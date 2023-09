Amelia-Eve Warden (Samsung): "La realidad aumentada en videojuegos sólo acaba de empezar"

Quien vuelve a tener un videojuego entre sus manos para revivir parte de su infancia lo más probable es que termine por frustrarse. Ya sea porque no recuerda cómo se jugaba o porque la tecnología ha cambiado tanto desde entonces que no sepa ni por dónde empezar. Éste es uno de los escenarios que se han planteado en Samsung a la hora de crear su nuevo programa de formación "Sumérgete en tu juego".

[Primer contacto con los nuevos monitores gaming de Samsung: es como tener cuatro pantallas en una]

Este portal no sólo está pensado para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de los videojuegos o retomar su interés, sino que también ofrece contenido —en forma de sesiones interactivas, taller en vídeo y tutoriales— para que los gamers más experimentados puedan mejorar sus habilidades.

En EL ESPAÑOL - Omicrono entrevistamos a Amelia-Eve Warden, experta en videojuegos y directora de comunicación en Samsung Electronics, para conocer más a fondo las novedades de la compañía en un sector que no ha parado de crecer en los últimos años. Prueba de ello son los llamados eSports, competiciones de videojuegos que cuentan con miles de seguidores y en las que la propia Warden ha participado.

¿Cuáles son las últimas novedades de Samsung para el mundo del gaming?

Los gamers siempre han sido una prioridad para Samsung. Por eso nos entusiasma seguir desarrollando nuevos productos en el futuro. Por ejemplo, en la gama de monitores, donde ya hemos lanzado este año tanto el Odyssey OLED G9 como el Odyssey Neo G9, estamos planeando mejorar nuestra tecnología de cara a 2024 para asegurarnos de que no sólo estamos dando a los jugadores lo que quieren y lo que necesitan, sino que les estamos dando más. Lo mismo cabe decir de nuestros móviles y televisores. Espero con ansias el poder compartir más en los próximos meses.

La compañía ha creado la plataforma "Sumérgete en tu juego" (Embrace Your Game, en inglés). ¿Qué nos puede contar de ella?

Se trata de una plataforma de contenidos dirigida a toda clase de jugadores, desde los más ocasionales hasta los profesionales. De esta forma, les ayudamos a saber cómo se juega a un título en concreto, aunque también les puede servir para mejorar en sus habilidades, en caso de que quieran hacer carrera en el mundo de los videojuegos.

Como gamer, cuando busco cómo hacer algo en un videojuego en particular, tengo que pasar antes por un millón vídeos hasta que doy con la respuesta que necesito. Con Embrace Your Game tenemos contenidos específicos sobre juegos concretos en un único espacio. Al estar asociada en exclusiva con Activision Blizzard, la plataforma sólo utiliza sus juegos, como World of Warcraft, Hearthstone, Diablo Immortal, Crash Bandicoot Team Rumble y Overwatch 2. Para este último estamos trabajando con la creadora de contenidos QueenE, quien ha realizado programas de formación tanto para los jugadores experimentados como para los principiantes.

¿Sabe cuál es el perfil que podría interesarse por esta plataforma?

Es una plataforma hecha para todos, tanto si disfrutabas de los videojuegos cuando eras pequeño y quieres revivir aquellos momentos pero no te acuerdas, por ejemplo, de cómo funcionaba el mando o un juego en particular, como si eres todo un profesional. La idea de Embrace Your Game es tener contenido para que todo el mundo se relacione y aprenda. Queremos ofrecer a los jugadores un espacio al que acudir y que muestre lo que Samsung puede ofrecer en todo lo relacionado con los videojuegos.

¿Cree que la relación entre el videojuego y la consola es una cuestión del pasado?

Creo que hay un espacio para cada tipo de jugador. Están los que juegan sobre todo con el móvil, por lo que prefieren dispositivos más pequeños. Por otro lado, hay quienes se decantan por utilizar el televisor para jugar, ya que quieren tener una experiencia con una imagen más grande en la comodidad de su salón o de su habitación. No pienso que podamos dividir nuestros productos en función de lo que se prefiere o lo que triunfará en el futuro. Hay un tipo de necesidad diferente para cada producto. Pero también cada jugador tiene un set up diferente, un tamaño de casa distinto. Por tanto, siempre necesitaremos productos que se adapten al usuario en función del estilo de vida y sus deseos.

¿Tiene la sensación de que los videojuegos atraen cada vez más a un público de mayor edad?

Los videojuegos están hechos para todos. Aunque es cierto que hemos visto un crecimiento del público milennial y de la Generación Z. En ambos casos nos encontramos con miembros activos de la comunidad gaming, pero también hay quienes simplemente quieren jugar por diversión y pasar el tiempo. Esa es la belleza de la industria del videojuego: se puede adaptar cualquier juego a cualquier tipo de jugador, ya sea para revivir un recuerdo de juventud o para estar al día de las últimas novedades.

¿Cuál cree que será la próxima innovación que marcará un antes y un después en la industria del videojuego?

Soy jugadora de videojuegos de disparos en primera persona (FPS, por sus siglas en inglés). De hecho, he participado en muchos torneos, por lo que es un sector que me gustaría ver crecer, aunque sólo sea desde un punto de vista egoísta. A nivel tecnológico, hemos asistido a un auge de la realidad aumentada y de la realidad virutal. Creo que estas innovaciones no han hecho más que empezar y que el futuro es prometedor en lo que se refiere a dar vida a los juegos.

En su caso, ¿qué significan los videojuegos en su día a día?

Para mí, jugar supone una vía de escape. Me permite concentrarme en una cosa, y sólo en una cosa. Puedo olvidarme de todo lo demás y estar centrada únicamente en lo que tengo entre manos.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de ellos?

El primer recuerdo que tengo relacionado con los videojuegos es de estar en casa de mi vecino, encender la consola Sega y jugar al Street Fighter. Ahí fue cuando me di cuenta de lo mucho que me gustaban. La adrenalina, la necesidad constante de aprender más y más habilidades. Me encantaba porque sabía que cada vez que cogía el mando sabía que iba a ser una experiencia diferente a la de la última partida. En mi opinión, no hay nada que pueda darme lo que me ofrecen los videojuegos, me cambian la vida.

¿Cómo es trabajar en aquello que también le supone un disfrute en su tiempo libre?

Trabajar en lanzamientos relacionados con los videojuegos, para mí, es un sueño. Desde que era pequeña siempre soñé con tener una profesión relacionada con gaming y las tecnologías, dos cosas que me apasionan. Así que poder estar haciéndolo es sencillamente un honor.

También le puede interesar...

Sigue los temas que te interesan