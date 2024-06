Apple no presentará nuevos dispositivos en el WWDC 2024, según un rumor: se centrará en IA y software

Apple celebrará su conferencia mundial de desarrolladores (WWDC) de 2024 el lunes 10 de junio a las 19:00 hora de España peninsular. Un escenario en el que la compañía liderada por Tim Cook desvelará su revolución de inteligencia artificial (IA) y su acuerdo con OpenAI, empresa responsable de ChatGPT. No sólo eso, sino que el gigante tecnológico también dará a conocer las nuevas versiones de sus sistemas operativos, como iOS 18 para iPhone, que cambiará por completo a Siri y a sus apps; y no se espera que la firma anuncie ningún nuevo dispositivo durante el evento.

Al menos eso es lo que ha señalado el conocido analista Mark Gurman, de Bloomberg, en una nueva entrada de su blog 'Power On'. El popular periodista especializado en Apple ha indicado que no espera que el gigante tecnológico anuncie ningún nuevo dispositivo durante la WWDC 2024; como podría ser el esperado y nuevo modelo de Apple TV, del que se viene señalando que podría contar con una cámara para videollamadas con la que llevar FaceTime al salón de casa.

"No hay ningún hardware programado para ser anunciado en la WWDC, a menos que Apple presente inesperadamente un nuevo dispositivo más tarde (para ser claros: no lo espero)", ha comentado Gurman. En particular, el analista ha recalcado que la llegada de un nuevo modelo de Apple TV "no es inminente", a pesar de que anteriormente había informado sobre los planes de la compañía de la manzana mordida de lanzar este dispositivo en la primera mitad de 2024.

El modelo actual de Apple TV se presentó en octubre de 2022 y con él la firma de con sede en Cupertino (Estados Unidos) ofrecía un dispositivo 4K más potente, pequeño y barato para olvidar al Chromecast. Mientras que los cuatro anteriores modelos llegaron al mercado en abril de 2021, septiembre de 2017, septiembre de 2015 y marzo de 2012. Por lo que viendo las fechas son muchos los que están esperando que la empresa saque su nuevo artículo este mismo año.

Los rumores en torno al próximo Apple TV señalan que este dispositivo vendría con un procesador más rápido que el actual chip A15 Bionic y con un precio todavía más bajo. En ese sentido, Ming-Chi Kuo, un conocido analista de Apple, ha sugerido que este nuevo modelo podría tener un precio inicial de 99 dólares en Estados Unidos -91 euros aproximadamente al cambio-, frente a los 129 dólares actuales -en España cuesta 169 euros-.

Vision Pro en Europa

Por otro lado, y a pesar de que Gurman haya indicado que no se espera anuncios de hardware en el WWDC; hay una nueva filtración que indica que las Apple Vision Pro, las gafas que inauguran la nueva era de la computación espacial, ya tendrían fecha de lanzamiento en Europa y en otros países de Asia. Según señalan desde MacRumors, la compañía de Tim Cook estaría preparando la llegada internacional de sus gafas de realidad mixta.

En dicho reporte, se ha indicado que una fuente confirmó que las tiendas Apple Store de Reino Unido ya han comenzado a recibir cargamentos en palés. Unos paquetes de gran tamaño que podrían incluir los sofás que utiliza la compañía en sus establecimientos para realizar las demostraciones de sus gafas de realidad mixta. Otro detalle que hace indicar que este dispositivo llegaría pronto a Europa es que el gigante tecnológico habría comunicado a los gerentes que comiencen a planear para rediseñar los espacios en las tiendas ante el inminente lanzamiento.

De esta manera, las Apple Store de los países de Europa y Asia contarán con una zona especial para las gafas Vision Pro en la que los usuarios que acudan al establecimiento podrían realizar una demostración para probar el producto antes de adquirirlo. Además, estas tiendas cuentan con anaqueles dedicados para accesorios, al igual que otros dispositivos de Apple.

Según se ha indicado, las Apple Vision se lanzarían muy pronto en nuevos territorios. Concretamente, las fuentes han indicado que llegaría a Reino Unido, Canadá, China y algunos países de Europa entre la tercera y cuarta semana de julio. Una filtración que coincide con anteriores rumores que señalaban que las gafas de realidad mixta de la empresa llegarían a otros territorios tras su conferencia mundial de desarrolladores.

También cabe señalar que hace unos días se dio a conocer que Apple había comenzado a capacitar a los empleados de las Apple Store con el fin de llevar a cabo demostraciones de sus gafas de realidad mixta Vision Pro. Eso es lo que había asegurado Mark Gurman, quien dijo que la compañía de la manzana mordida estaba preparando a empleados de sus tiendas en Alemania, Francia, Australia, Japón, Corea del Sur, Singapur y China. Un detalle que arroja una pista sobre quiénes serán los primeros países en recibir el dispositivo tras su lanzamiento en Estados Unidos.