Juan A. Delgado, el guardia civil morado: "En Podemos somos todos honrados, la derecha viene al negocio"

Era "el guardia civil de Podemos". Lo era tanto que después de seis años en el Congreso, pocos unían su conocido rostro a su nombre de verdad. Juan Antonio Delgado (San Fernando, Cádiz, 1971) es el primer candidato de Podemos que atiende a EL ESPAÑOL desde hace, al menos, cuatro años. Sólo eso ya indica algo que, como mínimo, encaja con su carácter: abierto, amable, explicativo y gracioso.

De hecho, para la transcripción de esta entrevista -realizada en el coche entre dos actos de campaña entre su natal San Fernando y Olvera, un pueblo de la sierra gaditana -"aquí es adonde se viene para comer bien, ahora te mando una foto del castillo, ya verás qué paraíso, quillo"-, el periodista ha tenido que ahorrarse algunas de las risas y bromas: es un político, un candidato, y hay que contar sus propuestas y buscarle contradicciones, como a todos... no hacerle una fiesta.

Delgado tiene un problema, y es que se cree a pies juntillas eso de la superioridad moral de la izquierda. Que en Podemos (y los otros seis partidos que conforman la coalición Por Andalucía) son "todos honrados y decentes", y que "la derecha viene a hacer negocio". Pero es cierto que se lo cree, y que de esa convicción se explica a sí mismo lo de haberse metido en política, y haberlo hecho (por supuesto) reclutado por Pablo Iglesias. Es decir, que más que un convencido, es un creyente de lo suyo.

De modo que, a pesar de la división de la izquierda, de haber sido el sacrificado por Yolanda Díaz y del lío tremendo para hacer las listas de Por Andalucía, quizá no sea lo suyo no sea tan problema en política. Lo de ser coherente. Así la gente sabe lo que quiere votar. O lo que no.

¿Cómo acabó usted de candidato de Podemos a las elecciones andaluzas? ¿Quién le llevó allí?

Mira, a estas cosas, no todo el mundo está dispuesto a presentarse. Por cuestiones personales o por lo que sea. La primera persona que me empezó a hablar de eso fue Martina Velarde, secretaria general en Andalucía. Me dijo que estaba pensando en mí, que me veía el más idóneo.

Yo de inicio le dije que no, porque no estaba en mis objetivos, sinceramente. Yo estaba en el Congreso, y cumplía un buen perfil en la comisión de Defensa y de Interior; en seguridad nacional, en seguridad vial... en fin, todo lo que se adecúa a mi perfil como guardia civil. Pero me dio sus motivos y es que además ésta es mi tierra, y es un orgullo trabajar por Andalucía.

¿Era esto lo que se esperaba cuando entró en política?

No. A ver, yo siempre he sido una persona comprometida. Yo no tengo familia en la Guardia Civil, fui el primero. Y cuando empecé, me encontré con cosas que no funcionaban, así que ya me metí en el movimiento sindical. Y luego entré en política para poner mi granito de arena. Yo no iba a descubrir la pólvora, sino a echar una manita.

¿Tenía que ser en Podemos o si no, no era? ¿Le hacía falta a España un proyecto como Podemos, y por eso usted se implicó?

Si no llega a ser en Podemos, yo no hubiese ido. Ni al PSOE, ni al PP, ni a Ciudadanos ni nada de eso. Yo conocía a Pablo Iglesias de participar en tertulias, como portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Me llamó a su programa, lo de Fort Apache y todo eso. Luego se creó Podemos, fuimos conociéndonos más, un día me llamó y como hizo Julio Rodríguez, el Jemad, di un paso al frente.

Me ilusionó. Porque la política me había desenamorado, por el bipartidismo que eran todo lo mismo. Y Podemos era un partido nuevo con muchas cosas que hacer.

Ya, pero ¿qué le trajo por aquí? Es decir, ¿qué hace un guardia civil con esta panda de rojos? Perdone, pero a usted no me lo imagino en las acampadas del 15-M...

Fíjate, el 14 de septiembre haré 30 años en la Guardia Civil. Luchando contra la delincuencia, las mafias organizadas... ¡No me iba a ir ahora con ellos! Los jueces de la Gürtel describieron la actuación del PP como la de una organización criminal. Claro, eso es contra lo que yo he luchado.

En Podemos lo que hay es gente honrada, decente y nadie se ha llevado dinero. Nos acusan de todo y todo se archiva. Aquí la gente se paga su viaje al mitin, no tenemos sobres ni sedes pagadas en B. Soy de familia trabajadora, mi padre era albañil, tengo hermanos en el paro y tengo conciencia de clase. Nunca he sido un señorito con caballos para pasearme así por Andalucía.

