Nuestro 'Koldogate' es a la vez el baile de los monstruos, el parque de atracciones y la pasarela Cibeles del sanchismo.

Pero esta 'semana de la moda' aún no ha llegado ni siquiera a su ecuador. En el móvil de Koldo, al que han accedido Jorge Calabrés y David Vicente, hay material, quién sabe si para un mes.

Como, en todo caso, faltan todavía muchos personajes por desfilar, conviene enmarcar esos "whatsapps secretos", espontáneos y auténticos por su propia naturaleza, en las coordenadas que ayudan a interpretarlos.

La principal de ellas es que Sánchez no sólo es un político corrupto, en el sentido moral más profundo del término, sino que ha creado un ecosistema a su imagen y semejanza, con el socialismo como obsceno disfraz.

Como en toda organización férreamente jerarquizada el jefe ha sido "Dios" —Koldo y Abalos también se referían a él así y del culto a esa divinidad ha nacido la imitación de su ejemplaridad pervertida.

Como acaba de decir Page en 'El Hormiguero', "Sánchez pasará a la historia de manera muy diferente a la que le gustaría". Entre otras cosas porque en cuanto pierda el poder ni TVE, ni el CIS, ni la Fiscalía o la Abogacía del Estado podrán reescribirla su biografía.

Todo empezará con Adán. Mejor dicho, en el Adán de la calle San Bernardo, buque insignia de laflotilla de saunas del padre de Begoña Gómez.

En ellas se ejercía la prostitución como principal actividad mientras el joven concejal del ayuntamiento de Madrid clamaba por su abolición. Pero vivía en una casa pagada con el dinero de los prostíbulos y dormía con la contable de los prostíbulos.

Feijóo le preguntó por esa contradicción en julio en el Congreso y todavía no le ha contestado. Pretende no hacerlo nunca.

'Koldogate' o el Sánchez que todos llevaban dentro. Javier Muñoz.

Y eso, a pesar de que Antonio Hernando y Óscar López olisquearan la mercancía para usarla como fuego amigo contra Sánchez. Y a pesar de que Santos Cerdán y Leire lograran luego que los medios concertados con el Gobierno la presentaran como prueba de la persecución que sufría esa Sagrada Familia.

En septiembre, EL ESPAÑOL divulgó el testimonio del comercial publicitario Paco de Narváez detallando cómo, en el piso de arriba del local, "la Chica" le entregaba mensualmente sobres con billetes, mientras en el de abajo los generaban los chaperos.

"La Chica". "La hija de Sabi". Begoña. La esposa del presidente que pronto encabezaría manifestaciones contra la trata.

Juntos engendraron la doble moral del sanchismo, consistente en proclamar principios solemnes como arma arrojadiza contra el adversario y reservarse una zona de exclusión privada en la que no estuvieran vigentes.

Las primarias de 2014 y 2017 sirvieron de ensayo general: manipulación del censo, votos de rumanos según necesidad y financiación irregular del suegro. Si engañaron a los suyos, era lógico que pronto engañaran a los demás.

***

'Partenaires in life'. '¿Partenaires in crime?'. Nunca sabremos cómo combinaban la voluntad y el cerebro Lord y Lady Macbeth en esta S.L. Qué aportaba quién.

Lo que sí sabemos es lo que quedó grabado el 15 de abril de 2021 en el móvil de Koldo: "Begoña y el presidente acaban de contestarle a Zurab". Una frase que compendia una era todavía pendiente de liquidar.

Lo esencial era el plural. Ella y él. Los dos 'contestaban' juntos —tal vez en un móvil con manos libres— porque los dos actuaban en comandita en ese asunto. 'Begoña' a título particular, 'el presidente' representando supuestos intereses generales.

Zurab. El avispado georgiano que consiguió quedarse con el Palacio de Exposiciones y Congresos como sede de la OMT durante 75 años y tras 25 millones de inversión pública.

Zurab. El servicial alto funcionario internacional que puso su estructura, siglas y dinero en Wakalua para impulsar junto a Javier Hidalgo el Africa Center, primer negocio de Begoña por el bien de la humanidad.

'Do ut des', con la República Dominicana de por medio. Un lugar donde, como es de dominio público, todo es limpio y transparente.

