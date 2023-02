The Mukaab, el inmenso cubo tan grande y ancho como un rascacielos que cambiará la arquitectura

The Mukaab. PIF Omicrono

Si por algo se conoce a Arabia Saudí, es por su afición por los gigantescos proyectos urbanísticos anclados en la tecnología de vanguardia. En España hemos sido testigos de sus aspiraciones en el mercado de la construcción de la mano de grandes poderes del país. El último, según recoge Arab News, es un gigantesco centro ubicado en la capital con forma de cubo llamado 'The Mukaab', calificado como "el primer destino experiencial e inmersivo del mundo".

La edificación, que según el Public Investment Fund, es una "puerta a otro mundo". Hablamos de un gigantesco cubo que tendrá un tamaño de 400 metros de alto y 400 metros de largo que además contará con una fachada exterior con un diseño de triángulos moderno. Pero esa no es su mayor baza, ya que el bloque usará "tecnología digital y virtual con lo último en holografía" para mostrar experiencias digitales en su interior.

Se habilitarán dos millones de metros cuadrados con espacios comerciales, hoteleros y residenciales, incluyendo atracciones turísticas. Podrá albergar tamaño suficiente para poder abarcar 20 Empire State Buildings, y en su interior proyectará mediante mares de paneles holográficos todo tipo de ambientes, que incluso imitarán en algunos casos la superficie de Marte.

Un nuevo proyecto

El Mukaab integrará zonas residenciales con 890.000 metros cuadrados en locales de comercio, 1,2 millones de metros cuadrados destinados a oficinas y 620.000 metros cuadrados pensados para el ocio. Le seguirán 1,8 millones de metros cuadrados de uso común y 104.000 unidades residenciales, que se complementarán con 9.000 habitaciones para hospedaje en hotel. Incluso tendrá transporte interno.

No solo se constituirá como el mayor edificio de toda la capital (de hecho, estará ubicado en el centro de Riad), sino que abarcará muchísimo más. Y es que este proyecto, al menos según está planeado, se integrará a su vez dentro del New Murabba, una idea tremendamente ambiciosa que buscará ofrecer más de 25 millones de metros cuadrados (la idea es conseguir abarcar 19 kilómetros cuadrados) en el propio centro de la ciudad, calificado como el "centro moderno más grande del mundo", según The Byte.

The Mukaab, la edificación estrella de Riad.

La idea es sencilla: convertir el Mukaab en el centro en el que incluir todo tipo de atracciones turísticas y hoteleras, pasando por las áreas residenciales y espacios comerciales, todo envuelto dentro de dicha edificación. Luego, en su interior, ofrecer experiencias inmersivas que lleguen a imitar (según el propio vídeo promocional) hasta entornos fantasiosos de obras de ficción.

Tanto el Mukaab como el New Murabba vienen de la mano del organismo Public Investment Fund, entidad con un consejo de administración presidido por el principal heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. El PIF ya ha prometido la creación directa de más de 334.000 empleos con la idea de crear esta edificación y convertir, con estos proyectos, a Riad en el centro cultural más importante del planeta.

Envuelto en polémica

El proyecto, aunque impresionante, ha recibido ciertas críticas por parte de algunas voces de la comunidad islámica. Y es que los internautas árabes han visto, en el vídeo de presentación, un gran parecido entre el diseño del Mukaab con la Kaaba o la también llamada casa al-Ka'bah. Esta es una construcción, también en forma de cubo, ubicada en la mezquita Masyid al-Haram dentro de La Meca.

New Murabba, el centro neurálgico de Riad.

Este es uno de los lugares más sagrados de la religión del islam, y uno de los puntos más céntricos de la peregrinación islamista de sus devotos. De hecho, la Kaaba se consideraría la casa de Dios, donde hay que orientar el rezo musulmán. Y algunos han visto parecido entre este lugar y la edificación promovida por el príncipe.

Según recoge el medio Ummid, personalidades como el doctor Muhammed al-Hachimi al-Hamidi, doctorado por la Universidad de Londres han acusado a bin Salmán de construir "su propia Kaaba". En este último caso, al-Hamidi define este como la nueva Kaaba "de entretenimiento". Calificó el propósito de "profano" y llamó al príncipe "miserable" por elegir "un diseño sagrado".

The Line Neom Omicrono

No es el único proyecto de proporciones colosales que maneja Arabia Saudí en este momento. En julio de 2022 supimos de 'The Line', una edificación en línea recta 100% eficiente que se constituirá como una de las primeras ciudades verticales del mundo.

'The Line', una utopía urbanística también promovida por el propio príncipe bin Salman, acogerá a 9 millones de personas dentro de un pasillo recto de cientos de kilómetros, amurallado por dos enormes paredes de espejos para que se camufle por el entorno y que en su interior se cree un hábitat de vida más sosegado.