"Para hacer política sólo podía ser en Podemos; después de 30 años en la guardia civil persiguiendo delincuentes, no me iba a ir con ellos"

Vale, de derechas no. Pero ¿el PSOE tampoco le cuadraba?

Yo he estado muchos años en la AUGC, trabajando por mejorar las condiciones sociolaborales de mis compañeros. El PSOE ha tenido muchas mayorías absolutas para hacerlo y nunca lo ha hecho, como el PP. De alguna manera, Podemos reunía todo por lo que yo siempre había luchado.

Mire, llevo seis años trabajando con el problema de los militares que a los 45 años los tiran a la calle, por ejemplo. De aquí al año 2030, habrá 50.000 padres de familia, que tienen hijos en edad escolar, con hipotecas...

¿Cómo fue lo de que Pablo Iglesias llamara a ese colega guardia civil para enrolarlo en las listas al Congreso?

Después de las europeas, fueron las andaluzas... y Pablo me llamó para las generales. Yo le dije que él tenía gente muy preparada y que yo no me veía, por responsabilidad. Eso iba a ser algo muy importante, tenían que estar los mejores, y yo no me veía el mejor, sinceramente. Le pedí tiempo para pensármelo, pero al día siguiente me llamó ya con todo dándolo por hecho, y me convenció.

¿Le terminó de convencer la abdicación del Emérito? Juan Carlos lo dejó a los pocos días de que Podemos asustara con su irrupción en las europeas de 2014.

Yo vi que algo importante estaba pasando. Y la salida de Juan Carlos tuvo que ver mucho con la aparición de Podemos, con los cambios radicales que nosotros proponíamos. Pero lo vi no con normalidad democrática, porque después de 40 años no era normal. Pero no fue determinante que se fuera o se quedara...

Ha habido muchos momentos clave. Y si a mí se me ha quedado grabada alguna imagen es la de la moción de censura, la foto de Dani Gago de Rajoy con el maletín despidiéndose del Congreso. Y también un poquito lo del bolso en el escaño [risas], porque yo estaba en el gallinero y ahí tienes muy buenas vistas. Puedes mirar a todo el mundo, y para que te miren a ti, se tienen que dar la vuelta.

El candidato de Por Andalucía (Podemos) en Cádiz, Juan Antonio Delgado, en las playas de Barbate. Silvio García

¿Ese es el momento clave para usted de la aportación de Podemos a la Historia de España?

Fue súper importante, sí. Porque fue cerrar una etapa de corrupción, de bipartidismo... de muchas cosas.

¿Para estar en Podemos hace falta ser republicano, o hay algún monárquico ahí dentro?

Me he encontrado a gente de todo tipo. A los de Podemos no nos hacen a todos en una fábrica en serie. Por ejemplo, Diego Cañamero es cristiano, cree en Dios, y hay gente que es atea. Hay quienes son republicanos, otros que piensan que no es el momento, otros que sí creen en la Corona... bueno, en Juan Carlos ya no tanto [risas].

¿Y anti OTAN? Mire que usted es militar, cuesta entenderlo...

Nosotros lo que pedimos es revisar todos los acuerdos internacionales, entre ellos el de la OTAN. Y sobre el gasto militar, lo que planteamos es que nos digan cómo y para qué. Porque a lo mejor se está invirtiendo en una cosa que no necesitamos. Lo que pedimos es contar con la ciudadanía para decidir a qué se quiere llegar, cómo y por qué. Es decir, transparencia. Y en estos momentos, nosotros vemos que, por supuesto, hay cuestiones mucho más importantes, como la Sanidad y la Educación pública.

En los últimos Presupuestos no hubo un aumento, pero deberíamos saber todos que hay mucho dinero de otros departamentos que acaban en Defensa. Una gran parte del Fondo de Contingencia y del Ministerio de Industria acaban en gasto militar. Deberíamos hacer unas cuentas reales.

¿No son reales los presupuestos de Defensa?

Cuando yo llegué, en 2016, se presupuestaban 114 millones para las misiones en el exterior, pero se gastaban más de 1.000 millones. ¡Una vez puede pasar, pero todos los años! Ya deberíamos saberlo, ¿no? Llevamos 30 años de misiones, y se sigue actuando con esa opacidad.

