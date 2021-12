Jorge Azcón: "El 70% de los fondos UE van a alcaldes del PSOE, hace falta una agencia independiente"

Hace un frío tremendo en la capital del Ebro. Y el río no corre por la ciudad, sino que se expande, bajo un manto de niebla, en la mañana de este miércoles de diciembre. Son las 9.30 de la mañana y el alcalde, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), ya ha mantenido dos reuniones, ha entrado en directo en dos televisiones y ha encargado que le traigan "las botas de campo" cuando sale al antedespacho del Ayuntamiento a recibirnos. "Esta riada no es sólo noticia por los problemas que está causando a los ciudadanos, es una prueba de quién gobierna bien y quién gobierna mal".

Azcón es un político muy político. Y a la vez un alcalde obsesionado con gobernar como si no hubiese partidos, ideologías ni votantes de distinto color. "Es que no debemos avergonzarnos de hablar de la historia de nuestra democracia, de que el PSOE fabrica crisis y el PP las resuelve", argumenta.

"Con menos caudal, esta crecida del Ebro está causando más estragos que en otras ocasiones, y eso es porque la Conferencia Hidrográfica, es decir, el Ministerio de Transición Ecológica, confunde limpiar el río con atacar el medioambiente". Se levanta, acude a la pantalla gigante que instaló a un lado de su mesa de trabajo, donde localiza en Google Maps un ejemplo de lo que explica. "Es pura ideología, olvidan que un político está para resolver los problemas de la gente, no para aleccionarla".

Y se sienta de nuevo. Hiperactivo, abre un periódico, muestra una foto de Pedro Sánchez que, 24 horas antes, cuando el pico de la crecida inundaba barrios de Zaragoza, visitó las inundaciones, pero sólo en pueblos gobernados por el PSOE: evitó la foto con el que este domingo ya es presidente del PP de Aragón, y hace temblar al socialista Javier Lambán en el gobierno autonómico. "Es igual, porque mira, en Alfaro estuvo ocho minutos... ¡¿Ocho minutos?! ¡Sólo fue para hacerse la foto! Ha estado más rato el alcalde, hoy en la tele, explicando qué le dijo que el tiempo que tuvo ayer para decírselo".

Se parte de risa, termina de acomodarse, despacha una llamada, encarga un café para el periodista mientras elogia a un viejo amigo que hoy trabaja para "la izquierda radical" y se coloca la chaqueta: "Cuando quieras".

Este domingo, ya es usted presidente del PP de Aragón, además de alcalde de la quinta ciudad de España. A pesar de eso (o precisamente por eso), Pedro Sánchez dio un rodeo este martes y evitó la foto en las inundaciones de Zaragoza...

Lo hizo ya el septiembre pasado, cuando volvía de negociar con sus socios catalanes el Presupuesto. Se paró en Zaragoza para hablar de los Juegos Olímpicos y decidió hablar sólo con el PSOE, no con nosotros, que formamos parte de esa candidatura exactamente igual que el Gobierno de Aragón. Ahora, con las riadas ha hecho exactamente lo mismo. Ha venido, se ha hecho una foto con sus alcaldes socialistas, y se ha ido.

¿Eso es síntoma de algo?

No voy a descubrir nada si digo que a Pedro Sánchez las fotos le gustan. A todos nos viene a la cabeza aquélla sentado en el Falcon con las gafas de sol, imitando a un presidente americano... Lo único que le interesa es dar una imagen que no se corresponda con la realidad. Y lo que no le interesa es saber la verdad.

Saber la verdad hubiera sido haber hablado con todos. Si hubiera venido a Zaragoza no le habríamos regalado sólo los oídos, le habríamos contado los problemas que tiene una crecida de estas características. Él debe saber que esta riada se diferencia de los demás en que, con mucha menos agua, se producen más daños.

¿Por qué?

Pues porque el río no se limpia. Y por eso cada año que pasa el cauce es menor y cuando viene la riada tiende a desbordarse más. Y eso tiene que ver con que las limpiezas, e incluso los dragados -siempre respetando todas las condiciones medioambientales que el río requiere-, necesitan de partidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Eso depende de la Conferencia Hidrográfica del Ebro, entiendo.

Eso es, o sea, Ministerio de Transición Ecológica. El problema es que los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy tenían 14 millones euros para limpiar cauces y el de 2022 tiene cero.