Javier Hidalgo. El rebelde, heterodoxo, desgreñado, hedonista y 'espídico' CEO de Air Europa. El hombre que lo quiere todo, ya y como sea. Con la mano siempre extendida hacia el árbol de la fruta prohibida. El precio nunca es alto si la dicha es buena. De casta le viene al galgo.

De su impaciencia por obtener los 465 millones del rescate de la compañía ya ha quedado constancia en los informes de la UCO. De su acceso a Begoña, en San Petersburgo y en Madrid, también.

En EL ESPAÑOL hemos escuchado y reproducido el relato de cómo se pagaron 500.000€ en bolsas de plástico en el chalé de Puerta de Hierro. Algo que no deja rastro y que impide a sus protagonistas reconocerlo ante el juez sin autoinculparse.

¿A qué se refería Koldo cuando el 4 de abril del 21 advertía en uno de sus mensajes a Victor de Aldama que los Hidalgo no estaban cumpliendo con sus compromisos, apostillando que "no es mucho pedir" y que ya estaba "hablado desde el año pasado"?

"El año pasado". El año del rescate. Todos los países salvaron a sus aerolíneas. Pero ya sabemos que hay quienes prefieren pagar a esperar lo que pueda corresponderles en derecho.

¿Era verdad que "se lo comentó Dios a Jose" —es decir Sánchez a Ábalos— y por eso había "un problema de cojones" o se trataba tan sólo de una forma de presionar para que el ministro tuviera el premio convenido?

Aldama lo sabe: cuál era el pacto, cuánto debía cobrar y cuanto cobró cada quién. Incluido si Koldo acierta cuando dice que vio "200.000 encima de la mesa" y los asoció con el comentario de "los Hidalgo" de que había que "compensar a Begoña".

***

Aldama. El intermediario. El hombre de las mil sorpresas. El paseante en corte que mejor asoma su jabot en cuanto huele negocio.

Aldama. El más listo de la clase. Hay que serlo para llegar a cónsul honorario de Georgia en Zamora. Pronto sabremos quién intercedió.

Aldama. El más detestado por Sánchez desde el día que le plantó cara al salir de la cárcel. Dijo que iba a presentar pruebas y las presentó.

La mañana que nuestro dibujante Tomás Serrano caricaturizó al presidente con sus gafas de sol, con Aldama al lado y un charco de crema en la espalda, remedando la tan manoseada foto de Feijóo con Marcial Dorado hace 30 años, me llamaron de Moncloa.

Hasta ahí podíamos llegar. ¡El presidente tomando el sol en un yate con Aldama! Pero oye… que es una viñeta. Ni viñeta ni leches. Punto y final.

El mensaje fue inequívoco: "Sabes lo que te digo. Que no nos importáis nada". Y enseguida vino el hachazo sobre la publicidad institucional.

Era la primera vez que un gobierno intentaba acabar con uno de mis periódicos por culpa de un chiste. Deberíamos reproducirlo más veces. Igual que las propias fotos de Sánchez con Aldama.

Caricatura del presidente con sus gafas de sol, con Aldama al lado y un charco de crema en la espalda. Tomás Serrano.

No era una cuestión baladí porque Aldama había sido el gozne entre la S.L. del matrimonio Sánchez en sus negocios con Zurab y Javier Hidalgo —sólo Barrabés quedaría fuera de su radar y las S.A. que gestionaron Ábalos y Cerdán.

Aldama dice que había "muchos Aldamas" en el Ministerio de Transportes, pero sólo él tiene el sobre de Delcy que puede destapar la financiación ilegal del PSOE con el petróleo chavista.

Y sólo él, amén de Ábalos y Koldo, puede tirar de la manta de Air Europa. Pero ya he explicado por qué no lo hará.

O un rayo derriba a alguien del caballo camino de Damasco o el "caso Air Europa" quedará impune. Ni los periodistas, ni los jueces, ni la UCO lo podemos todo.

***

Aldama tuvo la habilidad de descubrir el Sánchez que todos los ministros, altos cargos o presidentes autonómicos con los que trataba llevaban dentro.

