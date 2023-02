Globos chinos

Tal vez lo último que pensaron los diseñadores del F-22 Raptor, el ultramoderno y carísimo caza de quinta generación estadounidense, fue que su primer derribo confirmado en acción real iba a ser un globo aerostático. Tantas horas empleadas en mejorar su maniobrabilidad, su invisibilidad, sus sofisticados sistemas de armas, para acabar disparando uno de sus misiles AIM-9X contra un níveo, lento y descomunal globo cautivo.

El 'globo' espía chino cae sobre el Atlántico tras ser derribado por el ejército estadounidense.

Ahora resulta que este globo no es el primero, sino que ya lo han precedido varios en la travesía de Norteamérica. Y que no es Estados Unidos el único territorio así sobrevolado, sino que al menos se los ha detectado sobre el espacio aéreo de otro medio centenar de Estados soberanos. O mejor dicho, soberanos ma non troppo, que es lo que sucede cuando una superpotencia decide que algo de lo que hay en territorio de otro es de su interés.

También, aunque esto son aún especulaciones, nos dicen que estos aerostatos, supuestamente meteorológicos, llevarían a bordo avanzados sistemas de observación y de interceptación de comunicaciones. Vamos, que permitirían al Gobierno chino la realización desde el aire de multitud de tareas de espionaje.

Habrá que ver qué se confirma de todo esto, pero no parece incompatible con el tipo de acciones que China despliega en el mundo para aumentar su influencia y su poder. A diferencia de Estados Unidos, una superpotencia que invade países y se gasta billones de dólares en destructivas campañas que cuestan miles de vidas propias y ajenas y acaban con helicópteros despegando de azoteas, China recurre para expandir su poder a TikTok, a smartphones baratos y a las redes de 5G, sin olvidar la inversión en puertos o el regalo de infraestructuras a países pobres.

[La crisis del 'globo espía' provoca una escalada en la tensión diplomática entre China y Estados Unidos]

Lo que no quiere decir que se olviden del ángulo militar: ahí está su programa para construir una flota de superportaaviones o sus desarrollos en aviones de combate. Empezaron copiando a los rusos —y no sólo a ellos— pero ya los aventajan claramente: mientras que el equivalente ruso del F-22, el Su-57, no ha sido visto más que en ferias y apenas tiene ejemplares operativos, el caza invisible chino, el J-20, equipa ya varios escuadrones.

En tanto China da estos y muchos otros pasos para llevar a término su gran proyecto de largo plazo, en otras latitudes si acaso tenemos proyecto para llegar a fin de año o fin de mes, y las energías se van en arremeter unos contra los otros. Ya sea dándonos en la cresta con el Código penal, que así vamos poco a poco dejando hecho unos zorros, ya rebuscando en qué rincón del Medievo está la clave de nuestra identidad diferenciada para así dejar de remar con quienes remamos desde hace siglos.

Por poner sólo dos ejemplos. En fin, que no nos pase nada.