¿Y eso qué es, ideología?

¡Pues es evidente! A la gente que se tiene que ganar la vida junto al río le interesa como al que más defender su ecosistema. Son parte de él. Pero el Gobierno confunde ecología con no ordenar el río.

Hablando de cero euros... hace un año, el alcalde Azcón lideró un movimiento transversal de "ciudades abandonadas". ¿Lograron finalmente los fondos Covid que reclamaban al Gobierno, como sí tuvieron las CCAA?

Al primero al que llamé fue al de Lérida, de Esquerra Republicana de Cataluña. Le conté que el Gobierno de España había ideado un sistema de ayudas a las corporaciones locales por el Covid en el que para que nos dieran dinero teníamos que tener previamente ese dinero. Y además, entregárselo a ellos previamente.

¿Y qué pasa con ciudades como Zaragoza, que levan 16 años gobernadas por la izquierda y que nos convirtió en el Ayuntamiento más endeudado de España? Como el PSOE destrozó en todo ese tiempo las cuentas de este consistorio, cuando luego necesitamos las ayudas no nos las daba porque no sabían solucionar lo que ellos mismos estropearon. ¡Era injusto! Y además, un agravio comparativo con las Comunidades Autónomas. Los presidentes recibieron un fondo Covid de 16.000 millones de euros. Y los alcaldes hemos recibido un fondo Covid de cero euros.

¿Nada de nada?

Nada de nada. No ha habido fondo Covid para la administración local.

¿Y por qué no hay una rebelión de alcaldes? Mire que los presidentes autonómicos se reúnen y se hacen fotos en Santiago...

La hubo. Hubo rebelión. ¡Claro que sí! Si quisieron pasar el Real Decreto y se lo logramos tumbar en el Congreso. Ha sido el único de toda la legislatura. Y creo que son sólo tres en toda la democracia.

¡Los alcaldes rebeldes!

Lo entiendo, pero a mí me gustaba más hablar de "alcaldes que defienden a sus ciudades". No pedíamos un fondo Covid por rebeldía contra el Gobierno de España, sino porque las ciudades necesitaban ayuda. Y lo hicimos juntos alcaldes del PP, de IU, de ERC... Lo increíble es que han pasado dos años y el Gobierno de España es el único de la UE que no ha ayudado directamente a sus ayuntamientos.

Entonces, ¿le sale gratis al presidente? Porque si no ha llegado ni un euro y la cosa se ha olvidado...

Yo creo que al final, en política, las cosas no salen gratis. Los ciudadanos saben votar. Cada día más, conocen a Pedro Sánchez y se dan cuenta de lo que habitual en él es decir una cosa y hacer la contraria.

El PSOE pacta todo menos el reparto de los fondos europeos. Con esa gestión tan vertical, ¿a Zaragoza le ha llegado ya algo del maná europeo?

¡Migajas! Tendría que mirártelo, pero si no recuerdo mal, aquí ha llegado una subvención de 1,1 millones de euros. Para la Casa de Amparo, unos 700.000 euros; y otros 400.000 para un tema de acción social. Pero de esos 700.000 euros tenemos que mirar cuánto era la cuantía total de lo que se repartía, porque se da la casualidad de que en el reparto hecho por el Gobierno de Aragón, el 70% de los fondos han ido a alcaldes socialistas cuando en Aragón el 70% de los habitantes tienen un alcalde del Partido Popular.

No sé qué pasará en otras CCAA, pero aquí los fondos europeos están sirviendo de campaña electoral al PSOE. Lo que estamos viendo es que no llegan y que los pocos que llegan se utilizan políticamente, y eso me preocupa mucho.

Cuénteme qué ha hecho usted por su ciudad: tres cosas buenas y tres malas.

Hemos hecho una cosa muy importante, que Zaragoza ahora es una ciudad abierta a la creación de empleo y las inversiones. Hemos impulsado inversiones como nunca se había hecho en los últimos años. Por ejemplo, Becton Dickinson, una multinacional de la Sanidad va a hacer una fábrica en nuestra ciudad con 600 puestos de trabajo. Eso son más de 200 millones de inversión, que podría llegar a los 500. Un nuevo hospital privado en la ciudad, que trae 120 millones de euros. El impulso a la terminal marítima de Zaragoza, que son otros 80 millones. La primera biorrefinería en Europa se hace ya en instalaciones municipales, en el Ecoparque de la ciudad.

