Yo sí me he encontrado con mis ex en Madrid, es muy pueblo | Jonás Trueba en 'UnaHoraconLorena'

“No estamos en España como para despreciar a una figura como Fernando Savater: hay que guardarle respeto de por vida”. “A mí me gustaría creer en el alma, pero aún voy descubriendo el cuerpo: construí mi identidad, para mal, desde la cabeza y contra el cuerpo”. “Yo sí me he encontrado con mis exs en Madrid, es muy pueblo”. “Siempre he pensado que soy conservador. El adanismo es lo que me parece un problema”.

Jonás Trueba: "España padece de cerrilismo, incluso con nosotros mismos: la idea de las Españas es una idea ridícula"

2/06/2026

Cuaderno de bitácora (una conversación también es un viaje)

Le digo a Jonás Trueba que siempre me acuerdo de él cuando me estoy enamorando, cuando eso sucede en Madrid y cuando aprieta el verano.

También pienso en él cuando alguien me lleva en moto y en mi cabeza suena una canción de Rafael Berrio que me acompaña en la aventura como un motorcillo (“debe estar la Arcadia en flor, / debe estar la Arcadia en flor, / tras de las puertas de bronce / del tiempo, amor mío / debe estar la Arcadia en flor / pero, ¿dónde?”).

O cuando decido despedirme para siempre de la adolescencia pero final me quedo un rato más.

O cuando visto una bufanda larga y voy a comer tallarines a un local estrecho y busco una cita exacta en un libro grueso, o cuando me detengo a mirar las letras de los Cines Doré, o cuando paso por el pirulí y recuerdo la casa de su padre, de Fernando, donde nos esperó siempre a los espectadores de Volveréis como un sabio en bata poseído por el oráculo de la biblioteca, dispuesto a ponernos en la mano el libro exacto que fuese a suplantar el dolor. O el hueco.

Sus personajes están por toda la ciudad, yo siempre me los encuentro en los sueños. Bajando la escalinata del fotógrafo Alfonso. Escribiendo notas a mano. Dejando pistas sobre el destino, sobre el deseo. Viendo cómo se hace de día dentro de la corredera de una tabernilla. Todo está lleno de amigos, de amores. O de fantasmas de amigos y de amores.

Jonás Trueba en nuestro set. Cristina Villarino.

Es sorprendente que sea tan tímido, tan silencioso y templado, y luego tenga un estilo tan reconocible, un imaginario tan rotundo. Las cosas pertenecen a las películas de Jonás Trueba o a fuera de ellas. Reconocería su bodegón sentimental en cualquier parte.

Él sabe, como Paul Éluard, que hay otros mundos, pero están en éste.

Me gusta el cine de Jonás Trueba. Me ayuda a vivir. Él dice que las películas revelan cosas de él que antes no entendía.

Hoy es la primera vez que le veo en la vida. Pienso que es inteligente y que es exquisito. Parece que se va a romper en un golpe de viento. Es sencillo, muy austero. Le incomoda el oropel. Es delgado y fibroso, guapo y un poco raro. Vive hacia adentro pero lucha por vivir hacia afuera.

Durante la entrevista. Cristina Villarino.

Ahora Filmin ha estrenado un ciclo dedicado al cineasta que reúne sus seis trabajos más representativos: Todas las canciones hablan de mí, Los exiliados románticos, La reconquista, La virgen de agosto, Quién lo impide y Los ilusos 13+13. Son quince años mirando. Memorizando.

En esta entrevista hablamos sobre todo de esta última, que fue la primera. La vi en el cine en junio. En los Golem.

Le pregunto a Jonás cómo vamos a defendernos los intensos de los livianos. Él me cuenta que ha vivido mucho tiempo de su vida desoyendo al cuerpo. Hablamos de cómo afecta la burbuja inmobiliaria y el Madrid de Ayuso al amor, de las películas que son mejores que la vida, de los mapas secretos de la ciudad, de la sensación de que una devoción se nos está escapando, de la chica Almodóvar y de la chica Jonás Trueba, de desmelenarse, del vino, de las drogas, del psicoanálisis, de las nochebuenas, del conservadurismo, de películas comerciales que nos flipan.

Con ustedes, Jonás Trueba.