Hagamos las cosas bien, sepamos el dinero de dónde viene y adónde va. Y que se expliquen los gastos y su objetivo. Cómo, por qué y para qué.

Entonces, ¿Podemos está en contra o no de subir el gasto en Defensa?

Mira, me voy a poner un poco Yolanda... te voy a dar un par de datos. Llevo seis años como portavoz de la comisión de Defensa y el Tribunal de Cuentas ha dicho ya en muchas ocasiones que el Ministerio de Defensa es el más opaco de todos. Lo dice el Tribunal de Cuentas, ¿eh? No lo dice Podemos.

No es un no rotundo. Porque en todos los países hay Fuerzas Armadas, ya sean democracias liberales, países comunistas... Podemos no está en contra de las Fuerzas Armadas ni tonterías de ésas. Pero eso no quiere decir que tengamos que decir que sí a las cosas sin que nos den toda la información con transparencia.

Me decía antes que usted se metió en la política porque a España le hacía falta Podemos. ¿Y a Andalucía, le hace falta?

Podemos ya está en Andalucía, desde hace muchos años. Es verdad que han pasado cosas, y nos hemos ido separando y juntando. Pero la frase de siempre de la derecha ya no vale. Eso de que sólo hacemos cositas sociales, pero no sabemos de economía.

Podemos empezó en los Ayuntamientos, luego gobernamos en Comunidades Autónomas y ahora estamos en el Gobierno de la nación. Hemos demostrado que sabemos gestionar y que las cosas salen bien.

"De estos años, me quedo con la moción de censura, Podemos impulsó el fin del bipartidismo y de la etapa de corrupción"

Si le digo la verdad, los datos económicos no parecen decir lo mismo. Sólo el empleo les funciona.

En la crisis de 2008 lo primero que hozo el PP fue regalar dinero a los bancos. Y este Gobierno ha hecho los ERTE, el Salario Mínimo, el escudo social y ampliar derechos de ciudadanía.

¿Eso ha sido sólo Podemos?

Todo viene de Podemos. Al final, el PSOE dice que sí, pero hay que empujarle un poco... o mucho. Todo el mundo sabe en este país que sin Unidas Podemos no hubiese habido protección a los trabajadores durante la pandemia. ¡Se reían de nosotros! Decían "se hunde el país"... y ésta tiene que ser nuestra carta de presentación para Andalucía.

Eso es lo que ofrecen, lo que han hecho desde Moncloa.

En Andalucía tenemos que traer el mismo proyecto, que somos un partido solvente, serio y de Gobierno. Porque además nos estamos encontrando con lo mismo que hacía Rajoy en 2008: él recortó 7.000 millones en Sanidad y Moreno Bonilla está despidiendo a 8.000 sanitarios. Ha mandado también al paro a 3.000 docentes, a 1.000 bomberos... ¡Es la misma política de recortes!

En el peor momento de la pandemia, algunos que eran primos, amigos o hermanos trataban de dar pelotazos con las mascarillas, mientras Moreno Bonilla se guardaba en un cajón 166 millones del dinero del plan de empleo que le dio el Gobierno central en un cajón.

Y, sin embargo, va a duplicar votos y escaños.

Moreno Bonilla va de bonachón y de educado, pero su gestión es la misma que la de Rajoy y la de Ayuso.

Andalucía tiene mimbres de oro, tú sabes cómo es esta tierra, y tiene que estar en el lugar que le corresponde. No tiene que estar ninguneada, ni olvidada, ni utilizada. Ni por parte del PP ni -un poquito o mucho- por parte del PSOE también.

Eso le iba a decir, porque el mensaje no parece calar. Podemos pasó del posible 'sorpasso' a ir cayendo irremisiblemente. Ustedes no dejan de perder fuelle.

Bueno, vamos perdiendo fuelle, pero estamos en todas las instituciones. Y cuando tuvimos 70 diputados no estábamos en el Gobierno. Ahora tenemos un poquito menos [en realidad, la mitad] pero estamos gobernando y tenemos más influencia. Al final, no es tanto lo que tengas como lo que puedas trabajar por la gente. En todo caso, creo que hay una curva que sube y nos estamos recuperando.

¿Y Yolanda Díaz, que ni milita ni parece que se coordine demasiado bien con las ministras moradas?

Yo lo que tengo en la cabeza es Andalucía. Y sólo quiero que todas nuestras ministras vengan para acá a hacer campaña con nosotros, y a explicar su maravillosa gestión. A ellas y a Garzón los necesitamos aquí.

