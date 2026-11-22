"Facilis descensus avernus…" Así empieza una de las citas más impactantes del canto VI de La Eneida de Virgilio. "La bajada al Averno es fácil".

Con la excepción de la Iglesia Católica no ha habido en la Historia un solo proyecto de ningún tipo que no se haya derrumbado, antes o después, víctima de sus excesos y errores.

En cincuenta años de democracia española lo hemos vivido con las guerras fratricidas que desmembraron UCD, con los crímenes de Estado y la corrupción asociada que emponzoñaron el felipismo, con el apoyo de Aznar a la invasión de Irak y la pésima gestión del 11-M, con las funestas recetas de Zapatero para combatir la crisis financiera o con la complacencia de Rajoy con la caja B de Génova y las cloacas que la tapaban.

En todos esos casos, la bajada al Averno de la pérdida del poder fue la consecuencia inexorable de su mal uso.

Hubo quienes se quitaron de en medio antes de que les echaran como Suárez, Aznar o Zapatero. Y quienes se aferraron al sillón con las garras carismáticas de González o tan sólo con la ventosa del bolso despistado de Soraya sobre el escaño de Rajoy.

Está en la naturaleza de las cosas que todo lo que suba, algún día baje. "Pero volver a las auras de arriba esa es la tarea, ese es el trabajo".

En esta segunda parte de la cita de Virgilio anida lo mejor del liderazgo en el combate: el esfuerzo, el mérito y la gloria de recuperar para los tuyos lo que perdieron durante una etapa aciaga. "Volver a las auras de arriba".

Hemos hablado tantos domingos de los horrendos pecados del sanchismo que ya produce repugnancia insistir en ellos. Sobre todo, después de que Puigdemont los haya resumido en la frase más importante que pronunciará nunca: "Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España".

Al leerla no pude por menos que recordar lo que me dijo sobre la invasión de Ceuta una importante personalidad de la magistratura la noche de los últimos Leones de EL ESPAÑOL: "¿Pasividad? No, el Gobierno lo que hizo fue entregar la plaza".

O la percepción que hemos tenido desde la propia moción de censura de 2018 de que Arnaldo Otegi se había convertido en el nuevo 'muy mejor amigo' de Sánchez.

Por qué la gloriosa victoria de Feijóo en el debate pone en peligro el 29-N . Javier Muñoz.

Sólo un individuo "amoral" y "sin escrúpulos", un enfermo del poder como el que describe Puigdemont, sería capaz de pagar la complicidad parlamentaria de Bildu con las excarcelaciones de los asesinos de sus compañeros.

Y lo más tremendo de eso es que desde su pacto secreto ninguno de los dos le ha fallado al otro. Arnaldo y Pedro. Pedro y Arnaldo.

***

Lástima que Feijóo no incidiera durante el debate en ello cada vez que Sánchez le reprochó sus pactos con Vox. ¿A cuántas personas ha tiroteado o secuestrado Abascal? ¿Cuántos asesinos lleva en sus listas?

Si le hubiera apretado por ahí, tal vez Sánchez se habría negado a sí mismo por tercera vez, pidiendo perdón a las víctimas del terrorismo igual que lo hizo con las del AVE o por la corrupción.

¿A fin de cuentas, qué ha sido esta legislatura sino un baile perpetuo con los proetarras -entrega de Pamplona, incluida-, equivalente en el plano ético al que se marcó con Begoña en su mitin sevillano a las cuarenta y ocho horas de boicotear el funeral de la catedral de Toledo?

Lo bueno del epitafio moral del amnistiado de Waterloo es su fácil extrapolación a otras manifestaciones de la vis "psicópata" -lo dijo Candela Peña- de este hombre dispuesto a lo que sea con tal de perpetuarse en el poder.

Incluso a ponerse durante unas horas el sayal de penitente para convertir la contrición en su último engaño.

Pide perdón por la corrupción, pero dice haberla "sufrido". ¡Vamos, hombre!

Lo que emana de él es el mismo olor a podredumbre y descomposición que, evocando el inicio de El Otoño del Patriarca, Fintan O'Toole ha detectado en el deambular sonámbulo de Trump tras el batacazo de las midterms.

Hasta los propios socialistas que aún confían en Sánchez percibieron durante el debate una "imagen de fin de ciclo, de derrota segura y de brazos caídos", según la última crónica de Garea.

Hasta los propios socialistas que aún confían en Sánchez percibieron durante el debate una "imagen de fin de ciclo, de derrota segura y de brazos caídos", según la última crónica de Garea.

Pero eso no significa que este hombre vaya a rendir la ciudadela amurallada de la Moncloa. Todo lo contrario. Su humillante derrota ante Feijóo clama venganza.

De hecho, todas sus bocas de fuego han intensificado el cañoneo a discreción. Hablo del CIS clandestino, de TVE, del canal regalado por segunda vez al "brujo visitador", de los medios alquilados por 23 millones de publicidad institucional -cien veces más que quienes tenemos audiencias como mínimo equivalentes- y sobre todo del BOE.

Echar en España del poder a un presidente candidato es poco menos que misión imposible, pues equivale a asaltar ese castillo, rodeado de su foso de voraces cocodrilos mediáticos.

Implica subir, a pecho descubierto y bajo la lluvia de metralla, la más empinada de las rampas sin otro pertrecho que las frágiles escaleras de cuerda de la prensa libre y la justicia independiente.

***

Por eso en 50 años de democracia lo que está a un paso de consumar Alberto Núñez Feijóo sólo ha ocurrido en una de las 13 veces que se ha intentado. Y a esa excepción hubo que llamarla "amarga victoria" por la distancia final entre las expectativas y el desenlace.

Aquella vez Aznar se impuso a Felipe González por un margen del 1,2% -menos de 300.000 votos- y 15 escaños de ventaja. Feijóo ya ganó con mayor diferencia a Sánchez en 2023. Pero entonces primó la "mayoría de investidura" tras la ansiosa compra de los siete votos de Junts -sin tan siquiera discutir el precio- con el papel moneda de la amnistía.

Estos antecedentes serán muy importantes cuando dentro de una semana nos toque escrutar los resultados. Como admitía el otro día un ministro, ahora en España "sólo gana quien gobierna". Claro, porque en el 23 se estableció el precedente de que "no gobierna quien gana".

Por lo tanto, todas estas cábalas de los medios gubernamentales identificando la idea de remontada con la hipótesis de que el PSOE pueda tener más escaños que el PP son pamplinas. O preparativos para que Sánchez se amarre a Ferraz, aunque le echen de Moncloa.

Lo único determinante será sumar 176 escaños o más. Porque Vox ya no da miedo al centro moderado, siempre que sea el junior partner de un PP fuerte. Si Sánchez ha tenido de vicepresidentes a Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, no parece que Abascal fuera a elevar mucho el riesgo de lo impresentable.

Si Sánchez ha tenido de vicepresidentes a Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, no parece que Abascal fuera a elevar mucho el riesgo de lo impresentable.

Espero, por cierto, que si Sánchez repite la ocurrencia de que se trata de elegir entre el líder de Vox y Carlos Cuerpo como segundo violín, Feijóo le corrija en el acto, señalando a la inaudita Ada Colau, artífice de la última autodestrucción de Barcelona, como su potencial compañera de viaje.

Me alegra en todo caso que la gran performance de Feijóo en el debate del jueves le esté deparando algunas de las mieles que durante demasiado tiempo los cenáculos madrileños le habían regateado.

Demostró que, además de un gran gestor con todos los números en la cabeza, puede ser un buen dialéctico cuando puede combatir con igualdad de armas.

Pero ganar un debate no abre necesariamente la puerta del triunfo en las urnas. Porque cuando se trata de la derecha esa victoria puede tener incluso un efecto bumerán de movilización de la izquierda.

Es lo que ocurrió en el 93 cuando Aznar le ganó el primer debate a González. O cuando treinta años después Feijóo venció inesperadamente a Sánchez, con mucha menor munición que la que tuvo el jueves.

Si Bolsonaro no hubiera ganado contra pronóstico la primera vuelta a Lula, tal vez ahora sería presidente. Nada estimula tanto el voto útil de la izquierda como la percepción del riesgo de perder lo que creen tener en precario.

"Estamos aquí porque quieren quitarle el despacho al hermano de 'Arfonzo'", decían los manifestantes que a comienzos de los 90 apoyaban que Juan Guerra continuara de okupa en la Delegación del Gobierno en Sevilla.

