Apple anuncia la conferencia inaugural para la WWDC donde desvelará su revolución de inteligencia artificial

Apple ya está calentando motores para la WWDC 2024, la Conferencia Mundial de Desarrolladores que tendrá lugar el próximo 10 de junio. Tras lanzar sus exitosos iPad Pro M4 e iPad Air en España, los de Cupertino han anunciado el planning y la hora exacta de la famosa keynote que iniciará esta conferencia. Una que estará, lógicamente, centrada en la inteligencia artificial.

Cabe recordar que la presentación de Apple no es ni mucho menos el evento principal. Esta conferencia online anual se celebrará del próximo 10 de junio al 14, siendo la keynote la que dará el pistoletazo de salida. El mismo 10 de junio, sin ir más lejos, comenzará la sesión Platforms State of the Union, que profundizará de forma mucho más importante en los avances de los sistemas operativos de Apple, tales como iOS 18.

Le seguirá una "semana llena de tecnología e innovación" que incluirá desde vídeos de las sesiones hasta guías que impartirán más de 100 sesiones técnicas. No faltan clásicos como los Apple Design Awards, unos premios que según Apple reconocen "la excelencia en el diseño de apps y juegos" que destaquen en creatividad y destreza. En la invitación, por cierto, Apple habla de anuncios sobre lo último en "software y tecnologías", citando la posible revelación de novedades de IA.

La WWDC 2024 llegará muy pronto

Si bien Apple ya había confirmado la fecha exacta del evento, ahora se sabe el cronograma completo de la WWDC 2024 y las horas exactas. La keynote, el plato principal del evento, se podrá ver en directo desde la web de Apple, la app Apple TV y el canal de YouTube de Apple a las 19:00 CET, hora peninsular española. En Cupertino, serán las 10 de la mañana.

Como comentamos, ese mismo día se celebrará la Platforms State of the Union y que se podrá ver a las 22:00 CET, hora peninsular española. Apple también permitirá a los usuarios del Apple Developer Program y Developer Enterprise contactar con los expertos de Apple en laboratorios online para que estos expliquen a los desarrolladores la implementación de las últimas novedades respecto al software.

Acciones personalizadas en iPhone Apple Omicrono

La firma de Tim Cook no ha desaprovechado la oportunidad de hacer una pequeña 'broma' en la invitación a la WWDC. "Coming in swiftly", el lema del evento, vendría a significar "Llegando rápidamente" o "entrando ligeramente". Un juego de palabras referente a Swift, el famoso lenguaje de programación de Apple que también tendrá un papel protagónico en el evento.

Por último, Apple destaca las más de 100 sesiones técnicas que impartirá la firma en la semana del WWDC 2024. Unas sesiones que se podrán seguir tanto en la app como en la web y el canal de youtube de Apple Developer. Junto a estas sesiones, los desarrolladores podrán acceder a un conjunto de guías curadas relacionadas con los anuncios más relevantes de la conferencia.

Una WWDC marcada por la IA

Apple ha tenido un papel más bien rezagado en la mítica carrera por el dominio de la inteligencia artificial. Tanto es así que Tim Cook y la misma Apple se han esforzado enormemente en cambiar esto. En los últimos meses se han filtrado todo tipo de funciones de software basadas en IA que llegarán a sistemas como macOS o iOS 18, y que darán buena cuenta de la nueva fijación en la IA de Apple.

Fotomontaje del logo de OpenAI con Tim Cook, CEO de Apple. Manuel Fernández Omicrono

Tim Cook, de hecho, ha sido la voz más prominente para confirmar este vuelco a la inteligencia artificial de Apple. En febrero de este año, Cook hablaba de "oportunidades transformadoras" y de "nuevos caminos" que se abrirían gracias al poder de la IA generativa. Poco después, el CEO prometía compartir importantes detalles de este esfuerzo en IA "a finales de este año", prometiendo prácticamente una revolución al completo.