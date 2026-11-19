"Yo no he registrado la fórmula de la Cocacola. Soy librero, soy mileurista y no tengo ahorros porque todo lo he metido en Pérgamo. La marca no es mía, sino de Madrid". "A Ayuso le recomendaría ‘Incensurable’, de Luna de Miguel, reflexiona sobre la libertad, la censura y los libros". "A Abascal le recomendaría un libro que le enseñe a relajarse con su masculinidad, lleva las camisas muy entalladas para mostrar músculo: un hombre puede ser otra cosa".

Pablo Cerezo (Pérgamo): "A Maricarmen la llamaron jeta y a mí también: nos señalan para que el siguiente en luchar se lo piense dos veces"

Pablo Cerezo es librero. Vocacional. Hasta el amor loco y el desgaste. Hay que reconocer que es único tener enfrente a alguien que ame tanto lo que hace.

Ha sido, durante los cuatro últimos años, codirector de Pérgamo, una de las librerías más antiguas de Madrid. La reflotó cuando estaba a punto de convertirse en una pizzería. La volvió a llenar de libros y de ideas y de vermús y de conversaciones y de amigos. Le dio una nueva vida. Puso ahí su cabeza y su dinero: su intención, su deseo.

Pero esa historia acaba de tocar a su fin en medio de un buen zafarrancho que ha tenido entretenida a toda la industria cultural durante unas locas semanas.

Repasemos: Ana Serrano, la hija del fundador de Pérgamo (Raúl Serrano) decidió hace poco no renovarle el contrato con Cerezo, el regente de su negocio. Es cierto que no le había subido el alquiler en cuatro años, pero su relación se había enturbiado. ¿Fue una crisis generacional o ideológica? Lo comentaremos en esta charla.

El caso es que Pablo se había convertido en los últimos tiempos en una de las voces más audaces de la industria librera, en un auténtico agitador cultural que, entre sus demandas, incluía la cuestión de la presión inmobiliaria (que, es evidente para todos, complica el hecho de que prospere cualquier iniciativa). Se sumó a la ola por el caso Maricarmen. Y eso a Serrano no le sentó nada bien: se sintió atacada indirectamente a cuenta del discurso público del muchacho y decidió cortar lazos. Bien.

Es en esa ruptura cuando la señora de 72 años descubre que Cerezo había registrado, sin avisar a las dueñas, la marca de la librería como propia, inaugurando un feroz debate virtual: ¿una librería es de quien la levanta y quien la suda o de sus herederas? ¿Era la misma marca Pérgamo cuando Cerezo la cogió, medio agonizante, que ahora, rejuvenecida y con brillo? ¿Cuánta memoria tiene un nombre? ¿Qué mundo contiene una tipografía concreta?

Ahí se inició una guerra sin cuartel por el legado de Pérgamo, con encendida portada de El País incluida. Cerezo ya ha dicho que cede la marca, que Pérgamo “es de Madrid”. Seguirá su andanza en otra parte. Lo cuenta todo aquí. Nos vemos en las estanterías.