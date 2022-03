Pedro Pereira (Philips Sound): "El consumidor es cada vez más exigente; Fidelio va en ese sentido"

Si hay una marca a la que se asocie calidad de sonido en España esa es Philips. La nueva generación de la marca explotada por TPVision, busca aprovechar el buen momento y el interés que hay alrededor del audio a todos los niveles. El auge de las plataformas digitales, los podcast e incluso los audiolibros ha hecho que los usuarios estén más pendientes que nunca de los dispositivos de audio.

Cuando se piensa en dispositivos de audio, lo primero que viene a la mente son los auriculares inalámbricos true wireless (TWS), una explosión en el mercado que espoleada por los AirPods, pero que han provocado que ahora casi cada marca tenga su propia alternativa. Hay mucha variedad, pero es un mercado que crece.

Ese crecimiento del mercado ha hecho que el usuario se especialice cada vez más, sepa qué buscar en los auriculares. Es por eso que desde Philips han apostado fuerte por el audio de alta calidad en la gama Fidelio o con su acuerdo con Bowers & Wilkins en sus televisores, un toque diferencial para que la experiencia de visionado no sea únicamente de imagen. Pero el catálogo de la compañía va mucho más allá con soluciones de audio de todo tipo.

Tras charlar con Javier Bravo de Philips TV, entrevistamos a Pedro Pereira, product manager de TPVision para Philips Sound, para conocer un poco más a fondo su visión del mercado así como las previsiones de la empresa en el mercado español.

Habitualmente cuando se va a comprar un televisor, se habla de calidad de imagen, pero, sin calidad de sonido, la experiencia es considerablmente peor. ¿En qué sentido se orientan para poner importancia en el sonido en el televisor?



Nuestra gama de televisores es muy amplia y a través de nuestro equipo de I+D desarrollamos equipos que disponen de sistemas de sonido incorporado que permiten al usuario disfrutar de un sonido excepcional. Destacan entre nuestra oferta los equipos con sistema de sonido integrado de Bowers & Wilkins y también los que disponen de Dolby Atmos. Por otro lado, las sinergias entre Philips TV y Philips Sound son enormes y las barras de sonido que desarrollamos siempre tienen en cuenta la mejor manera de añadir calidad a la experiencia de sonido de nuestros televisores.



¿Sus barras de sonido tienen valor añadido por estar vinculadas a un televisor Philips en lugar de otra marca?

Las barras de sonido de la serie 8 en adelante vienen con sistema Play-fi integrado, lo que permite conectar a nuestros televisores de la gama performance (The One) en adelante de manera remota sin cables y a través de conexión WiFi. Además, añadiendo altavoces con el mismo sistema (TAW6205 y TAW6505), se crea una experiencia completamente inmersiva gracias a la tecnología Ambilight, ya que los altavoces tienen conexión directa con el Ambilight del televisor, yendo así más allá del sonido.

¿Cómo es trabajar con Bowers & Wilkins?

El sistema de sonido de Bowers & Wilkins es de una calidad máxima y Philips siempre ha sido un líder en innovación y tecnología. Ir de la mano de Bowers & Wilkins en el desarrollo de nuestros televisores nos ayuda a la hora de crear una mejor experiencia para nuestros consumidores. Ambas partes estamos muy contentas con los últimos años de asociación, por lo que en los próximos años seguiremos trayendo al mercado más novedades resultantes de esta asociación.

Hablando de sonido premium, vuelven a apostar por la marca Fidelio, ¿cuál es el enfoque de esta familia de productos teniendo en cuenta la colaboración que tienen con Bowers & Wilkins?

La gama Fidelio es un sello de calidad. Necesitamos que los consumidores vuelvan a tener opciones de producto de lo mejor que siempre se ha hecho dentro de Philips Sound. A través de nuestra gama Fidelio en barras de sonido, altavoces y auriculares, queremos proporcionar al consumidor una experiencia de sonido premium gracias a componentes de calidad extrema, con diseño europeo y materiales auténticos —como piel Muirhead y la tela Kvadraft—. Además, hemos adoptado un enfoque que se centra en la sencillez de uso de toda la gama, dejando la complejidad únicamente en la producción y el interior de cada producto.

¿Qué es lo que más busca el mercado español en el panorama de audio?

El crecimiento que más se destaca en los últimos años es el de los true wireless, pero también vemos una gran demanda en las muchas soluciones disponibles de altavoces, desde los de gama de entrada hasta los más potentes. Precisamente por ello y porque queremos atender a los diferentes tipos de consumidores, traemos este año dos novedades en altavoces: el TAS4807 y el TAS7807, que buscan dar la oportunidad a los consumidores de consumir música mientras disfrutan de su tiempo al aire libre.

El 2021 ha sido el año en el que la mayoría de los servicios de streaming se han sumado a funcionalidades más exigentes como el audio sin pérdida, ¿es esto un incentivo para tener más producto premium? ¿hay más mercado de usuarios exigiendo mejor calidad de sonido?

Esa parece ser la tendencia: más exigencia por parte de los consumidores. Los auriculares de la gama Fidelio van en ese sentido: ofrecen a los usuarios la oportunidad de escuchar buena música con la calidad que un audiófilo puede exigir. Un ejemplo es el Fidelio X3, un auricular de diadema Hi-Res que permite sacar lo mejor de una canción en formato FLAC o ALAC.