La desunión en el Gobierno, ¿es la normal por ser un Ejecutivo de coalición? ¿O se está contagiando al ala morada, porque ya avista el horizonte electoral?

¿Acaso alguien conoce algún momento de la historia de Podemos, del PSOE o del PP donde no haya problemas internos? Es que esto no es como la Iglesia o la Guardia Civil... y te lo dice un guardia civil, ¿eh? Los partidos tienen vida, la gente habla y se relaciona. Es la normalidad democrática.

Juan Antonio Delgado, el guardia civil de Podemos, diputado y ahora candidato en Andalucía. Dani Gago

Me está usted toreando muy bien... pero explíqueme por qué si eso es normalidad democrática, con cada matiz ideológico ustedes en la izquierda se ponen a fundar partidos distintos. ¡En Andalucía se presentan siete marcas!

Sí, pero esta coalición es una oportunidad. Yo a lo mejor es que soy más positivo que tú... ¿el objetivo cuál era? Unirnos. ¡Y es la primera vez que vamos unidos todos! ¿Con dificultades? Sí, pero todos juntos.

Bueno, menos los de Teresa Rodríguez...

Estamos en un escenario unido gente que pedíamos el voto antes por separado. Yo me quedo con eso. Lo demás no vale para nada, es pasado.

Pero Yolanda Díaz tuvo que llamar a las 23.47 para decir "tienes que ceder, Juan Antonio, la candidata es Inma Nieto".

Mira, esta mañana estaba en un acto en San Fernando, y al coger el coche una señora que trabaja en el Hospital de Puerto Real me ha preguntado "¿qué tenemos que hacer para parar a la extrema derecha?" Yo he tratado de explicarle que hay que convencer a la gente... y un compañero que venía conmigo le ha preguntado si ella sabía dónde está Podemos ahora. "Sí, sí, en lo de Por Andalucía".

La gente lo entiende todo, nos ha entendido, porque saben lo que quieren. Los que han votado a Podemos o a Izquierda Unida, saben lo que tienen que votar. Es lógico que haya desavenencias. Si es difícil ponerse de acuerdo en un bloque de vecinos, cómo no lo va a ser entre seis partidos diferentes.

...y eso explica que usted no sea el cabeza de lista, aunque Podemos sea el que pone el dinero y la estructura: que cada uno tiraba para un lado y la partida la ganó IU.

Yo lo dije desde el principio, que estaría donde me dijera mi partido, donde fuera más útil. Y eso es lo que estoy haciendo y ya está. No es tan importante el candidato, sino convencer a la gente de lo que queremos hacer. Ahora ya estamos muy ilusionados todos. Yo me acabo de hacer 130 kilómetros para venir a Olvera a un acto con Inma Nieto, la de IU, la candidata [risas].

Insisto: Podemos pone el dinero, la infraestructura... y, sin embargo, no está como partido en las listas y no cobrará subvenciones electorales. Hasta Pablo Iglesias se ha quejado del mal negocio que han hecho ustedes.

Yo estoy muy centrado en Andalucía, muy ilusionado, y contento.

Vale... digamos que a la derecha, al menos, le envidiará que no se despellejan entre ellos.

La derecha es que lo arregla con maletines y sobres. O reformando las sedes con dinero negro. Nosotros es que no tenemos ni un duro, pero defendemos las cosas con mucha pasión. Y eso, a veces, se nos ve. Peor en la izquierda nadie se pelea por dinero. Si aquí hubo discusiones no fue por eso. Sino por la pasión que le ponemos a las cosas.

Entonces, no le envidia nada a la derecha.

¡No! Si no me iría con ellos... No es por falta de autocrítica, es que algunas veces me dan no sé si pena: por la vergüenza que deben de pasar algunos. Mira a Moreno Bonilla, que ha tenido que esconder el nombre del partido. A mí me encanta que la gente me diga que soy de Podemos, porque nosotros somos distintos. La derecha está aquí para hacer negocio.

¿Y algo le asusta?

¿De la derecha o de la extrema derecha?

Dígamelo usted. Si ve diferencias, ya es un paso respecto a algunos de sus compañeros.

El otro día decía Juanma Moreno que el PP está en las antípodas de la extrema derecha. Y, sin embargo, votan lo mismo siempre. Y tienen un objetivo común, que es desmantelar lo público. La derecha viene a hacer negocio y nosotros, a mirar por la gente. ¡Con todos los errores que cometamos! Nunca metemos la mano, la pata la podemos meter, pero no la mano.

