Israel tendrá paz cuando Palestina tenga esperanza. Es una frase que ha circulado estos días con gran éxito de crítica y público pero que es sólo media verdad.

Su éxito consiste en que la llamada a la esperanza no se dirige a los palestinos sino a nosotros, las bellas conciencias occidentales, necesitados para seguir funcionando de la esperanza en que el progreso es posible. Incluso en Oriente Medio; incluso en tierra santa. Y que para lograrlo bastaría con que Israel deje de robarle los sueños a los niños palestinos.

Un niño participa en una manifestación por Palestina en Bruselas tras la masacre de Hamás. Yves Herman Reuters

Pero es una media verdad porque habíamos quedado que los autores de estos atentados y los enemigos de Israel no son los palestinos sino Hamás, que no es lo mismo y que está muy feo confundirlos. Si es así, lo que se quiere decir es que en Israel no habrá paz hasta que los terroristas de Hamás tengan esperanza. ¿Y no es precisamente la esperanza de Hamás la culpable de esta y de tantas otras barbaridades y guerras?

¿No es todo esto culpa de la esperanza de Hamás y de sus aliados en poder algún día acabar con Israel? ¿No lo es la esperanza de sus aliados en que los palestinos desesperados seguirán teniendo hijos a quienes poder usar de carne de cañón cuando convenga a sus intereses? La esperanza de que esto no se acabará y de que para siempre tendrán una arma para destruir cualquier posibilidad de paz, democracia y prosperidad en la región que ponga en riesgo su poder.

¿No es en el fondo la esperanza la auténtica culpable de la guerra?

Es algo que no explora la izquierda, que tantos culpables ha tenido que buscar estos días, hasta en los más recónditos apuntes de historia del bachillerato. Porque no puede. Porque sea quien sea el culpable que encuentren saben que no podría ser nunca Hamás. Pero explica mucho. Explica, por ejemplo, por qué cuanto más bestias son los asesinos más desesperados y, por lo tanto, más inocentes parecen a sus ojos. La desesperación explica la asimetría moral con la que tratan al machista del bar de la esquina y al luchador revolucionario que viola, mata y exhibe públicamente y no necesariamente en este orden a una joven israelí secuestrada.

Lo que no puede contemplar la buena conciencia occidental es que si todo depende de la esperanza de los palestinos, es decir, de la conveniencia de Hamás y de sus aliados, entonces Israel no vivirá nunca en paz. Nunca Hamás.

Y es eso lo que de verdad admira hasta el punto de lo insoportable a las buenas conciencias occidentales. El constatar el empeño de una gente, de un pueblo, en vivir en ese polvoriento polvorín aunque les vaya la vida en ello y sin esperanzas de que eso vaya a cambiar pronto.

El que mata les es mucho más comprensible. Por eso suele entender mejor a los asesinos de ETA que a las empecinadas de sus víctimas y por eso le pide a Ucrania con los más variados eufemismos que se rinda de una vez, que estar todo el día muriendo por unos metros de frontera no es manera.

El que mata es más comprensible porque con sus actos espera erradicar el mal en el mundo. Para recuperar la historia a contrapelo, para deshacer las injusticias del pasado y dejarnos un futuro mejor. El israelí que se resiste a rendirse es incomprensible porque parece vivir sin esta esperanza. Porque vive cada día aceptando la existencia del mal. Y la condena, bíblica, de tener que convivir con él o perecer en el intento.

El israelí sabe y acepta lo que tantos de nuestros hipócritas y cobardes analistas de partido no se atreven ni a contemplar. Que en este mundo no habrá paz para los justos. Nunca Hamás.

