La facultad de medicina es una isla dentro de la UAB. Uno ha de salir de ella y caminar por el campus, como has hecho tú, para ver esas cosas. Pero una vez entras en medicina, todo eso desaparece. Entre el profesorado y los investigadores la convivencia es buena. El trato es cordial y no se vive la tensión que se vive en las facultades de derecho, económicas, políticas, sociología, humanidades o periodismo. Aquí no. Aquí la vida es cómoda y cordial.

No, no. No todos son de la misma religión. Los tamiles de Ceilán practicaban esta táctica reiteradamente sin ser islamistas. No está conectado necesariamente con la religión.

[Risas] No, no. No tiene nada que ver. Mi libro Mártires mortíferos está dedicado a los atacantes suicidas, que es un tema que aún no está resuelto. Este libro, El mito del martirio, es de un forense estadounidense que sostiene la tesis de que los atacantes suicidas están turulatos. Diversas aproximaciones académicas, entre ellas la mía, han dicho siempre que no hay ninguna alienación mental, con la excepción de algunos casos muy raros. Los comandos que llevaron a cabo los ataques del 11-S, por ejemplo, eran informáticos, de clase alta, con educación superior, habían sido entrenados durante años en capacitación de vuelo. Y ese es un conjunto de criterios que los saca de la alienación mental. Porque los locos, por definición, reducen inteligencia y la capacidad de ajuste a los requerimientos cognitivos de la vida ordinaria.

Adolf Tobeña, cuyo libro La pasión secesionista analiza, precisamente, el auge y la consolidación del independentismo desde el punto de vista de la psicobiología y la neurología, me recibe en su despacho de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Resulta difícil deslindar el análisis científico que Tobeña hace del movimiento independentista, aproximadamente el mismo que haría un biólogo fascinado por la elegante destreza con la que las mandíbulas del tiburón despedazan a sus víctimas, de sus opiniones personales. Pero cuando le pregunto por ello su respuesta es fulminante. “No me malinterprete, el independentismo no me interesa personalmente para nada”. Aclarado queda.

Se ha impuesto como el equipo dominador, el más atractivo, el que tiene más seguidores, el que ha generado más jugadores excelsos de forma continua, el que ha generado sabios futbolísticos más apreciados en el mundo. Y que son, además, líderes secesionistas. ¿Esto quién lo ha hecho? Los catalanes. Y este relato es el que venden. Y como es consistente, penetra en el mundo. Y como España ha reaccionado tarde, y con un diagnóstico erróneo y un relato débil y mal construido, está perpleja, sorprendida, dubitativa, sin acabar de entenderlo y generando mensajes a los que nadie hace caso. Cataluña ha conseguido editoriales en el New York Times, en Le Monde, en el Financial Times, en The Guardian, en la CNN, en la BBC… “Es que no consiguen repercusión en ningún lado”. ¡Por favor! Han conseguido repercusión en todos lados.

Claro que es cierto. O tiene ingredientes de certitud. ¿Alguien puede discutir que Barcelona es la ciudad de cultura hispana más atractiva? Esto no quiere decir que Madrid no sea atractiva, cosmopolita, diversa, divertida, estimulante y espléndida. Durante los últimos años, la presencia en el mundo de Barcelona ha sido muy superior a la de Madrid. Y esto no lo puede discutir nadie, se use el índice que se use. El Barça también ha sido un club infinitamente superior al resto de clubes españoles y sudamericanos.

Esto lo han conseguido en campo abierto, no dentro de un marco cerrado, totalitario. Es decir que los contrincantes podían reaccionar. Y los independentistas no se han escondido. Desde el principio han dicho cuál era su objetivo. Ha habido tiempo para que la mitad de la ciudadanía subyugada se organizara. Y ha costado mucho. La primera señal de que había potencia se produjo el domingo pasado, con la manifestación de Barcelona. La primera. En siete años. Y esto se ha producido en el marco de la Unión Europea. Los catalanes son los primeros de la Unión Europea occidental que inician un proceso de segregación con perspectivas de éxito. No lo han hecho los padanos, o los bávaros, o los bretones, que tienen tantos motivos identitarios e históricos como los catalanes, y que han sufrido la misma crisis económica.

Lo que no hay fuera del País Vasco y de Cataluña es ese núcleo de un 15 o un 20% de población que no se siente ni se sentirá jamás española. Y ese núcleo es, creo, más potente en Cataluña que en el País Vasco. La gente suele situar este cogollo, esta base, en las valles prepirenaicas y pirenaicas, pero no está sólo allí. Está también en Tarragona, en el Priorat, en el Delta del Ebro, en las comarcas interiores y a veces también en las marítimas de Barcelona. Allí hay unas clases medias originalmente agrícolas pero que en el siglo XIX se hicieron fabriles, industriales y emprendedoras. Que son catalanes de origen con apellidos mantenidos desde hace cientos de años y con pocos cruces con foráneos. Unos cuantos, porque todos los grupos dejan entrar sangre foránea. Pero procuran conservar líneas. Y ese cogollo no se siente español ni se sentirá nunca. Y si tienes una base de este tipo, el salto hasta llegar al 40 o el 50% es menor que si partes del 3 o el 4 o el 5%.

No, la previsión es que no lo tengan nunca. Bueno, en trescientos años veremos, pero con los próximos doscientos me atrevo. Y lo que tampoco tienen es un 20% de población irreductible que nunca se sentirá española. Esto también es genuino de Cataluña.

