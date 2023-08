El ingenioso ladrillo que jubilará a las baterías: almacena y libera energía barata gracias al calor

¿Qué pasa cuando, de noche, no hay sol para seguir generando energía con los numerosos paneles solares que hay por toda España? Los sistemas de almacenamiento compuestos por baterías se vuelven indispensables para proporcionar energía constante. Diferentes soluciones dan respuesta a esta creciente demanda, como un nuevo tipo de hormigón que funciona como una batería gigante en las paredes de los edificios o estos nuevos ladrillos térmicos.

Como si fueran volcanes portátiles, estos ladrillos acumulan en su interior fundido la energía, para después liberarla. Es lo que se conoce como almacenamiento de energía de larga duración (LDES, en inglés), un sistema que aspira a sustituir a las tradicionales baterías de litio en las grandes industrias, aportando una ciclo de vida circular gracias a su condición reciclable.

"No hay escasez de demanda y estamos en camino de reducir 30 millones de toneladas de CO2 para 2030, el equivalente a más de 23 años de vuelos comerciales desde Sídney a Los Ángeles", explica Mark Croudace, CCO de MGA Thermal. Una pila de bloques de un tamaño similar al de un contenedor de carga, deben demostrar que esta nueva técnica puede alimentar a más de 135 hogares durante 24 horas.

Alexander Post y Erich Kisi, CTO y CEO de MGA Thermal MGA Thermal Omicrono

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES) son claves en el proceso de transición hacia unas industrias impulsadas por energías limpias y renovables. MGA Thermal aporta una solución reciclable y basa sus ladrillos en la acumulación de calor latente (LHS).

¿Cómo funcionan?

Como refleja el nombre de la empresa, los bloques o ladrillos diseñados por sus ingenieros se denominan Miscibility Gap Alloy (MGA) y bien podrían recordar al interior de un volcán. Estos ladrillos se componen de dos partes: un interior formado por partículas de aleación de metal y un exterior sólido de matriz.

El exterior permanece sólido y ejerce de cápsula de contención del interior. En este núcleo, las diminutas partículas se derriten a medida que el ladrillo se va calentando y absorbe la energía generada mediante paneles solares o aerogeneradores. Después, esta fuerza se libera de forma gradual a medida que las partículas se van enfriando y volviendo sólidas de nuevo.

Funcionamiento de los ladrillos térmicos MGA MGA Thermal

Esto implica, tal y como explican sus creadores, que la energía se almacena en el cambio de fase de sólido a líquido. El proceso es similar al que experimenta el agua cuando al agua se solidifica como un cubito de hielo, lo que produce una transmisión de energía similar a la que se produce cuando se derrite en tu bebida.

Los ladrillos se fabrican con hojas de aleación metálica mezcladas en una base de grafito y prensadas para formar los bloques. La compañía planea construir una unidad de prueba para demostrar al mercado cómo un bloque de estos ladrillos puede proporcionar millones de kilovatios hora de energía de manera más rentable, segura y sostenible que las baterías de litio.

Empleados fabricando los ladrillos que funcionan como baterías MGA Thermal Omicrono

En la prueba, 3.700 ladrillos serían capaces de abastecer a más de 135 hogares durante 24 horas seguidas. Esta es la principal ventaja de este nuevo elemento, aparte de su condición reciclable: ofrecer una fuente de energía constante. Los bloques MGA se utilizan en sistemas de almacenamiento de energía térmica (TESS), los cuales se caracterizan por proporcionan calor o electricidad continuos a alta temperatura, siendo en este caso seguros, de bajo costo, sostenibles y de alta capacidad.

Reciclable

Al final de su vida útil, estos ladrillos no se degradan, pero pueden someterse a un proceso de reciclaje para recuperar los materiales clave de los que se componen y reutilizarlos en nuevos ladrillos MGA. Este círculo de vida cerrado se puede automatizar.

Composición de los ladrillos reciclables que funcionan como baterías MGA Thermal Omicrono

La empresa asegura que no se producen emisiones mientras se están usando como almacenamiento de energía. Además, indican que sus ladrillos no son tóxicos y se mantienen estables a lo largo de su ciclo de vida, por lo que no son un peligro para la salud de las personas.

Aplicaciones

Son muchas las industrias y servicios que requieren de energía y calor constante, además de soluciones más sostenibles que las actuales. Una de las que se podría beneficiar de estos ladrillos es la fabricación de acero, papel, incluso la producción de alimentos y bebidas. En las centrales eléctricas, MGA Thermal propone que sus ladrillos reemplacen a los quemadores de carbón y gas.

En general, el objetivo es sustituir el uso de baterías en el almacenamiento de energía renovable a gran escala y facilitar que la solar, la eólica y el hidrógeno verde proporcionen electricidad limpia las 24 horas del día los 7 días de la semana. En el caso del hidrógeno verde, MGA Thermal puede proporciona vapor a temperatura constante, para una generación altamente eficiente.

MGA Thermal ha anunciado a principios de mes la financiación de 8,25 millones de dólares para escalar esta solución. Este impulso económico les permitirá poner en marcha su línea de producción in situ y acelerar las operaciones hasta bien entrado 2024. Erich Kisi, CEO de MGA Thermal, indica que "con la puesta en marcha de nuestra línea de producción, aspiramos a producir 1.000 bloques diarios, listos para ser ensamblados en sistemas de almacenamiento renovable 24/7".

