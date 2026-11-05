Kiko Veneno: "Cojo el AVE treinta veces al año. ¿Lo voy a seguir cogiendo? Por supuesto"

"Me da miedo Vox sólo en teoría: en la práctica sabemos que un Hitler ahora nos haría reír. La gente no le haría ni caso” "Le he escrito un himno a España de cachondeo: nuestra bandera es un huevo frito con tomate". "Las mujeres cuando aman se entregan totalmente. Los hombres, con reservas".

3/11/2026

Cuaderno de bitácora (una conversación también es un viaje)

La charla. Cristina Villarino.

Me dijo Kiko Veneno (1952, Figueres) la primera vez que le conocí que no me quejase, “que si te quejas, te cansas más”: “Nunca he admirado a nadie que se queje”, comentó echándose un cigarrillo de liar en una ventana abierta al cielo. Y volaron los pájaros raros.

La segunda vez que le vi, vino cantando que la vida es toda drama, que la tragedia es lo que define la existencia, pero que a los seres humanos nos quedan ficciones de libertad como el sexo o las coplillas, ¡mejor juntos!, veras tú: estar desnudos en una cama inventando música o tactos.

Esta es la tercera y habrá que agarrarse.

Sopla 74 años y al menos desde hace quince que le llaman “maestro” por la calle, y él agradece el cariño con cierto pudor, con cierta incomodidad, porque le aspan las jerarquías y dicen que ha vivido ya en sus carnes “el fracaso del catolicismo esplendoroso y de todas las maestrías, que ya son prefabricadas”.

Kiko Veneno. Cristina Villarino.

Durante la entrevista. Cristina Villarino.

Lo mira todo con escepticismo, con espíritu anárquico, pero con su fondo de ternura incomparable: guarda rabia mundial ante la lógica injusta de las cosas y la aventurilla en el pecho de la revolución incipiente, reinaugurada a cada jornada.

Es más listo que un ratón, Kiko, es heterodoxo y cultísimo y espídico y flamenco y electrónico y deslenguado, moderno a rabiar aunque no quiera -lo petó con Los tontos, con C. Tangana, también se hermana con los chicos sevillanos de Vera Fauna-, trae unas gafas de sol que le han costado tres duros, un libro de Pessoa, una cantimplora con agua (plástico ni de coña)y fantasea con escribir un himno patrio que hable del huevo con tomate.

Hace unos años presentó un documental llamado Un día Lobo López, dirigido por Alejandro G. Salgado, donde revivía su disco de culto Échate un cantecito.

El disco de Precisamente, de Kiko Veneno. Cristina Villarino.

Escribe como los ángeles caídos: hay una canción de Sombrero roto, Ojalá, donde dice "libre, te libre el destino del ruido y del azúcar, de sentirte con la marca del cautivo en la nuca". Otra antigua, radiante, muy lorquiana, reza: "Yo quería ser español, qué bonito; tirar el cuchillo al agua...". Le pone las banderillas a todo, especialmente sí mismo: "Soy feo y sin salero, todo me da miedo, lo que tengo es mucho que matar".

Kiko leyéndonos unos poemas de Pessoa. Cristina Villarino.

Ha venido a este barrio a reírse, a escuchar a los ancianos, a romperse el sombrero, a interesarse por lo importante: la felicidad, comer buen pescado y que no haya muertos en el mar, dicho por él mismo. Ah, y el amor. "Ahora sé que no es solamente una cosa estética que ilumina toda la belleza y la comunicación humana, sino que va más allá todavía, sin llegar al misticismo ni a la religión. Es lo único que tenemos, en realidad. El resto son subterfugios, simulacros".

La mesa con nuestras cosillas. Cristina Villarino.

En Precisamente, su nuevo disco, habla de mandarinas, de esperar a que nos devuelvan el mechero, de "que lo fácil es que te quieran, lo difícil es querer". Es un álbum extraordinario, con portada de su amigo el pintor Miquel Barceló (vivan los caballos de mar y de tierra y los pelos punkis y las gambas rojas y las flores avaginadas) donde saca el músculo del genio incansable. Se echa una cancioncita en francés, se tira un cachondeo con Estopa a cuenta del mánager-castrador que no les deja fumarse los cigarritos de la risa.

Pero qué más da todo.

Kiko Veneno también es antídoto.

Kiko y yo. Cristina Villarino.