¿Y por qué usted sí puede y los anteriores no?

Porque cuando alguien viene y nos dice que quiere invertir y crear empleo, le ponemos una alfombra roja. El anterior gobierno, les daba con la puerta en las narices. Lo más importante que pueden tener las ciudades es pujanza empresarial, ser lugares de emprendimiento.

Termine con las cosas buenas y las malas...

A mí me gusta especialmente el Bosque de los zaragozanos, el proyecto medioambiental más importante en la historia de la ciudad. Vamos a replantar un árbol por cada habitante de Zaragoza, es decir, 1.200 hectáreas de la ciudad con nuevo bosque autóctono.

Lo que hoy estamos plantando lo verán nuestros hijos, nosotros no disfrutaremos de esa sombra, pero sí hacemos una labor de concienciación y divulgación de la importancia que tiene el medioambiente. Todos los niños de 5º y 6º de Primaria vendrán a suelos municipales a plantar su árbol. Decenas de empresas hacen aportaciones económicas como no se recordaba desde la Exposición Universal de 2008, estamos tremendamente agradecidos.

Siga...

La tercera cosa es acabar proyectos que llevaban más de 10 años paralizados por la mala gestión de los equipos precedentes: la nueva conexión con el cinturón de Tenor Fleta, o el edificio emblemático de Pontoneros, en pleno casco histórico... Te cuento una anécdota. Hay 80 viviendas sociales en el barrio de Las Fuentes que, cuando yo tomé posesión logré desatascar y fui a visitarlas. El arquitecto me recibió hastiado. "Eres el tercer alcalde que conozco en este proyecto, espero que seas el último".

¡Para hacer un bloque de viviendas sociales, desde Juan Alberto Belloch, pasando por Pedro Santiesteve, hasta que ahora las vaya a acabar el equipo actual!

Las tres cosas malas, por favor.

Hay una que me parece especialmente importante. Somos la ciudad más endeudada de España. Cogimos un Ayuntamiento ahogado, porque cada año se captaba más deuda de la que efectivamente se pagaba. Hoy seguimos siendo el consistorio que más debe del país, pero este año captaremos un 80% menos de deuda de la que efectivamente vamos a pagar. ¡Un 80% menos!

También tenemos que mejorar, sinceramente, en hacer que nuestra ciudad sea todavía más atractiva fiscalmente. Para ser un polo de atracción empresarial tenemos que aprobar el plan de atracción fiscal, que nos está costando más de lo previsto. Quien venga a Zaragoza a crear empleo tiene que saber que va a pagar pocos impuestos.

Y finalmente, hay una cuestión básica, atender a las personas que peor lo están pasando. Hoy tenemos el mayor presupuesto social de la historia, pero aún hay mucha gente que lo pasa mal, que no puede pagar el recibo de la luz, que no recibe el IMV. Los ayuntamientos somos la primera línea. Cuando alguien tiene dificultades, con el primero con el que va a hablar es con su alcalde.

Ahora, hágame de abogado del diablo y dele una baza a la izquierda. No puede ser verdad que los gobiernos de izquierda, todos, son manirrotos y gastan mucho y mal, hasta que llega el PP y lo arregla...

...¿por qué no?

...le pregunto yo. Algo harán bien.

No, no. No hay que disfrazarse. Yo creo que en esta vida hay que ser autocrítico, pero la verdad es la verdad.

¿No hay un solo gobierno de izquierdas al que usted hubiera votado?

Yo... yo nunca he votado a un gobierno de izquierdas. No es ningún secreto. Y mire [coge un periódico de su mesa, y lo abre directamente por una página, como si lo tuviera estudiado], ésta es la verdad: "La deuda pública de Aragón se eleva a 8.966 millones de euros". Nunca en la historia ha habido una deuda pública así.

¿Qué crees, que es casualidad que Zaragoza sea la ciudad más endeudada de España? No. Fue Montoro el que dijo que esto no es por "puta suerte". No, esa es la verdad de 16 años de gobiernos de izquierdas. Y eso lo estamos viendo ahora en el Gobierno de España. No hay institución independiente que se crea los Presupuestos que se están aprobando. Y al Gobierno le da igual.