Esa pregunta es muy bestia. Yo hablaba de incidencia de los gobiernos regionales en la vida cotidiana y en términos de recursos para actuar sobre el contexto de los ciudadanos. Esto a mí me lo explican mis amigos extranjeros cuando vienen a Europa. Yo tengo grupos de amigos y vamos a caminar por los Picos de Europa, o por la Sierra de Madrid, o por Sierra Nevada, o por los Pirineos. Y alucinan desde hace veinte años. “¿Cómo es que tenéis los monumentos tan bien restaurados?”. O las comisarías de los pueblos, o el AVE, que les alucina, o las carreteras, o las autovías. Continuamente se sorprenden del nivel de servicios en España. Y vamos a Aragón y ven los pueblos pintaditos, preciosos, una maravilla, los monumentos bien mantenidos, señalados, hay guías con cuadernitos, no te cobran ni un duro como en Italia, que te harían pagar por entrar en la basílica más pequeño de un pueblo. Me refiero a esto. Me refiero a que la Generalidad se ha convertido en la administración de la vida ordinaria de todos los catalanes. Y de repente en 2008, 2009, 2010, este marco español que eran tan divertido, tan poroso, entró en bancarrota. ¡Ay, caray! Y los catalanes dijeron: “Si nosotros tenemos en primer lugar una administración tan poderosa, tan apreciada por el conjunto de los ciudadanos; en segundo lugar, la ciudad más atractiva del mundo; y en tercer lugar, el club de fútbol más atractivo de España… ¿para qué necesitamos a España?".

El caso es que también hay un cogollo de ciudadanos catalanes que no dejarán de sentirse jamás españoles.

Claro.

¿Esos no llegan al 20%?

No. Por los fenómenos de asimilación. Pero volvamos a ese núcleo que ha preservado la lengua y los usos y costumbres. En otras guerras ese núcleo ha sido tradicionalista, después carlista, después franquista, y ahora de ERC y la CUP. Esa gente forma una base que las clases emprendedoras, jóvenes, tecnológicamente muy formadas y muy cosmopolitas de las cuatro provincias han usado como fundamento para montar el movimiento.

Suena a la aldea irreductible de los galos.

Exacto. Pero ojo, no son pueblerinos. Son gente que tiene industrias de transformación agrícola, bodegueros, empresas de biotecnología. Nada de galos. Son gente que veranea en las Seychelles.

¿Independencia sí o no?

Nooo.

Pero si Cataluña es lo mejor del mundo.

No, no, no me malinterprete. Yo lo que tengo es afición a entender fenómenos. Yo me dedico a entender el magín individual, tanto el normativo como el trastornado. Yo soy psiquiatra. Pero también me interesan los fenómenos colectivos. Como ha sido tradición entre los grandes de mi profesión, por otro lado. Freud tiene libros dedicado a la psicología de las masas. Y Ortega. Y Adam Smith. Es la intelectualidad hispana, y un poco la francesa y la italiana de los últimos treinta años, la que ha tenido miedo a pensar en términos de psicología de grupos. Pero los grandes del pensamiento no han tenido nunca ese miedo. Keynes tiene un libro que explica los pánicos de la bolsa. Porque es un fenómeno psicológico que acaba afectando a la economía.

Quizá le puede la fascinación por el objeto de su estudio.

A mí lo que me interesa es la descripción del fenómeno. Y por eso hablo del atractivo de este fenómeno entre gente para la que en principio no debería tenerlo. Los catalanes se han sentido atraídos por este movimiento. El surgimiento ha sido muy abrupto y se ha dado con una velocidad inaudita. Se pasó del 20% al 48-50% en menos de un año. En 2014 llegó a máximos, y luego bajó un poco, pero se ha quedado oscilando entre el 40 y el 45%. Ellos saben que están muy cerca de una victoria decisiva. Y yo explico cuáles son los ingredientes que han permitido este arrastre. Pero a mí, personalmente, no me interesa en absoluto. Los países pequeños, monocordes y enclaustrados no me interesan. No me interesa la Cataluñita independiente. No me interesa una Andorra ampliada, beata, católica y montserratina, con algunos toques de glamour.

Nos quedamos en España, entonces.

El marco español es infinitamente más divertido, abierto, cosmopolita, multicultural y excitante que el marco catalán, que sería empobrecedor. No me interesa para nada.

Lo decía porque a lo largo de la entrevista le he oído hablar en términos muy elogiosos de ese 50% de la población catalana o de la ciudad de Barcelona, pero el concepto de atractivo es muy subjetivo.

No son descripciones mías, son las de mis colegas. Yo cojo el ferrocarril cada día y escucho a los viajeros, a los turistas y a los estudiantes.

Hombre, si yo voy a Tokyo también lo elogiaré como turista. Eso lo hace todo el mundo. Pero es narcisista pensar que te lo dicen más de lo que se lo dicen a otros.

Bueno, mixed feelings. La gente dice cosas buenas y malas de otras ciudades.

¿Y eso no es un sesgo cognitivo por su parte?

Mire, yo no soy barcelonés. Tampoco soy del Barça. Me gusta mucho más Lisboa que Barcelona. O Valencia que Barcelona. Mucho más. Y Madrid es una ciudad bestia y salvaje, pero muy divertida. Si tuviera que escoger una capital para la Península Ibérica, escogería Lisboa. De largo. Y si un día se desmantela España, a mí me interesa la Corona de Aragón. No estaría mal reconstruirla. Desde Montpellier a Palermo y con capital en Nápoles. O en Valencia. Pero nunca Barcelona. Porque Barcelona tiene esa tendencia a ser beata, monocorde, montserratina, devota y claustrofóbica. Y eso no hay quien lo aguante. Es de una ortodoxia inaguantable. Es mirarse el ombligo. Y eso es típico de los catalanes.