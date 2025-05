Lo peor del discurso de la persecución contra el Gobierno es que se lo creen de verdad

Los planes de regeneración para la prensa, la judicatura o la empresa no son una impostura para neutralizar los contrapoderes: manan de la creencia sincera de que estas instancias no han completado su transición hacia la democracia.

Sólo un doctorado con honores en fariseísmo como Pedro Sánchez está en condiciones de engendrar el alud de embustes, triles y señuelos que ha irrigado la vida pública española en los últimos años.

Pero esto no implica que Sánchez se reduzca a una amalgama de mentiras para adobar la retención del poder, como suele aducirse. El cinismo sanchista es sólo instrumental, no doctrinal. Porque la retención del poder no responde tanto a una amoral obstinación por perdurar como a un muy moral empeño por que no sean otros quienes ocupen el poder.

Siempre se pone el acento en la retorcida narrativa empleada por el Gobierno para dar cobertura discursiva a sus vilezas. Pero ¿y si el Gobierno y sus sostenes se creen realmente esa narrativa?