI

王庆松 WANG QINGSONG

杨少斌 YANG SHAOBIN

岳敏君 YUE MINGJUN

张晓刚 ZHANG XIAOGANG

Fernando Arrabal 6.

Fernando Arrabal 6.

– Para tu asombro y estupefacción, irás a China en primera clase, te alojarán en un palacio, el Waldorf Astoria, con una mayordoma trilingüe a tu servicio. Y para aún mayor campanada dispondrás de un Rolls Royce, conducido por un inglés, para moverte por Shanghai.

Fernando Arrabal 7.

Fernando Arrabal 7.

– Comprenderás pasmado que eres el autor conmigo de un libro exclusivo que se titula The Five Lights of Chinese Arts, de 31x31x 4 cm y 714 páginas. Con miles de fotos en color y de testimonios únicos.

Fernando Arrabal 8.

Fernando Arrabal 8.

– Shanghai abrirá para tu llegada un nuevo museo, MAUS, con les cinq lumières de l´art chinois, une oeuvre de la fontaine des merveilles de muy pocos ejemplares: cada uno de los libros pesará como tú (inamovible) y será, como todo lo tuyo, por los siglos de los siglos...

Fernando Arrabal 9.

Fernando Arrabal 9.

***

Hasta la próxima semana, si Pan me presta vida.

