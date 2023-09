El ingenioso panel solar español que baja un 50% la factura de la luz: flexible, ligero y fácil de instalar

La energía solar ha experimentado un alto crecimiento en España en los últimos tiempos, tanto que recientemente se ha disparado la instalación de paneles fotovoltaicos en los hogares con el fin de reducir los gastos en electricidad. Una tecnología que ahora se puede integrar en forma de tejas en los tejados y hasta en los balcones; y que presenta diversas variantes, como una que se pliega para tener energía al instante o nuevo un panel solar hecho en Madrid que baja la factura de la luz un 50% y es flexible, ligero y fácil de instalar.

Se estima que en España un 65% de los hogares no son una casa con tejado, por lo que no podrían instalar paneles solares. También, que dos de cada tres españoles viven en un apartamento o bien están de alquiler, por lo que la inversión en placas fotovoltaicas no entra en sus planes. Hasta ahora. Estos datos los proporciona Robinsun, una empresa madrileña nacida en 2023 que asegura en un comunicado oficial que se ha creado "para ayudar a generar energía solar a todos los hogares, más allá de su estatus".

Para ello, la compañía cuenta con una placa fotovoltaica 'Plug & Play', es decir, que se conecta y se enciende, con la que pretenden cambiar la situación. Robinsun cuenta con un catálogo de paneles fotovoltaicos de este tipo para pared, balcón, pérgola o cualquier otro lugar donde haya sol; y tiene como objetivo permitir a las personas vivir con autonomía energética. "Lo que queremos es dar a los hogares una forma de producir su propia energía a un coste que pueda llegar hasta los cuatro o cinco céntimos de euro el kilovatios hora (kW) y esto garantizado en 25 años", explica Boris Hageney, CEO de Robinsun, a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Fácil de instalar

El fabricante se ha inspirado en las aventuras de Robinson Crusoe, que logró vivir de forma autosuficiente lejos de la civilización, y asegura que se centra en dos aspectos fundamentales de la energía solar: el ahorro en la factura de la luz y de emisiones de dióxido de carbono (CO2) por el uso de energía fotovoltaica producida por el hogar en lugar de la compañía de la luz. De hecho, según las estadísticas, el consumo de las viviendas representa casi el 11% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

El Robinsun Light, así es como se llama el panel flexible de la empresa, destaca por contar con una potencia máxima de 300 W y está pensado para instalarse en apartamentos, ya sea en un balcón, una terraza, en la pared o, incluso, en el suelo. Una placa fotovoltaica sin cristal que tan sólo pesa 5 kilogramos, por lo que es un 70% más ligera que los paneles convencionales, y que posee una alta eficiencia del 17,4%. La compañía señala, además, que se trata de un invento tan duradero como las placas tradicionales.

El panel solar de Robinsun. Robinsun Omicrono

"El ahorro que se puede conseguir depende del hogar. Por ejemplo, en una vivienda en la que viven hasta tres personas se puede bajar la factura de la luz hasta la mitad. Sin embargo, esto no es posible en un apartamento de siete personas. También dependerá del sitio en el que se vive, si el panel mira al sur, etcétera", explica el CEO de Robinsun. Pero una de las claves de este nuevo panel solar madrileño es que es de fácil instalación. Es decir, cualquier persona puede colocarlo en su vivienda sin necesidad de que intervenga un instalador o un electricista.

Para colocarlo tan sólo basta con colgarlo en el balcón, en la terraza o en la pared y enchufarlo. Por lo tanto, en caso de que el usuario se tenga que mudar o quiera utilizarlo en una segunda vivienda apenas tiene que desenchufarlo y descolgarlo para llevárselo a cualquier parte. "Es muy sencillo, no se tarda y es inmediato. Al comprarlo, en dos días lo tienes en casa y nada más enchufarlo ya comenzarías a ahorrar. Lo bueno es que no necesita de un instalador, ni tocar el cuadro eléctrico de la casa ni permisos, por lo que te ahorras todo ese trabajo administrativo y la pérdida de tiempo que implica preparar la instalación", asegura el directivo.

A la hora de colocarlo en el balcón, el panel se puede fijar fácilmente con unas bridas de acero inoxidable que vienen incluidas en el kit, que tiene un precio de 649 euros. Una vez instaladas, estas placas solares flexibles madrileñas generan una corriente continua que es convertida en corriente alterna mediante un microinversor; que también viene incluido y que, al estar enchufado a la toma de corriente, introduce esta electricidad generada directamente al circuito de tu casa.

Una energía que el usuario puede aprovechar para alimentar los electrodomésticos del hogar, además del router o el televisor; lo que favorece la electricidad producida por módulos solares frente a la de la red. Por lo tanto, el consumo sólo se desplazará hacia este último cuando la producción de paneles solares sea insuficiente. "Es decir, lo que hace es que la producción de la energía generada por los paneles sea la primera en pasar por la corriente de la casa, bajando lo que se consume de la red eléctrica", señala Boris Hageney.

El panel solar de Robinsun. Robinsun Omicrono

La compañía indica que sus kits solares 'Plug & Play' son absolutamente seguros y destaca varias razones, como que la instalación se puede realizar fácilmente por una o dos personas y que los paneles solares vienen con todos los soportes necesarios para fijarlos de forma segura. Además, señalan que todos los componentes están homologados para su uso en los mercados europeos y equipados con todas las medidas de seguridad. Incluso sus placas fotovoltaicas resisten temperaturas extremas y granizo.

Control por app

La empresa madrileña también cuenta con una aplicación dedicada para controlar la producción solar en tiempo real desde el teléfono móvil. "Utilizamos un microinversor que se conecta directamente al WiFi, cuando anteriormente se necesitaba un cacharro extra para esa conexión. Una vez conectado, con la app se pueden leer los datos de producción al instante del día, la semana o del mes; y puedes ver cuánto ahorras en luz. Y si le pones cuánto pagas, también te dice cuánto ahorras en euros. Con cada kilovatio hora que produces te hace el cálculo", indica Boris Hageney.

En la actualidad, la compañía Robinsun se encuentra presentando y lanzando sus placas solares en España, donde esperan alcanzar un gran éxito, algo que ya han logrado en Alemania. De hecho, la empresa publica que hasta agosto de este año había distribuido en el país germano casi 1,5 millones de estos kits que, en términos de potencia, equivale a "unos 520 MW, aproximadamente la mitad de la capacidad de una central nuclear española". Una tecnología que promete llevar la energía solar a cualquier vivienda del país.