Al menos, crean empleo, ¿no? Las cifras son mejores que antes de la Covid, y en poco más de un año...

El empleo lo crean los empresarios. El Gobierno sólo crea las condiciones. Y lo que está haciendo que se cree empleo es la reforma laboral que hizo el Ejecutivo anterior y que éste quiere destruir. Creo, de verdad, que no tenemos que avergonzarnos de lo que es la historia de este país y de lo que ha hecho el PP en ella. La historia económica es ésa: el PSOE ha creado profundas crisis económicas y ha tenido que venir el Partido Popular para remontar España. ¡Ésa es la verdad!

¿Y le va a pasar, entonces, a Pablo Casado como a Mariano Rajoy, que la Moncloa le va a caer en las manos de madura, por puro desgaste de una crisis mal gestionada?

Por desgracia, tiene toda la pinta. Los decisones de este Gobierno ayudan poco a mejorar la economía. El instrumento más importante son los Presupuestos y éstos van a ayudar muy poco a la credibilidad del país. Va a ayudar muy poco el que tengamos la inflación disparada al 5,5%, que es la más elevada en 30 años... ningún dato económico es favorable. Y más rigor y más seriedad estoy convencido que vendría bien, sobre todo, a las familias de España.

¿Y cuándo lo veremos? Quiero decir, ¿cree usted que Casado tendrá que esperar a finales de 2023, o habrá anticipadas?

Sánchez no va a sorprendernos: va a hacer lo que le interese a él, no al país. La historia de Sánchez es la historia de pensar en sí mismo, la de pensar solamente en lo que a él le interesa. Él tiene las prioridades claras: primero él, segundo él y en tercer lugar, él. Ni le interesa el PSOE ni le interesa lo que le pueda ocurrir a España. Así que, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Lo que le interese en cada momento.

Antes de las generales, hay unas autonómicas y municipales. ¿En qué lista va a ir Jorge Azcón, en la del Ayuntamiento para revalidar o en la de la Comunidad para echar al PSOE?

Azcón es alcalde de Zaragoza, está encantado de serlo... ser alcalde de tu ciudad es un tremendo orgullo, un honor inigualable a ninguna otra responsabilidad. Estoy muy contento en la ciudad y creo que todavía hay trabajo que hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza.

¿Se cree usted las encuestas que aúpan al PP a la Moncloa y a la conquista de muchas autonomías?

Yo soy partidario de trabajar independientemente de lo que digan las encuestas.

En todo caso, ganen donde ganen, parece evidente que tendrán que entenderse con Vox. Eso a usted, ¿le preocupa o le importa un pimiento?

Bueno, yo soy alcalde gracias a un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular del que estoy satisfecho y, además, agradecido. Cs tiene muy buen equipo aquí. Y soy alcalde porque sumé 16 concejales: los ocho del PP, los seis de Cs y los dos de Vox que nos apoyaron desde la oposición.

Ya, pero ¿le incomoda?

En 2011 nos quedamos a un puñado de votos del concejal 16, de la mayoría... pero la izquierda se unió con la extrema izquierda para gobernar la ciudad y nadie se llevó las manos a la cabeza, pese a que fueron cuatro años nefastos para Zaragoza. Es evidente que si las fuerzas de centro derecha no nos ponemos de acuerdo, vuelve la extrema izquierda, y eso ya lo hemos sufrido.

Sí, pero yo le he preguntado por Vox y me ha respondido por Podemos... Insisto, ¿a usted le inquieta tener que entenderse con ese partido?

A mí lo que me inquieta es que yo he vivido a la extrema izquierda gobernando en mi ciudad. Hoy [por el miércoles], el líder de facto de la extrema izquierda en Zaragoza, Alberto Cubero, está en el Congreso de los Diputados en un acto en el que se reivindica a unos señores condenados penalmente por la Justicia. ¡Esto es lo que me preocupa! Que respetar algo tan básico como un poder del Estado, el judicial, ellos no lo entiendan.

Y comparemos con hace cuatro años, hoy no somos noticia nacional porque el alcalde se compre un bote de gomina o porque invitemos a terroristas a dar conferencias en centros cívicos de la ciudad. Lo que hoy pasa me preocupa infinitamente menos de lo que pasaba entonces, cuando gobernaba la extrema izquierda, ésa es la verdad.