Los de Vox son más de gritos, son más franquistas, no están a gusto con el Estado de derecho y de las libertades, y pintan una España en blanco y negro que no existe. Cuando hablan de la inmigración, por ejemplo, es mentira. Se inventan datos, son todo bulos. En Podemos está el exJemad Julio Rodríguez, y estoy yo, que vengo de la AUGC. En Vox, sin embargo, tienen un general que firmó un manifiesto a favor de Franco. ¡Ésa es la diferencia!

"En Podemos pedimos revisar todos los acuerdos internacionales, incluido el de la OTAN, y conocer el verdadero gasto que se hace en Defensa"

¿Vox es el mal absoluto? Mire que hasta los más centristas dicen lo mismo de ustedes, la izquierda radical, los comunistas.

Vox es un partido peligroso. Solamente mirando lo que han votado durante la pandemia, ya sabemos el peligro que suponen. Han votado contra los ERTE, de los pensionistas, de la ley de cadena alimentaria... es decir, contra los pescadores y los agricultores. ¡Y luego vienen a caballo a pasearse como señoritos en Andalucía!

¿El mal? Yo creo que hay que tomárselos en serio. No hay que exagerar, pero sí tomarlo en serio el peligro. Desde luego, no están con la mayoría social, y son un partido que dice que no quiere autonomías, y se financia gracias a ellas. Decían que quitarían Canal Sur... ¿Nos quieren devolver a la España franquista? Algunos de ellos son nietos de los generales del dictador, son lo que son.

Venga, pues terminamos: Deme tres razones para votar a su candidatura. Tres cosas concretas.

Lo primero, insistir en que Podemos es un partido de gente decente y honrada. Y eso no es poca cosa en un país donde hemos visto al ministro del milagro económico del PP acabar en la cárcel por corrupto, los ERE del PSOE en Andalucía, la llamada Policía Patriótica... Lo segundo, que sabemos gestionar y gobernamos para la gente. Por ejemplo, miremos a la reforma laboral, o la ampliación de derechos.

¿Y tres?

Pensaba que ya le había dado tres o cuatro [risas]. Pero bueno, fundamentalmente eso. Hemos tenido profesores universitarios y limpiadoras, lo que somos es un partido decente.

Pero perdone que le deduzca testimonio...

...claro, diga.

¿Me está diciendo que en la derecha no hay gente decente, ni honrada, ni comprometida con el servicio público?

En la izquierda somos todos. Porque no se ha demostrado lo contario judicialmente. En la derecha, sin embargo, tienen muchísimos casos de corrupción. Lógicamente, si el PP tiene 20.000 afiliados, pues claro que habrá gente honrada. Pero nosotros no hemos venido aquí a robar, otros partidos sí. Y han sido los jueces que han calificado al PP de organización que actuaba como una trama delictiva.

Perfecto, pero ustedes quieren gobernar Andalucía con el PSOE, que tiene un 'pequeño' problema con los ERE. Se llevaron cientos de millones de los parados y gastaron bastantes de ellos en drogas y prostitutas.

No, no. Un pequeño problema no. ¡Uno enorme! Pero sin yo defender al PSOE, el récord lo tiene el PP.

Si usted lo dice...

...lo que dice la ciudadanía es que no quiere mayorías absolutas. Quiere que nos entendamos. ¿Nosotros querríamos gobernar solos? Claro, y poner en marcha el proyecto que tenemos para el país, y para Andalucía.

Porque tenemos que estar todo el tiempo exigiendo y casi amenazando al PSOE, que está siempre con el "esto no, ahora no, después mejor"... ¡La reforma laboral costó mucho! Pero ahí estamos nosotros, con "programa, programa, programa", como decía Julio Anguita.

"Las derechas se pelean menos, pero porque lo arreglan todo con maletines y con sobres en dinero B"

¿No se han ablandado ustedes después de tocar el poder?

No por gobernar con el PSOE nos hemos mimetizado. Ellos siguen diciendo que son republicanos, pero apoyan a la Corona. Nosotros, no. Nosotros pedimos un referéndum para saber si la ciudadanía prefiere una República.

De hecho, el PSOE se queja de que ustedes son "la oposición dentro del Gobierno".

Y eso está muy bien.

Y deme, para acabar, tres por las que merezca la pena incluso votar al PSOE, para evitar que Juanma Moreno invite a Vox a San Telmo.

La primera, votar al PSOE pero poquito, para que nosotros estemos los primeros. Y ya no tengo más...

Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos el 19-J, en la calle de las Flores de Conil (Cádiz). Silvio García

