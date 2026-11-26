"Han hecho que me caiga bien Sánchez por el entramado beligerante del antisanchismo: para muchos, el pan es odiarle, dirán ‘contra él vivíamos mejor’”. "Si yo tuviese una hija preferiría que se pusiese un velo a que se hiciese una operación para ponerse pecho: el islam no me da ningún miedo". "No voy a votar: vivimos en un sistema hipócrita que no tiene en cuenta que el 40% de la gente no vamos a las urnas y no es porque seamos gilipollas". "¿Un mito erótico muerto? Pasolini. ¿Uno vivo? Ferran Torres".

Ana Iris Simón: “Abascal no me da miedo, es parecido al PP. Las cosas van a cambiar muy poco: sólo habrá nuevas caras en TVE”

Veo la conversación con Ana Iris Simón antes de dormir y luego sueño con ella toda la noche: se me queda enganchada en una oniria como un jersey en la espiral de alambre de una libreta.

Ana Iris. Cristina Villarino.

Sueño que somos amigas y sueño que somos más jóvenes. Sueño que tenemos el pelo distinto y que hablamos de otras cosas. Sueño que paseamos por Aranjuez, entiendo que porque allí creció ella, pero que Aranjuez de repente parece un pueblo andaluz blanco y pequeño como una taza, entiendo que porque de allí un día me fui yo.

Y sueño que escribo una serie de atracos con Garci y que ella viene conmigo al rodaje y que de repente es secuestrada de verdad y yo me lamento de la mala hora porque me doy cuenta de que ya la quiero: luego ella se arranca con un gesto radiante, estilo Houdini, y veo que se libera del encierro. Y sueño que digo menos mal y que digo que es un milagrillo de mujer y sueño que pienso que está bendecida.

Ana Iris. Cristina Villarino.

Esto lo creo de verdad. Creo que es parte del engranaje de esa revolución que ella llama pendiente y posible: “La del corazón humano, porque está inclinado al bien, a la verdad y a la belleza. Y yo tengo fe”, dice. Y es inspiradora en su aplomo y en su contundencia extraña, serena, con verdades de piedra y esos destellos de dulzura momentánea, de risa tintineante. Cabe mucha grandeza y mucha claridad en el talle corto de Ana Iris Simón. Recuerda a aquello de Salinas: “Busqué los atajos angostos, / los pasos altos y difíciles… / a tu alma se iba por caminos anchos”.

"Abascal no me da miedo. Las cosas van a cambiar muy poco" | Ana Iris Simón en 'UHCL'

Hace seis años que publicó Feria (Círculo de Tiza), el ensayo clave de su generación: la primera, como siempre ha sostenido ella, en vivir peor que sus padres, en añorar una vida anterior y más próspera, más auténtica y esencial, que se le deshizo entre los dedos con las promesas vacuas de la modernidad y sus grietas.

Ese libro lo cambió todo. Fue el fenómeno que descubrió a la fenómena. Simón fue la primera en ponerle las banderillas a Pedro Sánchez cuando aún molaba, cuando aún era el guapo. Lo hizo con firmeza y sin ápice de chulería empuñando un micro en Moncloa allá en 2021. Se subió en un atril y le miró a la cara, como un jaspe, para hablarle de juventud y precariedad, de vivienda y de empleo, de política demográfica y migración.

Los libros de Fnac de Ana Iris Simón sobre la mesa. Cristina Villarino.

Las cosas no han cambiado tanto. Quizá nada. Este domingo no irá a votar. “He votado muy pocas veces en mi vida”, cuenta. “Vivimos en un sistema hipócrita que no tiene en cuenta que el 40% de la gente no vamos a las urnas. Y no es porque seamos gilipollas”.

Con todo, de Sánchez habla con cierta ternura. “Porque han hecho que me caiga bien, tío. Ha sido el entramado beligerante del antisanchismo: para muchos, el pan es odiarle, dirán ‘contra él vivíamos mejor’”.

Durante la entrevista. Cristina Villarino.

Hablamos de la vivienda (“es muy tramposo que Sánchez haya convocado unas elecciones con ese leitmotiv, cuando lo más que ha hecho su Gobierno es pedir solidaridad a los caseros”), de Abascal (“no me da ningún miedo, tenemos una extrema derecha muy liberal”), de que se queman pocas cosas, de la IA, (“sólo nos va a quedar el lama y la experiencia, porque escribe mejor que la mayoría de la gente”), de la maternidad (“las cuestiones materiales no importan una mierda, tener un hijo no es tan caro, esto de ‘100.000 euros al año’, ¡pues chica…!”, resopla), de que nosotros fuimos a terapia porque nuestros padres no fueron y de que nuestros hijos irán a terapia justamente por lo contrario.

Hablamos de los hombres que nos parecen sexys, de salir con la perla, de construir el aburrimiento, de drogas y de conocimiento y de estar triste y de huir hacia no se sabe qué lisérgico lugar y luego encontrar la felicidad en el jardín con los hijos en la tarde soleada. Hablamos de la belleza. Del velo. De las operaciones estéticas. Del islam, que a su juicio podría serle un aliado natural. De qué le dirá a San Pedro cuando lo tenga frente a frente.

Con ustedes, Ana Iris Simón.