Las izquierdas lanzaron una "alerta antifascista" en el primer acuerdo del PP con Vox. ¿Hay un verdadero problema de franquismo en España? ¿Existe eso? ¿Vox es eso?

A mí me gusta el centro. Y en lo que se refiere a las ideologías, si lo que me preguntan es "¿tú prefieres una ideología que esté más cerca del 10 o más del 1?". Pues yo la prefiero más cerca del 5, que haya más políticas en torno al centro y a la moderación que a los extremos.

Entonces, la sigo la trampa, si hay que elegir entre el 10 y el 4, el señor Azcón prefiere...

No, es que lo pongo en números porque creo que lo importante es el extremismo, no una u otra ideología. Lo que tienes que hacer en política es resolver los problemas de la gente, y si hablamos de resolver problemas reales, la experiencia es muy importante. Le está ocurriendo al ministro de Consumo, que hace unos años pedía dimisiones porque "ningún gobierno con dignidad podía permitir una subida del 10% en el precio de la luz"... y yo decía "hoy dimitirá, ¿no?"

Uno puede prometer lo imposible desde el populismo, pero cuando llegas al Gobierno te das de bruces con la realidad. Eso es algo que le va a pasar a cualquiera que quiera gobernar. La oposición, esté ideológicamente donde esté, se puede permitir determinados lujos dialécticos que ellos mismos saben que, en muchas ocasiones, son demagogia y no verdad.

En Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pacta leyes con Vox sin complejo alguno. ¿Ésa es la receta?

Es que yo no tengo complejos en gobernar con responsabilidad. Lo que no voy a hacer es llegar a ningún acuerdo con el que no me sienta cómodo. Con Vox tengo muchas discrepancias ideológicas, es evidente, pero los pactos a los que llego, los puedo defender. La investidura aquí se ha hecho como en Andalucía, o en Madrid... a eso hay una alternativa que es peor y lo importante son los resultados de esos gobiernos. Del mío estoy razonablemente satisfecho.

Dijo Aznar alguna vez que Casado debe hacer oposición a Sánchez como si no existiera Vox.

Vox existe. Lo que yo entiendo que quiere decir el presidente Aznar es que nosotros no tenemos que mirar a nadie para hacer oposición. Y esa idea la comparto. Porque o Pablo Casado es presidente del Gobierno o seguirá siéndolo Pedro Sánchez. Ésa es la verdad.

Hablando de esa alternativa. Génova se queja de que Casado hace muchas cosas -ley de pandemias, agencia independiente para los fondos europeos, defensa del español en Cataluña, concordia frente a la nueva ley de memoria...- pero que todo queda opacado por la guerra con Ayuso.

Son mucho más importantes y reales esos ejemplos que la situación que se vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hablemos de la incomprensible ausencia de una ley de pandemias, en Aragón somos un buen ejemplo. Lambán acaba de recibir un varapalo del TSJ, que le ha tumbado el pasaporte Covid.

Hablemos de los fondos europeos. Porque yo ya estoy sufriendo la necesidad de que haya una autoridad independiente para gestionarlos y que no sirvan de campaña electoral al PSOE. A mí ya me ha pasado que se distribuyan cinco millones de euros para la movilidad por parte del Gobierno de Aragón, y a la ciudad de Zaragoza, que es el 54% de la población, han venido cero euros. ¡Cero!

Sí, pero insisto. Del PP nadie habla más que para la pelea entre Ayuso y Teodoro.

Pero es que es mucho más importante lo otro que las peleas entre los distintos políticos del PP.

Ella niega que quiera la silla del jefe, pero a mí ya me ha hablado algún barón de que Ayuso sí competirá por el liderazgo con Casado en el Congreso nacional...

...¡nada, eso es imposible! Estoy seguro de que Isabel no se olvida de que Pablo Casado confió en ella cuando no era nadie en política. Estoy seguro de que no se va a olvidar de que hubo gente que incluso criticó a Casado entonces.

También fue Aznar el que dijo que empeñarse en dar batallas perdidas sólo genera melancolía... ¿Esta pelea es una fábrica de melancolía para el PP y de votos para Vox?

Yo tengo sumamente claro, como la dirección nacional, que la única batalla que nos importa es acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez. No para ponernos nosotros, sino porque es perjudicial para este país. Y todo lo que nos distraiga del objetivo, no nos beneficia.