Uno quería pisos, chalés y muchos folios para pagar a las amigas del catálogo. Otros se conformaban con compartir una pequeña bacanal, con poder amortizar la hipoteca de golpe o con una propina en desagravio por la invasión de su territorio.

Si en otros lugares las familias de la mafia se repartían los distritos, en la España del sanchismo había "cupos" y "ganaderías" para cada autonomía.

El denominador común era la misma falta de escrúpulos del jefe. El mismo oportunismo a salto de mata. La misma estulticia ante las acusaciones fundadas. La misma disposición a culpar al fascismo y la máquina del fango. El mismo atornillamiento en la poltrona.

La amnistía fue luego el punto de no retorno: se proclama una cosa y se vota la contraria a cambio de un seguro de permanencia. Quien se envaina sus convicciones, prospera. Quien vacila, cae. Pero en el PSOE de los instalados ya nadie vacila.

Si hay que negociar con un prófugo, se negocia con un prófugo. Y si exige un 'mediador internacional', pues que lo tenga. Y que en la UE se hable catalán. Y que controlen sus fronteras y finanzas. Lo que sea. Ande yo caliente, y ríase la gente.

¿Qué significa 'estar en el lado correcto de la historia' sino contar con el BOE y apoderarse de las instituciones obligadas a ser neutrales?

Así como la honradez parece siempre encapsulada en esas aves raras que la personifican, en cuanto existe un ambiente propicio, la venalidad se propaga en la política más deprisa que los incendios en los bosques sin desbrozar.

Y el contagio alcanza enseguida incluso a aquellos que menos necesidad tendrían de confundirse con este entorno de carcoma y putrefacción.

¿Cómo es posible que alguien con su impronta democrática y su deslumbrante trayectoria de servicio público como presidente autonómico, ministro de Defensa y presidente del Congreso, alguien digno del Panteón de Hombres Ilustres, aparezca enredado en lo que muestran y sugieren sus mensajes con Koldo?

A este paso tendremos que terminar relacionando todas esas gestiones sobre rotondas, facturas y meritorios con su estupefaciente genuflexión del año pasado cuando en su fugaz reaparición definió a Sánchez como "un hombre honrado y un político honesto".

Page por poco se cae de la silla. ¿Es ya esa la nueva medida de las cosas también entre quienes tendrían un legado admirable que transmitir?

Y, claro, si reparamos en que 'Julito' Martínez cobró de Plus Ultra los mismos 458.000€ en concepto de "asesoramientos" que luego pagó a Zapatero por sus 'informes geoestratégicos', sólo cabe concluir en que estamos ante la más cruel de las coincidencias o en que todo se marchita en determinada atmósfera.

***

Sólo faltaba el Director Operativo de la Policía para volver a la casilla de salida. Yolanda Díaz describió sin pretenderlo la línea recta que va de la sauna Adán, al catálogo de las Jésicas de Ábalos, las andanzas encubiertas de Paco Salazar y la mano en la vagina de la "borrica" que no sabía quien era el DAO:

"Es insoportable, son los puteros, es el machismo, el hastío. No se puede más".

Pero Marlaska, que prorrogó caprichosamente el mandato del agresor, seguirá llamándose andana. Como Puente, como María Jesús Montero, como Óscar López, como Pilar Alegría, como Ángel Víctor Torres, como el 'Deus ex machina' de la Moncloa.

El Sánchez que todos llevaban dentro no es un clon ideológico. De eso sólo queda el sarcasmo del puño en alto y el desafío verbal.

El Sánchez que todos llevaban dentro ha resultado ser una licencia moral.

La coartada interior que sus ministros, sus cuadros, sus muñidores, sus predecesores y hasta su hermano y su esposa han utilizado para cruzar fronteras éticas que antes de su elevación al liderazgo habrían considerado infranqueables.

Por eso cuando las columnas del templo se resquebrajen y Sansón quede sepultado bajo las ruinas de su poder, no bastará con sacar su cadáver político de la Moncloa.

Habrá que preguntarse cuántos dentro del PSOE, de las instituciones colonizadas o el sicariato mediático se han acostumbrado ya a comportarse como si nunca tuvieran que dar explicaciones ni asumir responsabilidades por sus actos.

También a ellos, como a todos los hijos de Adán, les llegará la hora de la rendición de cuentas.