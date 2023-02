El truco para saber si alguien ha cotilleado tu móvil sin que lo sepas

La ciberseguridad es un tema candente hoy en día. Actualmente en España, todos los sistemas operativos que usamos tienen numerosísimos métodos de seguridad para evitar (en la medida de lo posible) que hackers y ciberdelincuentes accedan a todos nuestros secretos. Pero a veces, pocas medidas sirven contra personas demasiado cotillas que, por lo que sea, tienen acceso a nuestro teléfono. ¿Crees que pueden estar cotilleando tu móvil? Existen signos para revelarlo.

Y es que independientemente de cómo lo haga, la persona que está revisando tu móvil sin permiso va a dejar un rastro. Ya sea por un uso excesivo de la batería o por revisar tu historial de navegación, siempre va a haber muestras de que la última persona en usar tu dispositivo móvil no has sido tú.

Te contamos qué factores tienes que tener en cuenta a la hora de investigar si alguien que tiene acceso a tu móvil lo está usando sin tu permiso. Desde cosas tan sencillas como revisar el historial de navegación de tu navegador hasta ver qué mensajes se han leído en tus aplicaciones de mensajería. Por supuesto, hablamos usualmente de personas que, por cualquier razón, pueden desbloquear tu móvil y acceder al sistema al completo.

Historial de navegación

A diferencia de un ordenador accesible para varios usuarios, el teléfono móvil es muy personal. Por ende, solo tú (en teoría) usas tu navegador y te metes en las páginas web que tú siempre sueles usar. Una persona que te quiera cotillear puede que vea tu historial y revise qué webs ves habitualmente, y esto se puede ver reflejado en el historial de navegación.

Sí, se puede borrar el historial. Pero esto no siempre es algo posible en caso de que esa persona tenga solo unos instantes para revisarte el móvil. Si ves que en el historial hay páginas o que no sueles visitar o que están registradas en un orden incorrecto, puede significar que otro usuario está viendo tu móvil.

iPhone desbloqueado. David Dvoracek Unsplash

Ten en cuenta que este no es un factor fiable al máximo, ya que es posible que esa persona lleve revisando tu móvil bastante tiempo. No obstante, si ves que tu historial se borra demasiado habitualmente y faltan registros, también puede servir como indicativo.

Aplicaciones abiertas

En Android y en iOS puedes ver una lista de las últimas aplicaciones abiertas. Esto lógicamente depende del usuario, y aunque se puede borrar fácilmente cerrando todas las aplicaciones, en ocasiones el fisgón no tendrá suficiente tiempo como para cerrarlas todas (o se le habrá olvidado).

Google Pixel 5a Google

En Android puedes o bien darle al botón cuadrado de la barra de botones de navegación o si tienes gestos activados como en iOS, tan solo tienes que deslizar de la parte central hacia arriba para ver todas las aplicaciones abiertas. Solo es cuestión de ver el orden en el que las aplicaciones se han abierto recientemente para comprobar si esas las has abierto tú u otra persona. También debes fijarte en la naturaleza de las aplicaciones abiertas (WhatsApp, aplicaciones bancarias...)

Mensajes leídos

Uno de los puntos más fiables a la hora de seguir para detectar a espías es la lista de conversaciones en aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Twitter. Si tienes mensajes y conversaciones ya leídos sin que tú hayas entrado en ellas, queda claro que alguien ha revisado tus mensajes sin tu consentimiento.

Smartphone Unsplash

Esto va ligado, por ejemplo, a los mensajes clásicos de personas cercanas que se preguntan por qué no les has respondido. De nuevo, tan solo es cuestión de razonar que si no has recibido ningún mensaje pero ves que les has leído y te preguntan algo así, es que alguien te ha revisado el móvil.

Uso del dispositivo

Esto parece una obviedad, pero el uso del dispositivo consume batería y recursos de tu teléfono. Este uso va ligado a tus hábitos, a cómo usas el teléfono. Esto quiere decir que si por ejemplo ves un consumo excesivo en los recursos de tu móvil, es porque quizás una persona cercana lo está usando sin tu permiso.

Smartphone sin batería StockSnap en Pixabay

Esto queda registrado en el uso de Internet mediante datos, en el tiempo de uso de pantalla o en la batería. Las bajadas drásticas de autonomía, sobre todo poco después de poner el teléfono a cargar, pueden dar pistas sobre ello. Lo mismo ocurre con el uso de datos; solo tendrás que ver si hay usos muy altos y concretos, y pensar si realmente consumes tantísimos megas al final de mes.

Dentro de esta sección, el factor más fiable es el del uso de pantalla. Tanto en iOS como en Android puedes ver las aplicaciones que han consumido más batería y más pantalla, con gráficos detallados sobre cómo se han usado dichas apps y en qué momentos. Solo tendrás que consultarlo para comprobar qué uso le da la persona cotilla a tu móvil.