En eso sí parece que ella haya hecho una buena labor, ¿no? Su gestión de la pandemia ha desgastado al presidente...

Es que el PP es un equipo. Y todos tenemos que remar en la misma dirección.

¿Usted cómo lo hace para ser tan popular en su región y no despertar envidias ni sospechas a nivel nacional?

Te agradezco la pregunta [risas]. Yo creo que es importante decir la verdad. La gente distingue cuándo se hace con buena intención y ésa es una fórmula de éxito: decir la verdad, que no siempre es agradable. Porque sólo diciendo la verdad se puede mejorar, si queremos cambiar las cosas hay que saber lo que de verdad está pasando, duela o no.

Por favor, dígame algo que haría un PP en la Moncloa que no sea sólo criticar a Sánchez.

Hombre, si la dirección del PP se caracteriza por algo es por decir las propuestas que habría que poner en marcha. Algunas tan de cajón como la ley de pandemias, que permita tomar medidas sensatas como el pasaporte Covid sin tener que ir al estado de alarma. No hay duda de que eso mejoraría los datos de salud pública, que es el primer paso para mejorar la economía: si hay confianza y estabilidad, todo lo demás vendrá.

Y con la energía, es cierto, no sólo pasa en España. Pero lo que no hubiera hecho un Gobierno del PP es cerrar el carbón, como se ha hecho en Aragón. No ha sido una medida que ayude a que la factura de la luz baje. Y los récords históricos diarios... me hacen pensar que le 1 de enero de 2022, Pedro Sánchez tendrá que explicar otra de sus mentiras: por qué este año vamos a pagar muchísimo más de lo que él prometió que pagaríamos.

Le pedía medidas del PP, no críticas a Sánchez...

Es necesario bajar impuestos en la situación en la que estamos, fundamentalmente para las familias más vulnerables. Mucho más de lo que se ha podido hacer. Un Gobierno mastodóntico como el de Pedro Sánchez se dedica mucho más a sobrevivir que a resolver problemas de los españoles.

Le iba a preguntar por los impuestos, así que paso a la siguiente: ¿Hay que llegar a un acuerdo ya para renovar el CGPJ? ¿Sufre la institucionalidad con esta situación?

Durante muchos años, nos hemos equivocado en eso. Lo que plantea Europa es una decisión de futuro: confiar en nuestro sistema judicial, en nuestros jueces. Porque creo que cuando a los jueces que gobiernan a los jueces los elijan los jueces, ellos lo harán mucho mejor que si los elegimos los políticos.

Si le preguntáramos a los españoles, de verdad, quién queréis que elija al gobierno de los jueces, ¿los propios jueces o que los elijamos los políticos? Estoy convencido de que preferirían lo primero, que es además lo que nos está pidiendo Europa. Es decir, lo que pide el PP.

¿Hay que aprobar la ley de memoria democrática o una ley de concordia? ¿O directamente dejamos en paz lo que ocurrió hace 40 y 80 años?

[silencio, se lo piensa] Pues sí... creo que hay un indicador que no falla respecto de los problemas del Gobierno, que es que cuánto habla Pedro Sánchez de Franco. ¡Es como la Bolsa! Cuanto más le oigamos al presidente mentar a Franco es que el Gobierno tiene más problemas.

Hoy los problemas de verdad son los de esa familia que pide el 25% de clases en castellano para su hijo de cinco años en Canet de Mar. ¡Me cuesta tanto discutir una cosa de tanto sentido común...! Que Franco hoy no es un problema y sí los socios que condicionan permanentemente las decisiones del Gobierno. Es evidente, a la izquierda Franco le interesa para desviar los problemas reales que tiene este país.

Mire, la siguiente iba a ir sobre el niño de Canet. ¿Qué haría un Gobierno del PP hoy para obligar a que se cumpla ese 25%? Porque ustedes gobernaron y ya entonces la Generalitat se saltaba las sentencias...

Yo, como alcalde, a esa familia le ponía una calle. ¡Son unos héroes! Ellos están defendiendo la libertad de todos en un contexto tan sumamente complicado como es el catalán, en el que tienes que defender un derecho tan básico como que a tu hijo le den el 25% de las clases en castellano aun a costa de saber que están yendo a por ti, que te quieren hacer la vida imposible para que no haya más padres que estén dispuestos a defender ese mismo derecho en el futuro.

