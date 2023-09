El ladrillo que cambiará la construcción: resistente, más ligero y ahorra trabajo a los albañiles

El ladrillo, esa masa de arcilla y arena en forma rectangular, es una de las piezas más importantes de la albañilería en España. Un elemento que es clave para levantar muros, edificios y cualquier trabajo arquitectónico; y que gracias a la tecnología ha ido evolucionando dando lugar a nuevos tipos que están transformando la construcción. Por ejemplo, ya se pueden encontrar desde unos que almacenan energía para ofrecer luz barata las 24 horas del día hasta otros más resistentes y hechos con polvo, patatas y sal. Ahora, una empresa ha ido un paso más y ha creado uno para construir casas como Legos que es ligero, duradero y no tiene mantenimiento.

Levantar edificios apilando los materiales de construcción como si fuesen piezas de Lego, el popular juguete, no es realmente nuevo. De hecho, un estudio de arquitectura de Alcobendas, en Madrid, ya empleó esta técnica para levantar un estadio de fútbol para el Mundial de Qatar 2022, aunque en este caso emplearon contenedores; y también existe otro ladrillo que se apila y aísla la vivienda ahorrando un 40% en calefacción. En el caso del nuevo ladrillo, obra de Renco, empresa con sede en Florida (Estados Unidos), surge como una alternativa ecológica que favorece el uso de materiales naturales y reciclados para construir.

La compañía asegura en su página web que la industria de la construcción se ha mantenido constante durante los últimos 100 años, afirmando que "faltaba innovación y las estructuras se han codificado, diseñado y construido utilizando únicamente madera, hormigón o acero... hasta ahora". Tras años de investigación y desarrollo, Renco ha creado MCFR (compuesto mineral reforzado con fibra), un ladrillo de fibra mineral que encaja como un Lego y que ofrece un novedoso sistema de construcción estructural, es decir, apilando uno encima de otro; lo que requiere menos mano de obra, materiales y herramientas.

Construir como Legos

Este nuevo material MCFR, patentado por la empresa estadounidense, tiene la particularidad de que sus ladrillos encajan entre sí, como lo hacen las famosas piezas de Lego. Una característica que permite utilizarlos para elevar muros estructurales o para la disposición de vigas de techo, pisos o viguetas. Un ladrillo que está hecho de fibras de vidrio recicladas, compuestos de calcio naturales y resina, y que se fabrican utilizando procesos de pultrusión y modelo a granel desarrollados por la propia compañía. Unas técnicas que, además, permiten obtener piezas de diferentes formas.

La instalación de este innovador material es realmente fácil, ya que los bloques están codificados por colores para un montaje sencillo. La empresa afirma que un equipo de once trabajadores es suficiente para construir edificios de tres plantas, ya que el montaje de las piezas entrelazadas se realiza en unos pocos pasos. De hecho, los operadores solamente tienen que colocarlo y aplicar un adhesivo químico a base de metacrilato de metilo -similar al utilizado en el sector marítimo, aeroespacial y de camiones- mediante el uso de pistolas de pegamento; mientras que utilizando unos mazos de goma empujan los bloques para que estén correctamente en su sitio.

Un operario empujando un ladrillo con un mazo de goma. Renco Omicrono

Gracias a su diseño, este nuevo sistema debería reducir tanto el tiempo como los costes de construcción de un edificio. Actualmente se puede emplear para levantar estructuras de hasta cinco pisos, aunque la compañía espera la aprobación para que se pueda usar para edificar obras de hasta ocho pisos de altura para finales de este año. Un ladrillo que se convierte en una solución práctica para evitar ciertos problemas en el sector de la construcción, entre los que se incluyen la falta de mano de obra o la volatilidad de los precios del hormigón y el acero. Además, en obras no se necesitan equipos pesados, como grúas.

Renco indica que hay una serie de atributos clave de su nuevo ladrillo que lo convierten en una opción interesante para las constructoras. Por ejemplo, el fabricante señala que su material es menos costoso que una estructura comparable de madera, hormigón o acero; y que es fuerte, rápido y ligero, ya que es totalmente capaz de soportar cargas de viento huracanado de categoría 5, es autoportante, es decir, no tiene apuntalamiento ni encofrado y cuenta con un peso similar a una estructura de madera o, lo que es lo mismo, un cuarto del peso del hormigón.

Una construcción con estos ladrillos que parecen Legos. Renco Omicrono

Un sistema de construcción estructural que también destaca por ser simple y ofrecer un entorno de trabajo más limpio, sin que los operarios necesiten de un contenedor de basura. Este ladrillo tampoco se desperdicia ni hay que realizarle cortes, lo que igualmente evita el uso de maquinaria y de herramientas ruidosas: solamente es necesario el mazo de goma y la pistola de pegamento. Otra de sus principales virtudes es que no necesita mantenimiento.

La empresa señala que con más de ocho años de pruebas en Estados Unidos y cientos de pruebas individuales, han comprobado que su nuevo ladrillo no requiere mantenimiento después de la construcción. También asegura que su novedoso sistema de construcción estructural cumple totalmente con los requisitos de resistencia al fuego, al agua, al moho y los hongos, por lo que no se oxida ni se pudre. Incluso, al no poseer celulosa ni otras fuentes de alimento, puede aguantar insectos y plagas como las termitas.

Un ladrillo sostenible

Los productos de Renco se crean con materiales de primas naturales y recién compuestos a partir de productos reciclados en un proceso de fabricación que la compañía asegura que es totalmente sostenible y respetuoso con el medioambiente. La empresa lleva más de 10 años trabajando en este sistema MCFR y, desde entonces, ha realizado una serie de mejoras para dar como resultado un ladrillo más ligero, resistente, económico, fácil de trabajar y de usar, y rápido de construir.

Renco posee en la actualidad nueve patentes estadounidenses aprobadas de su nuevo material de construcción estructural y tiene algunas más en proceso, por lo que asegura que "los futuros competidores afrontarán un camino cuesta arriba para buscar y obtener las aprobaciones de IBC y se enfrentarán a la insuperable tarea de evitar la violación de los derechos de propiedad intelectual de Renco". Además, y como parte de las pruebas de los bloques y otros productos MCFR, el fabricante ha producido en Turquía varios prototipos estructurales diferentes y actualmente están construyendo cuatro edificios en Palm Springs (Florida).

