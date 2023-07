¿A quién se dirige el programa electoral del PSOE? A mujeres, jóvenes y jubilados. Ahí está, como explica hoy EL ESPAÑOL, el 12% de desmovilizados que Sánchez pretende reactivar durante las dos próximas semanas de campaña. El PSOE también pretende arrebatarle al PP un 1% de votantes. Y ahí, en la suma de esos dos factores, ha puesto el PSOE sus esperanzas para el 23 de julio.

El problema es que ese escenario impide la suma de PP y Vox, pero también pone extraordinariamente difícil un gobierno del PSOE, que sería aún más débil y dependiente que el de los últimos cuatro años, suponiendo que lograra sumar a casi todos los partidos del Congreso a excepción de PP y Vox.

Es decir, el mejor escenario posible hoy para Pedro Sánchez nos conduce de forma inevitable a segundas elecciones.

***

Los cárteles de campaña de los candidatos dicen más cosas de las que parecen. Como escribe César Calderón, Pedro Sánchez mira al futuro, Alberto Núñez Feijóo al ciudadano, Santiago Abascal al pasado y Yolanda Díaz, bueno, Yolanda mira a las nubes. O a los periodistas volar, pensando en pegarles un escopetazo que les enseñe a "no desinformar".

Muerto el perro del periodismo se acabó la rabia de la prensa crítica, claro. El sueño de todo demócrata: un Gobierno sin prensa libre.

Los carteles de campaña



Sánchez mira hacia adelante, Feijoo te mira a ti, Abascal hacia atrás, hacia el pasado y Yolanda, bueno, no se lo que hace Yolanda pic.twitter.com/QoPGpl3CnZ — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) July 7, 2023

***

Más detalles. Feijóo es el único que mira al espectador. Sánchez, el único que ríe a mandíbula batiente. Feijóo y Abascal sonríen a lo Mona Lisa. A Yolanda no se sabe muy bien qué le pasa. ¿Le deslumbra el sol en la cara? ¿No recuerda qué era aquello tan importante que tenía que comprar en el Mercadona? La flecha tras el eslogan del PSOE parece un Falcon. Feijóo llama a no desperdiciar la oportunidad: la próxima será ya en 2027. Abascal es EL HOMBRE. Y Yolanda lo hace por nosotros, no por ella.

***

En la campaña de estas elecciones estamos viendo repetirse todos y cada uno de los grandes éxitos de las anteriores.

1. Los manifiestos del mundo de "la cultura" advirtiendo del apocalipsis si no ganan los suyos.

2. La absoluta indiferencia de los españoles por los manifiestos del mundo de "la cultura".

3. Pedro Sánchez diciendo que van a ganar las elecciones (también lo dijo el pasado 28-M, y en las elecciones de Madrid en 2021, y en las de Andalucía en 2022).

4. Vox abarrotando sus mítines y vendiendo la idea de que los medios y los sondeos infravaloran su éxito.

5. Podemos prometiendo pagas y más pagas y más pagas a costa de "los ricos".

6. Y la extrema derecha en modo Chica Chica Boom Chic intentando que alguien la mire y haciéndole la campaña gratis al PSOE, esta vez con lonas gañanas financiadas por no se sabe bien quién (no son precisamente baratas).

***

La batalla de las lonas ha llegado al esperpento. Pero no deja de ser significativo quién las cuelga: Podemos (señalando al hermano de Ayuso), Vox (tirando a la basura los logos LGBT y feminista), Desokupa (mandando al exilio a Sánchez) y el PSOE.

¡Qué excelente compañía, señor presidente!