***

Por algo recordó Sánchez durante el debate que es él quien ha "blindado el poder adquisitivo de quince millones de españoles". Obviamente se refería a las subidas del salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios durante la campaña electoral.

Si a ello se le suman los adelantos a cuenta a las autonomías, vamos ya por los 40.000 millones. Más de un 5% de gasto público adicional que restringirá el margen de maniobra del gobierno que salga de las urnas.

Sánchez no condiciona el cobro de estas percepciones a su triunfo en las urnas como ocurría con los 5.000 dólares que a modo de "dividendo electoral" Trump prometió a cada adulto si los republicanos ganaban las midterms. Pero el propósito clientelar es el mismo.

¿Cuánto de este voto impropiamente cautivo sigue agazapado en la trinchera de la artritis sacroilíaca de las clases pasivas a la espera de que se abran las urnas?

Téngase en cuenta que las dos principales cohortes en las que, según Sociométrica, el PSOE domina en estos momentos en intención de voto son los parados y las personas sin otros estudios que los primarios. Y que todavía le quedan a Sánchez un Consejo de Ministros, una Diputación Permanente y seis ediciones del BOE.

Téngase en cuenta que las dos principales cohortes en las que, según Sociométrica, el PSOE domina en estos momentos en intención de voto son los parados y las personas sin otros estudios que los primarios.

Nos fijamos en el coladero de la 'ley de nietos' que al final va a permitir votar a gran parte de los bisnietos falsamente ligados al exilio o en las fisuras del voto por correo, pero no prestamos suficiente atención a la trampa por antonomasia que es el uso de la maquinaria del Estado y el saqueo del erario durante la campaña con fines electorales.

Cicerón ya intuyó el problema cuando durante su consulado del año 63 antes de Cristo prohibió a los candidatos a cargos públicos regalar combates de gladiadores a la plebe. Y eso que allí lo hacían con su dinero, mientras Mañaneros, La Revuelta o Malas Lenguas los pagamos todos.

Las democracias más avanzadas -Australia, Canadá, Reino Unido- resuelven el riesgo de que un partido haga campaña con fondos públicos mediante las llamadas Caretaker Conventions.

En la práctica implican convertir a quien se presenta desde el poder en un presidente en funciones desde el día en que disuelve el Parlamento. Por eso le impiden tomar decisiones en materia de gasto, contratos o nombramientos que puedan hipotecar o condicionar al futuro gobierno.

***

Pero nada parecido existe en España -de ahí el 12 de 13 que me quita el sueño- ni podrá implantarse antes del domingo. El demagógico anuncio de Sánchez de que prorrogará el impuesto sobre la banca en 2027 y utilizará su recaudación para invertir en vivienda será el antepenúltimo ejemplo de apropiación electoral del Tesoro.

Por cierto, si ese gravamen "temporal" se creó en 2022 y las entidades apoquinaron desde 2023, ¿por qué durante ninguno de los cuatro ejercicios de la legislatura tuvo este propósito finalista tan sensacionalmente anunciado ayer?

Feijóo debe ser consciente de que su impactante triunfo en el debate, poniendo a Sánchez ante el espejo de su pútrida realidad, está despertando a una parte indeterminada de la izquierda abstencionista. Y de que es muy probable que el duelo a muerte del próximo domingo se dispute en un entorno de participación más cercano al 75% que busca Sánchez que al 70% del veraniego 23.

Eso obliga a rehacer los números y a no dar nada por ganado. Ni siquiera la batalla de la mayoría absoluta junto a Vox.

Es ahora cuando el PP tiene que demostrar que ha aprendido la lección del 23. Nada de vender la piel del oso antes de cazarlo, nada de pasarse whatsapps con los 155 escaños de Michavila, nada de cerrar la campaña con una quedada de confraternización en el puerto de A Coruña.

Basta abrir las primeras páginas de Herodoto, padre de la Historia, para encontrar a Solón advirtiendo a Creso que "no se puede llamar dichoso a nadie antes de conocer su final".

Feijóo debe ser consciente de que está a punto de consumar una gesta memorable. La gesta de echar a un autócrata como Sánchez de la Moncloa.

Pero para alcanzar esas "auras de arriba" donde le aguarda una rutilante corona de laurel necesitará mantener una semana más la intensidad del pasado jueves.

Ser consciente de que sólo el último intercambio de golpes será el definitivo.