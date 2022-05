Los coches robóticos con patas serán una realidad: empezarán a desarrollarse este mismo año

Hay dos conceptos que van inevitablemente unidos: coches y ruedas. La capacidad de un vehículo de moverse por carreteras y caminos es imposible de concebir sin neumáticos que le acompañen, sin embargo, Hyundai presentó un concepto para que sus coches sean mucho más útiles y puedan moverse por cualquier superficie: que usen patas.

La idea, que hasta ahora había sido un concepto sobre el potencial que podrían tener unos vehículos más versátiles, va completamente en serio y la compañía ha anunciado que comenzará a diseñar y fabricar sus coches robóticos en Bozeman, Montana (EEUU).

En concreto, Ultimate Mobility Vehicles (UMV) como se denominan estos nuevos vehículos con patas, recibirán una inversión de 20 millones de dólares durante los próximos 5 años con la idea de "redefinir la movilidad vehicular robótica y tecnológica en la locomoción", ha explicado la compañía en un comunicado.

Redefinir la movilidad

La misión de New Horizon Studio (NHS), la unidad de Hyundai que se encarga de desarrollar este nuevo tipo de coches, "es construir vehículos para futuros clientes que quieran o necesiten viajar por terrenos que son desafiantes para los vehículos terrestres convencionales". Las aplicaciones de los UMV incluyen la gestión de recursos naturales, la gestión de desastres, la logística urbana y rural, la construcción, la minería o el desarrollo de recursos espaciales.

El primer modelo que desarrollará Hyundai es un coche robot de excursión terrestre sin tripulación capaz de transformarse para transportar cargas útiles por terrenos altamente pedregosos, y donde no hay rastro de un camino cercano. La compañía explica que será un modelo parecido al Tiger revelado en el CES de 2021, aunque habrá que desarrollarlo mucho más allá y es que en este caso Hyundai entraba en el transporte aéreo.

Así es el proyecto Tiger de Hyundai

Por otro lado, la compañía también desarrollará el concepto de Elevate, su vehículo con patas más conocido que ya dejó ver en el CES de Las Vegas de 2019. Se trata de un coche más grande con hueco para dos personas, con patas robóticas y que puede usarse para conducir en terreno complicado así como para servir como única forma de transporte en zonas afectadas por desastres naturales.

Objetivo: producción comercial

Aunque la nueva unidad de negocio de Hyundai estará principalmente conformada por puestos de investigación y desarrollo para mejorar la experiencia en hardware mecánico, ingeniería eléctrica y electrónica, y materiales y fabricación, el objetivo final es claro: que sean coches que se puedan producir comercialmente.

Así es el proyecto Elevate de Hyundai

Cabe recordar que dentro del grupo Hyundai se encuentra una de las divisiones de robots comerciales más avanzados del mercado: Boston Dynamics. En los últimos días la división robótica ha presentado las nuevas funcionalidades de Spot, un know how que la empresa de coches podrá aprovechar en sus vehículos futuristas, aunque su implicación no será directa en New Horizon Studio.

El NHS Bozeman abrirá las puertas en junio de este año también tendrá la oportunidad de colaborar y "trabajar en estrecha colaboración con la población estudiantil de la MSU, así como de tener acceso a investigaciones de última generación y a profesores de clase mundial", explica la compañía.

