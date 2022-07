Los usos que no conoces para las placas solares más allá de dar luz a tu casa

La subida de los precios de la luz en España ha popularizado entre ciertos sectores de la población las placas fotovoltaicas o placas solares. Este tipo de sistemas pueden suponer un ahorro enorme de cara al consumidor bastante importante, y no son pocos los usuarios que desconocen algunas de sus ventajas y usos.

[Así limpia el MIT los paneles solares de polvo, la técnica que hoy muchos en España querrían tener]

Y no es para menos. De hecho, estas placas no solo sirven para consumidores; tienen un amplio abanico de usos bastante variados que van desde el transporte público hasta la automoción. La firma especializada en el desarrollo de soluciones de energía portátil EcoFlow propone unas pocas que quizás no conocías.

Y es que además de las viviendas, estas placas incluyen alumbrado público e incluso usos profesionales e industriales. De hecho, este tipo de soluciones también se pueden dar en explotaciones ganaderas y agrícolas, aprovechando que España es el sexto país más soleado del mundo con una media de 2.500 horas de sol al año.

Usos de las placas solares

Uno de los campos en los que las placas solares tienen aplicaciones es en el alumbrado público, es decir, la infraestructura de iluminado de las calles y ciudades. La energía solar ubicada en puntos estratégicos de zonas como carreteras, viviendas o zonas urbanas puede llegar a permitir alumbrar una gran cantidad de espacios. Además, son ideales ya que la batería se carga durante el día y la energía almacenada se usa en forma de electricidad en la noche.

Otro punto es el transporte público. Los fabricantes automovilísticos están colaborando con entidades de transporte para la incorporación y fabricación de vehículos que se mueven gracias a la energía solar. Abarca autobuses, trenes o incluso carreteras accionadas con luz solar, haciendo que sean más sostenibles y reduzcan las emisiones de CO2.

Paneles solares de LG LG Omicrono

Por otra parte están los usos profesionales e industriales, encontradas en, por ejemplo, explotaciones agrícolas. Por ejemplo, EcoFlow pone el caso de la programación de riego de campos que puede establecerse para aprovechar mejor los ciclos de día y noche y recarga de placas solares. También se pueden usar para mejorar la gestión de granjas de animales, sobre todo las más alejadas de las infraestructuras eléctricas clásicas y así poder electrificarlas.

El sector del automóvil también va a recibir su ración de placas solares. Se está realizando una transición para el desarrollo de vehículos equipados con placas solares, para solucionar por ejemplo los problemas de autonomía de los coches eléctricos. Así, los coches pueden estar alimentados por energía solar convirtiendo dicha energía en electricidad para el motor o para las baterías del coche. Es, además, totalmente ecológica y no genera emisiones.

Placas solares en un tejado Leroy Merlín Omicrono

Finalmente, en el caso de las viviendas, el uso de paneles solares abarca muchísimos aspectos. Estas placas también se pueden usar no solo para suministrar de electricidad al hogar, sino para convertir la energía solar en térmica y así tener agua caliente a lo largo de todo el año. También se pueden usar para la calefacción o para instalar suelos radiantes y así mantener el hogar cálido en invierno.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan