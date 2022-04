Así es Vector, el dron espía alemán con 2 horas de autonomía que usará el ejército ucraniano

De ser meros complementos en el campo de batalla, los drones se han convertido en piezas fundamentales de los ejércitos en los últimos años. Estas aeronaves no tripuladas cuentan cada vez con tecnologías más avanzadas siendo el espionaje uno de los campos de trabajo más comunes. España cuenta desde hace tiempo con los Predator de fabricación estadounidense y, ahora, Ucrania ha recibido al menos una unidad del alemán Quantum Vector para ayudar a sus tropas frente a Rusia.

El dron ya se encuentra dentro del ejército de Zelenski y próximamente defenderá la ciudad de Dnipró, situada a caballo entre Járkov y el Mar Negro. La factura de los casi 200.000 euros que cuesta el Vector han corrido a cargo del hombre de negocios local y político Hennadiy Korban, que lo ha donado directamente a miembros de la Defensa Territorial de Dnipró.

De esta forma, las tropas ucranianas reciben un nuevo elemento espía para trabajar junto con los Leleka-100, de producción nacional, y los polacos Polish Eye. Además, puede emplearse como complemento en la nutrida flota de drones turcos Bayraktar TB2 que han conseguido producir un número importante de bajas al ejército ruso.

Espía alemán

El Quantum Vector es un dron de ala fija especialmente concebido para realizar labores de espionaje en su rama para ejércitos y fuerzas de seguridad. Aunque su variedad de cargas y accesorios que puede equipar le proporcionan buena flexibilidad.

Uno de sus mayores ventajas respecto a las aeronaves no tripuladas de su clase es que el Vector puede despegar y aterrizar verticalmente. Para conseguirlo, sus tres motores de hélice situados en el estabilizador vertical de cola y en las alas rotan para colocarse paralelos a la superficie. Al más puro estilo de un helicóptero.

Dron Quantumm Vector Quantum Systems

Una vez en el aire, esos mismo motores vuelven a rotar hacia un esquema de avión tradicional lo que le permite un vuelo sostenido y una capacidad de planeo imposible de encontrar en otros formatos. Exactamente lo mismo en la maniobra de aterrizaje. Esto le permite prescindir de catapultas para levantar el vuelo y de zonas despejadas para tocar tierra.

Su diseño le permite operar en terrenos dificultosos con accidentes geográficos y también en entornos urbanos. Los técnicos también han puesto especial cuidado en reducir al máximo al huella sonora, elemento clave de cualquier buen dron de espionaje.

Posee una conexión encriptada de grado militar con el operador y es capaz de enviar vídeo a una distancia máxima de 15 kilómetros. En cuanto a la autonomía, Quantum dice que el Vector aguanta hasta 120 minutos.

Para su labores de recopilación de información, el Vector puede equipar dos accesorios de cámaras diferentes. Aunque no ha trascendido cuál de ellos es el que sirve en el ejército ucraniano. La más avanzada, disponde de zoom óptico de 20 aumentos y resolución HD para el espectro visible, mientras que emplea un sensor térmico para condiciones de baja luminosidad.

Dron Vector Quantum Systems

Al dron le acompaña un software de misión con herramientas para los ejércitos. Permite programar misiones, generar rutas de vuelo eficientes, lanzar el dron sin tener un plan de vuelo predefinido o marcar objetivos en el mapa durante todas las etapas del vuelo. Todo ello controlado en una tablet de 7 pulgadas con Windows 10.

En cuanto a especificaciones, el Vector cuenta con un peso máximo al despegue de 7,4 kilogramos con una longitud de 1,63 metros por 2,8 metros de envergadura. Tiene una velocida de crucero que va desde los 53 a los 72 kilómetros por hora y puede volar con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Dron Quantum Vector

"Proporciona capacidades a las fuerzas militares y de seguridad que superan el rendimiento de las plataformas no tripuladas tácticas en servicio en todo el mundo", según comenta el fabricante. "Es una aeronave no tripulada de grado militar construido para durar y llevar capacidades en el campo de batalla que no están disponibles en la actualidad".

Leleka-100

El Leleka-100 es el dron fabricado en Ucrania que las tropas de Volodímir Zelenski más han utilizado desde que comenzó la invasión. Al igual que el Quantum Vector, se trata de una aeroanve no tripulada dedicada íntegramente al espionaje.

Leleka-100 Yevhen Podtikhov

Tiene un sistema de navegación autónomo y especialmente diseñado para satisfacer las tareas militares, industriales y comerciales. Una de las particularidades que el posicionan como uno de los mejores para la rama bélica es que no necesita de cobertura GPS, sino que emplea inerciales para guiarse.

Este dron ucraniano puede emplear sistemas de cámaras en el espectro visible e infrarrojos y tiene una autonomía de hasta 2 horas y media. Tiene una longitud de 1,1 metros por una envergadura de 2 y un peso máximo al despegue de 5,5 kilogramos.

