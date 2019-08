“Los insinuantes vaqueros paqueteros del ministro en su comparecencia”

¿Imaginan un titular como éste? Esta reflexión sirve para entender que el machismo existe. En mayor o menor medida, todos tenemos algunas conductas machistas. Y el lenguaje es sexista. No es lo mismo un hombre fresco que una mujer fresca, aunque sea que va fresquita...

Ayer, Crónica Global, un periódico asociado a este, rectificó un texto machista y se disculpó ante Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A esas disculpas me sumo yo, personalmente, como miembro de la sociedad civil. Lo siento en el alma, Isabel. Ser mujer, guapa y joven, te va a hacer sufrir estas cosas. Esto es una cuestión de género, eso que alguno de tus socios de gobierno dice que no existe.

Imaginemos que, en la toma de posesión de uno de los presidentes de las Comunidades Autónomas, se dijera que el nuevo mandatario optó por un traje con pantalón slim, que nos mostraba que nunca iba a tener problemas por la retaguardia y que está bien “dotado” para el cargo.

No tenemos imaginación para tanto. Por eso, y reiterando mis disculpas como ciudadana -porque lo de ayer me parece que no debería haber pasado y no debería repetirse en ningún medio de comunicación-, te recuerdo querida Isabel, que en esta burbuja en la que vivimos nosotras, estas cosas siguen ocurriendo. Pongámonos en el lugar de las que no tienen voz para reclamar.

Por eso, cuando te hablen de feminazis, te digan que hay “chiringuitos” para un problema que no existe, te insistan en que la igualdad está consolidada, recuerda que lo primero que te dolió tras tu toma de posesión fue un gesto de micromachismo, otra cosa que dicen que no existe.

*** Cruz Sánchez de Lara es abogada, presidenta de Thribune for Human Rights y miembro del Consejo de Administración de EL ESPAÑOL.