La NASA recibe “datos imposibles” de la sonda Voyager 1 desde los límites del Sistema Solar

Pocos días después de que la NASA anunciara que formará un equipo independiente de investigadores para estudiar los OVNIs, otro comunicado de prensa reciente de la agencia espacial estadounidense nos pone sobre aviso: está recibiendo "datos imposibles" de la Voyager 1, la sonda más antigua de todas las que ha enviado al espacio.

La Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto más lejano enviado por el ser humano a la inmensidad del espacio. Actualmente se encuentra volando en el borde del sistema solar, operando en el "medio interestelar" más allá de la influencia del Sol.

La NASA ha revelado que, aunque la nave recibe y ejecuta con éxito las órdenes de la Tierra, gracias a una antena que sigue apuntando directamente a nuestro planeta, las lecturas enviadas desde el sistema de articulación y control de actitud de la sonda (AACS) no reflejan lo que está ocurriendo realmente a bordo de la Voyager 1.

Telemetría

El sistema se encarga de mantener la orientación de la Voyager y de que su antena apunte con precisión hacia nosotros, garantizando que se puedan enviar datos desde ella a la NASA, así que no se explican lo que ha ocurrido: "Todo indica que el AACS sigue funcionando, pero los datos de telemetría que devuelve no son válidos. Por ejemplo, los datos pueden parecer generados aleatoriamente, o no reflejan ningún estado posible en el que pueda estar el AACS".

De momento, el problema con los datos no ha activado el sistema de protección contra fallos a bordo, que está diseñado para colocar la Voyager 1 en un estado conocido como "modo seguro". En este modo, la sonda sólo lleva a cabo las operaciones esenciales, dando tiempo a los ingenieros para diagnosticar y solucionar el problema que surja.

Foto de los anillos de Júpiter tomada por la sonda Voyager 1 NASA Omicrono

La NASA señaló que la señal de la Voyager 1 tampoco se ha debilitado, lo que sugiere que la antena de alta ganancia sigue en su orientación prescrita con respecto a la Tierra. La agencia espacial añadió: "El equipo seguirá vigilando de cerca la señal mientras continúa determinando si los datos no válidos proceden directamente del AACS o de otro sistema implicado en la producción y el envío de datos de telemetría".

Espacio interestelar

La nave lleva 45 años surcando los confines del espacio. Su misión original era investigar Júpiter y Saturno y fue la primera sonda en proporcionar imágenes detalladas de los satélites de esos planetas. Viendo que podía alargar su vida útil, la NASA decidió ampliar la misión y utilizarla para localizar y estudiar los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón de Kuiper.

"Hasta que se comprenda mejor la naturaleza del problema, el equipo no puede anticipar si esto podría afectar al tiempo que la nave espacial puede recoger y transmitir datos científicos", señalan desde la agencia espacial.

Dado que la nave se encuentra actualmente a 23.300 millones de kilómetros de la Tierra, los científicos de la NASA tardarán aproximadamente dos días en enviar un mensaje a la Voyager 1 y obtener una respuesta, un retraso al que el equipo de la misión está muy acostumbrado.

Suzanne Dodd, directora del proyecto Voyager 1 y 2 en el Laboratorio de Propulsión de la Nasa, en el sur de California, aseguró: "Un misterio como éste es algo habitual en esta fase de la misión Voyager. La nave tiene casi 45 años, lo que supera con creces las previsiones de los planificadores de la misión. Además, estamos en el espacio interestelar, un entorno de alta radiación en el que ninguna nave espacial ha volado antes".

