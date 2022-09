Entre Gorbachov y Espadas pasando por Txapote

La muerte de Gorbachov, padre de la Perestroika y la apertura para nosotros los occidentales y el hombre de la decadencia según el Partido Comunista ruso, acapara buena parte de las portadas esta mañana*.

Mijaíl Gorbachov, en la plaza Roja de Moscú en 1989.

"La Rusia de Putin desdeña el legado de Gorbachov. Sus restos no descansarán en la necrópolis junto a los de otros dirigentes", cuenta El País. A través de La Razón conocemos que Putin "niega a Gorbachov un funeral de Estado". El presidente ruso destaca la "gran influencia" de su predecesor, pero no reconoce su legado dentro de la historia de Rusia.

Quizá la clave de la actitud de Putin esté en aquellos versos de León Felipe: "Para enterrar a los muertos cualquiera sirve, cualquiera... menos un sepulturero". O en la descripción que hace de Gorbachov David Jiménez Torres. Lo llama "el hombre que pudo matar... y no lo hizo". Ved si era listo Gorbachov que el titular de un reportaje de La Vanguardia recuerda: "El día en que Gorbachov evitó reunirse con Jordi Pujol".

Y una última noticia sobre este asunto que recoge la mayoría de cabeceras: "La Unión Europea acuerda restringir los visados para los ciudadanos rusos. Se suspende el pacto de 2007 que facilitaba los permisos de entrada".

Sobre política doméstica. Atención a la portada de EL ESPAÑOL: "La falta de implantación territorial de Yolanda Díaz alarma al PSOE: la necesitamos para sumar". Los socialistas, conocedores de lo importante que es vertebrar un partido político, temen que el proyecto de Yolanda Díaz naufrague”.

Las portadas de tres grandes periódicos llevan a todo lo ancho esta noticia: "Los etarras más sanguinarios ya están en el País Vasco sin arrepentirse" dice ABC y El Mundo que "El Gobierno culmina el fin de la dispersión con un traslado de trece presos a las cárceles vascas. La lista incluye a Txapote y Parot con 53 asesinatos y 5.300 años de cárcel". El País también incluye esta noticia... pero en la página 36.

En El Confidencial: "Espadas se escuda en el código ético del PSOE y no firmará la petición de indulto a Griñán". Apostilla el editorial de EL ESPAÑOL: "Ha tenido que ser precisamente un antiguo cargo del gobierno de Griñán el que haya hablado abiertamente de que el indulto supone una retractación de la postura defendida por Sánchez en 2014, cuando criticaba que los políticos pudieran indultar a políticos. Y quien haya explicado que se estaría violando el código ético del PSOE. El cual, en su apartado 8.1, recoge que 'los cargos públicos del partido se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción'".

Era Susana Díaz la que le generaba problemas a Sánchez... Pues ahora, ungido Juan Espadas, es éste quien le abre una crisis al Gobierno con su posición frontal a los indultos. Feijóo parece tomar nota y, según El Confidencial, será él quien elija personalmente los candidatos del PP en las capitales de provincia.

Para terminar, publica nueva novela Enrique-Vila Matas. Dice en una entrevista con La Razón: "No escribo sobre el terror para no asustarme yo mismo". Claro, él no tiene que hacer una revista de prensa.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero

