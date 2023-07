Los ladrillos para salvar a los gorriones: así se evitará su extinción en las grandes ciudades de España

Los ladrillos para nidificación de aves se instalan fácilmente Royal Society for Protection of Birds Omicrono

Aunque en los últimos años se mantiene estable, desde que comenzaron los primeros programas de seguimiento de aves en Europa y en España (allá por 1980), las poblaciones de gorrión común han descendido más del 60%, es decir, en más de 300 millones, según datos de SEO Birdlife. Las causas son muchas y variadas, desde la contaminación hasta la falta de zonas verdes, pero una de las más importantes es la escasez de lugares donde instalar sus nidos.

Es lo mismo que le ocurre a otras aves urbanas como el vencejo que, tras convivir con el ser humano desde hace miles de años en las ciudades, ya no encuentran sitios en los que nidificar. En Reino Unido, estas aves han sido incluidas en la lista roja de especies en peligro de extinción tras disminuir su población en más de un 58% en los últimos 20 años, y se están llevando a cabo diversas iniciativas para recuperarlas.

La más celebrada tiene que ver con unos ladrillos específicamente diseñados para que se conviertan en nidos de vencejos (u otros pájaros comunes como los gorriones) durante toda la vida útil del edificio. Una tendencia al alza que ha llegado incluso a convertirse en una petición para hacerlos obligatorios en todas las viviendas nuevas, tras reunir más de 100.000 firmas. La iniciativa no ha salido adelante en el Parlamento británico, pero demuestra el interés despertado por esta ingeniosa solución constructiva que podría favorecer la recuperación de las poblaciones de aves urbanas.

Ladrillos-nido

Desde que surgieran hace más de 30 años a instancias de la organización sin ánimo de lucro Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), estos ladrillos han evolucionado y en el mercado hay una amplia oferta con diversos modelos y precios que oscilan entre los 20 y los 200 euros.

En su mayoría son cajas rectangulares huecas fabricadas con un material transpirable, generalmente una mezcla de hormigón con madera o piedra. Los hay de diferentes tamaños y colores y su integración en los muros no compromete el aislamiento. Su única parte visible desde el exterior, lo que permite distinguirlos de los demás ladrillos, es el pequeño orificio de entrada y, con suerte, la cabeza de un pájaro asomando.

El ladrillo para vencejos de Manthorpe Manthorpe Omicrono

De todos ellos, el ladrillo-nido más destacado de los últimos años ha sido el de la empresa Manthorpe Building Products, encargada de diseñar, fabricar y distribuir productos de plástico moldeados por inyección para el sector de la construcción. Según revela su director gerente Paul Manning en The Guardian, ya han fabricado más de 20.000 de sus ladrillos y la demanda sigue al alza.

En colaboración con otra asociación, Action for Swifts, los técnicos de Manthorpe desarrollaron un diseño ligero y asequible, capaz de un drenaje completo, con ventilación y un acabado muy discreto a juego con los colores más habituales de los ladrillos tradicionales.

Para obtener uno de estos ladrillos apenas se tarda un minuto: se utiliza una máquina de moldeo por inyección y, a partir de distintos moldes, se fabrican las diferentes partes, que luego son ensambladas a mano por los trabajadores de Manthorpe. El producto final se puede colocar tanto en edificios nuevos como en proceso de rehabilitación.

Tras una mejora sugerida por expertos en aves, los ladrillos disponen de un orificio de entrada granulado, un acabado adherente que se extiende a lo largo de toda la parte delantera del ladrillo para facilitar la tracción de los pájaros.

Diseño de los ladrillos para vencejos de Manthorpe Manthorpe Omicrono

Esto proporciona un mejor agarre tanto al túnel de entrada como al borde inferior, que las aves utilizan como 'pista de aterrizaje'. En el interior, los vencejos y gorriones disponen de una parte cóncava para facilitar la construcción del nido y canales internos para el drenaje. Por último, para facilitar su instalación por los albañiles, el ladrillo también tiene unas lengüetas en los laterales que permiten colocarlos de manera sencilla y eficaz.

"El ladrillo tenía que funcionar tanto para el constructor como para los pájaros, porque de otro modo no se utilizarían", explica Mike Challinor, director técnico y de desarrollo de Manthorpe. Para conseguir el diseño definitivo, probó distintos prototipos obtenidos a partir de software de modelado en 3D, desde un modelo con forma de prismáticos hasta otro con un saliente exterior. Finalmente, se decantaron por el diseño final, que cumple todos los objetivos marcados por la RSPB.

Otras opciones

Las sucesivas campañas de los ecologistas y el éxito de los ladrillos de nidificación han llevado a la existencia de numerosos modelos e iniciativas que buscan mantener la biodiversidad urbana. Una de las alternativas es la del fabricante Ibstock, que también cuenta con soluciones constructivas que facilitan la presencia en la ciudad de murciélagos y abejas.

En el caso de los ladrillos para pájaros, son cajas huecas con acabados tanto en arcilla como piedra artificial que se fijan con mortero en las paredes huecas, creando un entorno seguro, resistente a la intemperie y atractivo, a la vez que accesible para los vencejos. También cuenta con un saliente en el interior para evitar que los huevos salgan rodando del nido. Está disponible tanto en arcilla como en piedra artificial y ya se han vendido más de 7.000 unidades.

El interior del ladrillo S de Action for Swifts Action for Swifts Omicrono

El otro gran protagonista de esta campaña continuada a favor de los vencejos en Reino Unido es Dick Newell, fundador de Action for Swifts y encargado de diseñar el llamado ladrillo S. Se trata de una estrecha cámara de nidificación con finas paredes de metálicas que, aunque ocupa poco espacio en la pared, proporciona capacidad suficiente como para que anide una pareja de vencejos, herrerillos o gorriones. En su interior dispone de un suelo rugoso y absorbente de fibra de cemento de 3 mm y una forma de nido de madera contrachapada.

Newell se lamenta en The Guardian de que "las casas nuevas excluyan a toda la fauna". Según sus cálculos, se necesitarán al menos 250.000 de estos ladrillos y cajas de nidificación para recuperar la población de vencejos anterior a los años 90 del pasado siglo.

