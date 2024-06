La característica oculta de los nuevos MacBook e iPad que los hará ideales para el hogar domótico perfecto

Aunque en la WWDC 2024 del próximo 10 de junio no se presenten dispositivos, Apple ya ha ganado tiempo lanzando algunos productos muy recientes. Son el caso de los iPad Pro M4, iPad Air y anteriormente los MacBook M3. Ya es sabido que Apple incluye funciones 'secretas' u ocultas en su hardware, y muchas veces sorprende lo escondidos que están. Estos últimos productos de Apple incluyen una radio pensada para la domótica tremendamente útil.

Así lo ha revelado el portal The Verge, asegurando que los últimos MacBook e iPad presentados desde septiembre de 2023 incluyen una radio Thread de la que Apple no dio ninguna pista. Cita a informes de la Comisión Federal de Comunicaciones, en los que se cita la inclusión de estas radios y sobre todo su testeo. Una característica que ya se pudo ver en los iPhone 15 Pro y Pro Max.

Pero ¿qué es Thread? Este es un protocolo inalámbrico que el estándar domótico Matter aprovecha, permitiendo usar redes inalámbricas en malla que vinculan dispositivos domóticos inteligentes. Sirve para que dispositivos que incluyan estas radios puedan comunicarse entre ellos y con los otros dispositivos domóticos que, por ejemplo, estén incluidos en Matter. Unas antenas que estos iPad y Mac llevarían integradas.

La radio oculta de los iPad y Mac

La sospecha sobre la existencia de estas radios reside en la obligación impuesta por la FCC sobre los fabricantes para que estos enumeren y prueben todas las radios de sus productos. La FCC registra todos estos componentes en sus informes y confirma su funcionamiento. Se deduce así que si los informes de la FCC incluyen estas radios Thread, como mínimo el hardware se encuentra disponible.

Según estos informes, se habrían agregado radios Thread a los modelos de iPad recién lanzados (es decir, los iPad Pro M4 y los iPad Air M2) y a los MacBook Pro, MacBook Air e iMac con chips M3, M3 Pro y M3 Max. Se desconoce, por otro lado, si estas radios están inactivas o si directamente son funcionales, lo que abre la posibilidad a que Apple las active en un momento dado.

MacBook Air M3 de 15 pulgadas Chema Flores Omicrono

Lo extraño de todo esto es que las hojas de características de los iPhone 15 Pro y Apple TV 4K, HomePod o HomePod mini se cita la característica de Thread. Esto no ha sido así en los iPad y en los Mac, ya que Apple no ha confirmado la existencia o compatibilidad de estos dispositivos con dichas radios. La única posibilidad es que Apple las haya implementado, pero no activado.

Según relata MacRumors, Apple detalló que los iPhone 15 Pro y Pro Max eran compatibles con Thread para tener "futuras oportunidades para integraciones de aplicaciones domóticas". De ahí se extrae que Apple podría activar esta función en un futuro y permitir que los Mac e iPad recién lanzados sirvan para aprovechar Thread en dispositivos compatibles con Matter.

iPad Pro (izq) y iPad Air (der) Chema Flores Omicrono

Este informe llega justo en un momento de expectación para Apple, ya que la futura WWDC 2024 será el escenario en el que la compañía de a conocer su supuesto acuerdo con OpenAI y su vuelco total a la inteligencia artificial. Dicha conferencia podría usarse también para anunciar la compatibilidad con estos sistemas en estos iPad y Mac.