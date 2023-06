A pesar de lo evidente de su error, Pedro Sánchez dijo que no echó a Irene Montero del Gobierno tras el fiasco de la ley del 'sí es sí' para no poner en riesgo las conquistas sociales de su gobierno. Eso dijo. Y si de verdad existe una izquierda a su izquierda, debería empezar a preguntarle de qué conquistas está hablando. Ya no podrá ser por la ley del 'sí es sí', que se cargó él mismo.

La española Ana Peleteiro compite en la prueba femenina de Triple Salto durante los Juegos Europeos de Cracovia 2023. EFE Pero conquistas tendrá que haber, y seguro que son muchas y seguras, porque la Semana del Orgullo se ha convertido en una fiesta en la que ya se cuela todo el mundo. Hasta la alcaldesa de Ripoll, que tanto molesta a casi todo el mundo por facha y por independentista, y que ha colgado la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento, aunque me parece a mí que para desmentir que sea la Vox catalana y un poquito también para molestar a musulmanes y denunciar la hipocresía de los cuperos, que no saldrán ahora a pedir respeto por sus creencias como hicieron con la polémica de la longaniza. Gays sí, pero longaniza no: doble rasero. En Ripoll, su nueva alcaldesa quería recuperar en fiestas la tradición de "coca, chocolate y longaniza". Pero se ha encontrado con que la izquierda le exige eliminar los alimentos con cerdo por respeto a los musulmanes del municipio.



Ay, lo que viene.https://t.co/Sl4pTt2kX9 — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) June 26, 2023 Sabe Sánchez que ser verdaderamente de izquierdas está cada vez más difícil, y es normal que la prensa afín, ese 10% de resistentes a la ola antisanchista y reaccionaria que asola al periodismo patrio, deba conformarse ya con librar pequeñas batallitas y celebrar pequeñas victorias. Así libraban estos días una épica contienda contra "la lona del odio" de Vox y han podido festejar por todo lo alto y con gran orgullo que la Junta electoral haya obligado a retirarla por incumplir la ley electoral. Y no por odio, como pretenden, porque este sigue siendo un país libre donde es posible, legal y legítimo, criticar a los movimientos comunistas, independentistas y LGTBI. Y así se han vuelto ahora contra la atleta Ana Peleteiro, que por aquella extraña ley matemática de la interseccionalidad tenía todos los números para ser de izquierdas de verdad, pero que ha acabado siendo una terf de manual. Muy a su pesar, claro. Porque ella tiene muchos amigos y hasta familiares en el colectivo LGTBI. COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/VwAnhEu4Ea — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) June 28, 2023 Pero ha cometido el terrible error de señalar hacia el límite de la igualdad de oportunidades, que es la genética, muy generosa con ella, pero no tanto como con los hombres. "Genéticamente superiores a nosotras", ha llegado a decir ¡en pleno siglo XXI! La izquierda ha tenido que fingir escándalo y alerta antifascista como si se hablase aquí de dignidad y campos de concentración y no de niveles de testosterona, masa ósea y muscular, y velocidad punta. Como si no se hablase, en definitiva, de todo lo que evidentemente justifica que haya categorías masculinas y femeninas en todos los deportes a partir de los doce años. Peleteiro se niega a cargarse el deporte femenino, a sacrificar su forma de vida al altar de las buenas intenciones del movimiento. Y lo hace olvidando (¡qué rápido olvidan algunas!) el privilegio que tiene ella de ser morena de piel en un deporte que, según cuentan, no es para blancos. Privilegios para mí y no para ti, le tuitean algunos. ¡Doble rasero! Como si fuese cierto que los atletas de color ganan las carreras por tener mejor genética y los hombres por entrenar más. Como si también la biología nos obligase, como hace la prensa progresista, a elegir entre el racismo o la transfobia. Sigue los temas que te interesan Ana Peleteiro Columnas de Opinión Deporte Irene Montero Ley Trans LGTBI Opinión PSOE