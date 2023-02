El sillón gaming de Lidl que está arrasando a un precio rompedor: cómodo y con altavoces

En los últimos meses, hemos visto una cierta predilección por el mundillo gaming por parte de Lidl en España. No es para menos; los productos de esta índole son bastante populares en nuestro país, y Lidl quiere ofrecer alternativas económicas que vayan desde lo más simple hasta lo más elaborado. Ahora, vuelve a intentarlo con unas curiosas sillas gamer con Bluetooth y altavoces.

Cuando pensamos en sillas gaming nos viene a la cabeza la clásica silla de oficina con una estrella de ruedas y que tiene reposabrazos reclinables y una estética agresiva. La alternativa de Lidl es diferente; no solo estas sillas son más como un 'puff', sino que tienen Bluetooth y altavoces para que no sea necesario ni que uses los altavoces de tu televisor o PC. Todo ello a un precio de 149 euros, bastante reducido si tenemos en cuenta que normalmente valen 244.

Tienen dos altavoces de 2 W a la altura de la cabeza para llevar el sonido del videojuego directamente a tus oídos y un subwoofer de 4 W en el respaldo. La idea es que tengas un buen apartado auditivo en la silla directamente, y no tener que depender de unos altavoces externos ligados a un televisor o a un ordenador.

Silla gamer con Bluetooth

El diseño de estas sillas recuerda a los 'puffs' que Lidl vende desde hace unos meses que también están pensados para los más jugones. Prescinden de la estrella de ruedas para posarse directamente en el suelo. Pueden soportar 120 kilos, y tienen unas medidas de 57 x 101 x 79,5 centímetros.

Cuenta con un soporte para la cabeza y el cuello y un reposapiernas ya integrados. Los altavoces y subwoofer están repartidos por toda la zona del respaldo y la cabeza, y el volumen de estos se puede ajustar como se prefiera. Debido a que es Bluetooth, se le pueden conectar smartphones y otros dispositivos de forma inalámbrica.

Silla gamer con Bluetooth. Lidl Omicrono

La silla en sí está hecha de poliuretano y nailon, y pesa casi 20 kilos. Se puede comprar en 3 colores: negro, rojo y azul, y tiene controles para ajustes en los laterales de la silla, que de nuevo, se coloca en el suelo. Una de sus principales ventajas es que, debido a que es una silla a efectos prácticos, se puede plegar fácilmente para que ocupe menos espacio.

Si bien es cierto que el sonido no será mejor que el que podríamos obtener de un televisor de alta gama o de un equipo de sonido ya dedicado, es una buena solución para aquellos que quieran el audio directamente en su silla. Un producto curioso que debido a su rebaja, podría agotarse muy pronto.