Lo que está pasando en Canet es ignominioso, no tiene nombre. Es, en mi opinión, no solamente antidemocrático sino muy poco ético.

Sí, pero ustedes, ¿qué harían?

Bueno, yo creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva. Es necesario modificar la Alta Inspección. Hay una responsabilidad del Gobierno de España en Cataluña para que esto se cumpla. Y las Delegaciones del Gobierno tienen una Alta Inspección educativa que debe tener más medios y competencias de los que tiene. Ésa es la solución.

La nueva ley de Educación ha reducido las competencias y el poder de la Alta Inspección...

Bueno, totalmente de acuerdo.

Y corremos el riesgo de que cuando gobierne el PP haya otra nueva ley de Educación, la novena de la democracia.

¿Corremos el riesgo? Es que no es un riesgo, es una oportunidad. Es que yo no entendería que el día que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno y lo sea Pablo Casado, no acometamos una reforma de la Educación en la que la Alta Inspección -pensando fundamentalmente en lo que está ocurriendo ahora- tenga los medios necesarios para que las familias que quieren que sus hijos estudien un 25% en castellano no tengan que sufrir escraches o partirse la cara por ejercer ese derecho.

Sería más eficaz que esa ley de Educación se hiciera por consenso entre PSOE y PP, por una vez...

Lo que pasa es que yo creo que eso sólo va a ser posible su hay un Gobierno del PP, sinceramente.

Le tendría entonces que recordar al señor Wert defendiendo él solo su ley...

Ya, pero creo que la manipulación que se ha hecho de la educación a lo largo de la democracia, me da la razón. Es que el PP ha intentado politizarla muy poco y, sin embargo, a todos nos vienen a la cabeza cuando el PSOE lo ha hecho. El PP no se ha inventado asignaturas de Educación para la ciudadanía. Esas cosas las hace el PSOE.

Usted dirige la ciudad menos vaciada de una región de la España vaciada. Aragón podría ser un paradigma de esos desequilibrios, una España en pequeñito. ¿Cómo ve ese movimiento político?

Es importante analizar los hechos. Y la realidad dice que Teruel Existe forma parte del núcleo duro de los acuerdos parlamentarios del PSOE. Hablo de memoria, pero creo que el diputado de Teruel nunca se ha desmarcado en una votación de lo que pide Pedro Sánchez. Esa plataforma es un firme apoyo del PSOE y mientras, Javier Lambán les llama "cantonalismo populista". Tienen que explicar cómo insultando a sus votantes, cuando llega la hora de la verdad, votan todas y cada una de sus propuestas. Es difícil engañar a los votantes de Teruel, se van a dar cuenta de lo que está pasando.

Sigamos con la España vaciada. Aragón es una de esas ocho regiones que se quejan de que el Estado no tiene en cuenta en realidad el reto demográfico.

Ahí hay dos cuestiones. Una, es necesario un nuevo sistema de financiación autonómica. Todas las Comunidades Autónomas queremos mejorar la financiación de los servicios públicos, pero quieren subirnos los impuestos... ¿cómo se va a recaudar más detrayendo dinero de la economía? No encaja.

¿Y la segunda cuestión?

Que la financiación autonómica ocupa los titulares, pero también hay una financiación municipal, y no debería hablarse sólo de la primera.

Ministros de este Gobierno han acusado al Rey de ser "un españolazo demostrado desde el 3-O", de que "sólo le defiende la ultraderecha"... y que por eso ya ni él tiene legitimidad para "defender la Monarquía de las corruptelas de su padre".

No podemos entrar en estupideces.

Le voy a hacer un enunciado y le voy a pedir un diagnóstico desapasionado: "El PP no condena la dictadura y pacta con los herederos del franquismo, y por eso el PSOE llega a acuerdos con ERC y Bildu, que entienden mejor la España de hoy que los de Pablo Casado".

Esto es lo de Patxi López, ¿no? Que se lo explique a la madre de Pagazaurtundua. Porque estoy convencido de que eso es una de esas cosas que "le están helando la sangre", como ella vaticinó. Es que comparar a los asesinos con cualquier otra formación política de nuestro espectro democrático es absolutamente indecente.

