Londres se queda sin Sphere: la gigantesca esfera LED no se instalára de momento en la ciudad

Formula One F1 - Las Vegas Grand Prix - Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Nevada, U.S - November 18, 2023 Ferrari's Carlos Sainz Jr. in action in front of the sphere during qualifying REUTERS/Mike Blake Omicrono

Uno de los proyectos más megalómanos referentes a la tecnología ha sido el de 'The Sphere', la gigantesca esfera conformada por millones de pantallas LED instalada en Texas. Famosa en España y en el resto del mundo, esta megaconstrucción ha atraído las miradas de muchos que han pensado en imitar sus pasos. Reino Unido parecía ser la siguiente, pero parece que tiene claras voces en contra.

Según recoge Business Insider, la alcaldía de Londres ha descartado por completo la idea de construir una megaesfera similar en la ciudad. El alcalde Sadiq Khan ha dejado clara su negativa bloqueando la propuesta que presentó la compañía Madison Square Garden Entertaiment para la construcción de una esfera similar a la de 'The Sphere'.

El argumento principal que usó el gabinete de Khan habla de una "intrusión de luz significativa" a los residentes cercanos. Es decir, que construir una esfera de este tipo provocaría problemas serios a los residentes cercanos a la misma. Y no es el único motivo, ya que 'The Sphere' no es ni mucho menos un ejemplo de rentabilidad.

Londres no tendrá su esfera

Fue el equipo del alcalde el que expuso su bloqueo a la propuesta en una carta dirigida a la compañía Madison Square Garden Entertainment. En ella critican enormemente la idea, calificando la construcción como "incongruente", entre otros apelativos. Afirman que la esfera, de "forma voluminosa", sería "dominante e incongruente".

Va más allá: la carta reza que el concepto en sí de la propia esfera no solo requiere un uso "altamente intensivo de energía", sino que no alcanza "un alto estándar de sostenibilidad y no constituye un diseño bueno y sostenible". Es lógico pensar que una megaesfera similar a la de Texas supondría un gasto energético muy considerable para la ciudad.

Así es The Sphere de Las Vegas, el auditorio con la pantalla LED más grande del mundo

El equipo de Khan ha explicado al medio Business Insider que la solicitud de planificación de la esfera (llamada, por cierto, MSG Sphere) no tendría consecuencias positivas para los residentes en Londres. Todo lo contrario; un portavoz explica que "el alcalde ha visto evidencia independiente que muestra que las propuestas actuales tendrían como resultado un impacto negativo inaceptable en los residentes locales".

Y es que hemos de recordar que esta es la misma empresa que dio vida, precisamente, a la esfera de Las Vegas. Más concretamente, la idea fue concebida por el propietario de la entidad propietaria de Madison Square Garden, Madison Square Garden Entertainment. La propuesta de Londres era muy similar; colocar una cúpula de casi 100 metros de altura que también se habría usado como escenario musical.

U2 cantando With or Without You en The Sphere

Los responsables de prensa de la Sphere Entertainment aseguraron estar decepcionados por la decisión, y que explorarían la llegada de esta idea a otras ciudades. "Hay muchas ciudades con visión de futuro que están ansiosas por llevar esta tecnología a sus comunidades. Nos centraremos en ellas", explicó un portavoz.

Un problema de rentabilidad

El megalómano proyecto no parece haber sido en absoluto rentable, debido a sus altos costes. Y es que si nos basamos en el proyecto ya finalizado en Las Vegas, veremos que el problema de la luminosidad no es ni mucho menos el más grave. Según recoge Daily Mail, la empresa ha reportado casi 100 millones de dólares en pérdidas operativas.

U2 con las pantallas a la espalda. Sphere Omicrono

Recordemos que el proyecto costó 2.300 millones de dólares. Estas pérdidas se reportaron en los resultados para el trimestre fiscal que acabó el 30 de septiembre, en los cuales se citan estas millonarias pérdidas. La compañía no dudó en achacar estos gastos a "gastos generales corporativos, gastos relacionados con 'Sphere Studios'" entre otros, como costes relacionados con el funcionamiento del recinto.

Por el momento, The Sphere ha generado 4,1 millones de dólares en ingresos por eventos, albergando únicamente dos espectáculos en su interior. Por otra parte, se generaron 2,6 millones de dólares en licencias de publicidad. Si bien es cierto que el recinto ha abierto sus puertas hace escasas semanas, los resultados no son halagüeños, por lo que es razonable pensar que Londres no quería que ocurriera lo mismo con su equivalente.

