El día que Bing pudo ser de Apple para ir contra Google: Microsoft pensó en vender su buscador

Este último año, Bing, el buscador de Microsoft, ha vuelto al ruedo gracias a la incorporación de la inteligencia artificial de OpenAI que comparte con ChatGPT, dos de los chatbots más populares ahora mismo en España. Sin embargo, antes de este impulso el buscador estaba en sus horas más bajas hasta el punto de que Microsoft se planteara venderlo a Apple, lo que habría supuesto un golpe importante para Google, cuyo dominio es casi absoluto en el mercado.

En 2020, Apple se planteó comprar Bing a Microsoft para utilizarlo como motor de búsqueda predeterminado a través de Safari en sus iPhone, iPad y Mac. Esto hubiera supuesto descartar a Google, actual motor por defecto en estos equipos, y renunciar a un suntuoso acuerdo económico entre Google y Apple, uno de los motivos por los que Google se enfrenta a un duro juicio antimonopolio en Estados Unidos.

Aquel acercamiento se ha conocido hoy a través de un artículo de Bloomberg que recoge información de fuentes relacionadas, pero que han pedido no ser identificadas al tratarse de un asunto confidencial de ambas compañías, las cuales no han opinado aún al respecto. Según estas fuentes, varios ejecutivos de Microsoft se reunieron con el jefe de servicios de Apple, Eddy Cue, quien fue artífice del actual contrato de Apple con el motor de búsqueda con Google de Alphabet Inc. En esa reunión se discutió la posibilidad de adquirir Bing.

Este buscador formó parte de servicios como Siri y Spotlight, la función que realiza búsquedas desde la pantalla de inicio del iPhone y el iPad, entre 2013 y 2017. A partir de ese año, Apple volvió a Google y dejó a Bing como una de las opciones de búsqueda, pero no la principal.

Hoy en día, Google sigue siendo el motor de búsqueda dentro de Siri y Spotlight, así como la opción predeterminada en Safari. Por el contrario, la empresa de Cupertino compite con el gigante de las búsquedas en otros servicios como sus aplicaciones de Maps, el sistema operativo de sus dispositivos o el asistente virtual. Apple trabaja también en modelos de lenguaje natural para integrar en sus servicios y competir con los nuevos chatbots de Microsoft y Google.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Google paga actualmente más de 10.000 millones de dólares (9.333 millones de euros) al año para continuar siendo el motor de búsqueda predeterminado en navegadores web y móviles. Esta relación con Apple es uno de los principales argumentos del que ya se ha descrito como el mayor juicio antimonopolio de la historia.

En este juicio deben testificar ejecutivos tanto de Apple y Microsoft. Sin embargo, Apple siempre ha defendido públicamente que utiliza el motor de Google por ser la mejor opción, no por el acuerdo millonario que comparten. Apple y Google llegaron a su primer acuerdo en 2002, antes de que Apple lanzara su primer navegador web para Mac. Con el tiempo, el acuerdo se amplió a más dispositivos de Cupertino. Para 2020, Apple estaba recaudando entre 4.000 y 7.000 millones de dólares anuales gracias al acuerdo, según el Departamento de Justicia.

El jueves, en el tribunal, el ejecutivo de desarrollo de negocios de Microsoft, Jon Tinter, dijo que su compañía estaba considerando hacer una inversión multimillonaria con Apple en 2016, un esfuerzo superior al de Google y hacer de Bing la opción predeterminada en los dispositivos Apple. Los directores ejecutivos de ambas compañías, Tim Cook y Satya Nadella, incluso se reunieron para discutir ese posible acuerdo.