🔴El PSOE ha desplegado una enorme lona esta mañana en Madrid tras el arranque de su campaña electoral a los próximos comicios generales el #23J https://t.co/CwVfRuoY0d — El Plural (@El_Plural) July 7, 2023

***

Observarán que el PP no aparece en el apartado anterior. Ocurre con el PP algo que, de hecho, no tiene nada de particular: el partido que encabeza las encuestas y no debe por tanto remontar nada, sino defender el terreno conquistado y apropiarse de aquel que sus enemigos dejen abandonado, no tiene ninguna necesidad de arriesgar más de la cuenta. Y eso da lugar a campañas átonas y sin rasgos caricaturizables a simple vista. El PP está ganando este partido por 5 a 1 y a quince minutos del final sería absurdo darle esperanzas al contrario lanzándose al ataque y dejando desarbolada la defensa.

***

Siguiendo con la metáfora anterior. El PP sabe que el debate cara a cara del lunes no decidirá ni por asomo las elecciones y que es sólo un contraataque más del equipo rival. Quizá marque, o quizá no. Pero incluso en el peor de los casos posibles el resultado (5-2) seguiría siendo muy favorable a sus intereses.

***

Prueba de ello es que el PSOE le está dando mucha más importancia al debate que el PP. Mientras Feijóo seguirá este fin de semana con su agenda habitual, Sánchez lo dedicará a preparar el cara a cara, como explicaba ayer viernes Fernando Garea en EL ESPAÑOL.

[Feijóo buscará ganar el cara a cara "en las formas" y Sánchez sacará la gestión de Feijóo en Galicia]

Un cara a cara en el que Sánchez le echará en cara al candidato popular su gestión en Galicia con el objetivo de convencer a los españoles de que su historial como gestor es lamentable. Una estrategia arriesgada, dado que Feijóo cuenta con cuatro mayorías absolutas y Sánchez, con los peores resultados jamás obtenidos por un presidente (en 2019) y los peores resultados históricos del PSOE en 45 años (en 2015 y 2016).

Pero si hay que morir en esa colina, se muere.

***

Moncloa ha llamado "mentiroso" a Carles Puigdemont después de que este afirmara que el PSOE le ofreció el indulto en la misma sede del Parlamento Europeo. Habrá que creerles. ¿Cuándo ha mentido este Gobierno a los españoles en algo relativo al procés, eh, cuándo? ¡Su impecable historial de verdades le avala!

***

Zapatero ha criticado que Sánchez "sea sometido" a entrevistas en los medios "que no son agradables". También ha dicho que se debate en el Congreso, no en las entrevistas. Por supuesto, la raya que separa la entrevista del debate la dibuja él donde quiere.

La lección de las entrevistas "agradables" me la debí saltar en la facultad de Periodismo. La próxima vez que tenga que entrevistar a un político le llevaré una piña colada, un cojín y una manta zamorana, para que se sienta a gusto. Eso si me preaprueba la lista de preguntas, claro, no sea que se me escapa alguna pregunta comprometida.

Zapatero critica que Sánchez sea sometido en los medios a un modelo de "entrevista-debate" que no es agradable https://t.co/yvRAOst5Wi — Europa Press (@europapress) July 7, 2023

****

No deja de ser lógico que José Luis Rodríguez Zapatero, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, junto con algunos medios del entorno socialista, hayan coincidido durante las últimas semanas en arremeter contra algunos periodistas en concreto y en darnos lecciones de deontología a aquellos que nos dedicamos a esto desde hace bastante más tiempo que ellos, que no se han dedicado, que sepamos, nunca.

Esa estrategia de ataque a los medios, que no es más que puro trumpismo, le ha funcionado tan bien a Pablo Iglesias (entiendan la ironía) que parece lógico que ellos intenten ahora copiar esa fórmula del éxito que consiste en arremeter contra la libertad de expresión y la de prensa. Quizá Iglesias los acepte como tertulianos en Canal Red.

***

Convertir al periodismo y a los periodistas en uno de los temas centrales de la campaña dice mucho, y muy malo, del escenario que están dibujando las izquierdas para la España del futuro. Quién nos iba a decir a nosotros que la libertad de expresión y de prensa iban a estar hoy en el disparadero. Luego hablan de retroceso de derechos.

