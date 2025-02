Fernando Simón se blanquea a sí mismo en el akelarre antiayusista de Évole

No suelo ver Lo de Évole porque no me interesan quienes venden propaganda como información. Hoy lo he hecho por deber profesional.

También me suelen aburrir los trampantojos televisivos con los que se predispone al espectador, se le coloca el bocado emocional y se le empuja como un pollino hacia una conclusión predigerida. Me parece televisión barata.

Y a Jordi Évole, al que le reconozco el mérito de haber convencido a tantos de que es periodista, se le nota mucho el truco. El único truco que tiene.