Auriculares Philips Fidelio X3 C.F.Q.

Por otro lado, sabiendo que a mucha gente le gusta estar en movimiento y el tiempo de estar encerrados en casa parece que ya es cosa del pasado, tener buena calidad en productos con conexión por bluetooth es también muy importante. En ese sentido desarrollamos muchos de nuestros productos para que sean compatibles por ejemplo con los codecs LDAC o LHDC, y así poder garantizar a los usuarios la mejor experiencia cuando escuchan sus canciones preferidas. En ese segmento tengo que destacar nuestros auriculares Fidelio L3, que cuenta con cancelación de ruido y altísimas prestaciones.

Entiendo que a raíz del confinamiento ha crecido la demanda de auriculares. ¿En qué sentido ha crecido y ha evolucionado el mercado?

En 2020 vimos un crecimiento de la demanda de auriculares de diadema con micrófono, debido a la necesidad que teníamos todos de unirnos a reuniones online constantemente. Este tipo de producto, en comparación con los auriculares intrauditivos, aísla mejor el sonido exterior, algo que en 2020 era muy necesario dada la logística que todos tuvimos que desplegar dentro de nuestras casas. En 2021 empezamos a ver que la demanda giraba más hacía a los auriculares true wireless por su versatilidad y es esperable que esa tendencia se mantenga en 2022.

El mercado de true wireless ha crecido muchísimo y hay cada vez más variedad. ¿Se han establecido ya categorías combinando con el precio? ¿Cuál es la estrategia de Philips en este sentido?

Nuestra oferta en auriculares true wireless es muy amplia y tenemos productos que van desde la gama de entrada, como el TAT2236 en cuatro colores y que vende muchas unidades todos los meses, hasta productos más premium, como el TAT8505, que tiene cancelación de ruido, o el T1 que es nuestro producto Fidelio en la gama true wireless.

Vamos a seguir con la estrategia de mantener una gama amplia con ofertas para todos los gustos y continuaremos desarrollando auriculares true wireless con cancelación de ruido, ya que vemos que hay cada vez más demanda en este segmento.

¿Qué es lo que más se busca en unos auriculares true wireless? ¿Versatilidad, cancelación de ruido?

La primera razón parece ser efectivamente la versatilidad que permite un true wireless. Podemos usarlo en todo tipo de ocasiones, ya sea para trabajar u ocio. Pero estamos viendo que hay un crecimiento de la exigencia a la hora de evaluar la calidad de sonido y del micrófono.

Fidelio T1 C.F.Q. Omicrono

La opción de tener un true wireless con cancelación de ruido es cada vez más interesante para el consumidor, ya que permite, a través de un producto muy portátil, tener una calidad de sonido y también un gran aislamiento de su alrededor. Precisamente por ello, y atendiendo a estas necesidades que vemos en los usuarios, en 2022 vamos a tener tres productos true Wireless cancelación de ruido: el TAT4556, TAT5506 y TAT8506.

¿El usuario elige diferenciar entre unos auriculares u otros, según el momento? ¿o se busca un mismo modelo para todo?

Hay de todo. Hay quienes usen el mismo auricular para todo, de ahí el crecimiento de los TWS, que son muy versátiles. Pero también hay quienes eligen unos auriculares para viajar, otros para trabajar y otros para hacer deporte. Yo soy de los últimos. Creo que para sacar el mejor provecho de lo que estamos haciendo en cada momento, diferentes auriculares se adecuan mejor a una u otra cosa.

Por ejemplo, para hacer deporte exterior, sea correr o salir con la bici, es importante para nuestra seguridad tener algo que nos permite estar al tanto de nuestro entorno. En este sentido hemos lanzado al mercado los auriculares de conducción ósea TAA6606BK. Este modelo, al no tapar los oídos, garantiza que prestemos atención a nuestro entorno y aumenta muchísimo nuestra seguridad en espacios exteriores. Por otra parte, para viajar en avión o tren, reto a todo el mundo a que pruebe un buen auricular de diadema con cancelación de ruido. Sentirán que la experiencia de viajar es mucho más agradable. A mí me encanta viajar y nadie me quita mis TAH9505BK cuando lo hago.

¿Se están quedando los auriculares de diadema para los usuarios más exigentes? ¿Han notado si la llegada de los AirPods Max de Apple han impulsado el interés por un mercado más premium de audio?

Igual que los Beats en su momento, los AirPods Max traerán la conciencia de la importancia de tener productos de calidad para escuchar nuestras canciones o ver nuestras serie o película preferidas. Nuestra gama Fidelio siempre ha sido muy demandada. Los Fidelio X2HR son un producto muy reconocido en el mercado y muy apreciado desde hace años. Lo normal es que la demanda siga aumentando y por eso hemos desarrollado productos como el Fidelio L3 o el Fidelio T1.



¿Qué previsiones tienen para el año?

La previsión es que 2022 sea un año con un mercado en crecimiento, especialmente en la gama True Wireless. Sin embargo, nosotros queremos crecer también en barras de sonido y altavoces. Además, vamos a incidir mucho en la necesidad de tener productos distintos para hacer deporte, y para ello hemos desarrollado toda una gama específica: Go! En general, en el mercado español esperamos un año más de crecimiento para Philips Sound y estar cada vez más presentes en la cabeza de los consumidores como una marca a tener en cuenta entre aquellos que buscan productos de sonido de calidad.

