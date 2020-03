¿Por qué el Gobierno nos da mal las cifras del coronavirus?

Llevo varias semanas viendo las cifras que da todos los días el Gobierno sobre la evolución de las tasas de incremento de los contagiados por el coronavirus en nuestro país, y cómo indican últimamente que esto ya va de bajada (no digo que no, pero no por los datos que dan).

En paralelo, llevo esperando a que algún periodista de algún medio le lea la cartilla al Gobierno y le indique que está manipulando las cifras para que parezca que son más eficientes en la lucha contra la pandemia de lo que realmente son.

Pues bien, me he hartado de esperar. No sé si el Gobierno facilita la información mal a propósito o si los periodistas de nuestro país se han convertido en funcionarios y se limitan a transcribir lo que el Gobierno les dice. Porque, con las cifras del Gobierno y simplemente haciendo un sencillo análisis de datos, se observa que los porcentajes que nos dan ni son homogéneos ni correctos.

Si queremos saber cómo evolucionan los contagios, tendremos que medir el número de contagiados diarios sobre la población total susceptible de contagiarse, es decir, los 47 millones de españoles. Sin embargo, el Gobierno nos da datos diarios tomando como base los contagiados del día anterior, es decir, modificando la base para que, al crecer el denominador, el porcentaje de contagiados parezca que es cada vez más pequeño.

Un sencillo ejemplo; si un día hay 4.000 nuevos infectados y había 40.000 infectados hasta entonces, el incremento sería del 10%; si una semana después, había 80.000 infectados y seguían infectándose 4.000 nuevos diarios, el incremento sería del 5%; es decir, “el Gobierno habría conseguido reducir la tasa de infectados a la mitad”, lo cual obviamente es falso, puesto que 4.000 personas de los 47 millones de españoles son lo mismo (el 8,51% por cada 100.000 españoles) en los dos días analizados.

Por tanto, y esto se lo explico a mis alumnos de primer curso de Económicas, la base de cálculo siempre tiene que ser la misma para que podamos comparar datos homogéneos. Si hacemos eso, podremos ver de verdad si estamos llegando o no al pico, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, a partir del 8 de marzo, fecha gloriosa en la que nuestros insignes políticos decidieron reunirse por miles para contagiarnos el coronavirus al resto de los españoles:

Pues bien, los incrementos de los últimos dos días no han sido del 9,06% y del 8,12%, sino del 13,93% y del 13,61% por cada 100.000 habitantes, y las cifras no son malas, por que el famoso pico se alcanzó el 25 de marzo con un 18,25% por cada 100.000 habitantes. Por tanto, ya estamos de bajada en los contagios por el efecto del confinamiento, y ya podemos afirmar que hemos dejado atrás lo peor, tal y como podemos ver en la curva siguiente:

Con la información que se publica habitualmente llevamos bajando desde hace muchos días, pero no es cierto. Podemos ver que la curva que nos mide el incremento de contagios alcanzó su máximo el día 25 de marzo y llevamos cuatro días de bajada. Si se comportara como una distribución normal (eso sí, platicúrtica), a finales de abril estaría dominada la infección por coronavirus en España.

Repito que estos cálculos son muy sencillos y de verdad no entiendo cómo se publican los porcentajes de la primera curva y no los de la segunda, que son los verdaderamente homogéneos. Cosas veredes Sancho.

*** Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo.