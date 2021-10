Flowspace Pod, la cápsula de Microsoft para concentrarte en la oficina

En casa con la familia o de vuelta a las oficinas, las personas pueden sentir que la concentración es más complicada de alcanzar. Son muchas las herramientas que están llegando a España para bloquear las distracciones desde los dispositivos y aumentar la productividad, pero también hay propuestas enfocadas a minimizar el impacto del entorno físico como Flowspace Pod de Microsoft.

La compañía tecnológica ha diseñado un módulo para aislar al trabajador y que ha recibido el premio Best of the Best Award de Red Dot Design. De los espacios abiertos en las oficinas, ahora se vuelve a retomar el concepto de cubículo para favorecer espacios más tranquilos, como el que propuso Panasonic el año pasado.

Aunque solo se trata de un diseño y la compañía cuándo llegará a ser realidad, la propuesta consiste en instalar estos módulos en las oficinas para aquellos momentos en los que un empleado sienta que necesita más privacidad y concentración. Es una idea similar a las cabinas para videollamadas que se han instalado en muchas empresas.

Flowspace Pod

El centro Envisioning (Imaginando en inglés) de Microsoft ha ideado este espacio en forma de cápsula. El módulo no se cierra por completo, pero crea una sensación de ambiente aislado, como si de una capucha o casco se tratara.

La cubierta puede integrarse de dos partes o una sola. Está formada por una estructura forrada con fieltro gris de la que se despliegan dos orejeras o viseras laterales que crean mayor sensación de privacidad, sin la necesidad de instalar puertas.

En la visera superior, el video muestra unos altavoces para proyectar el sonido del ordenador. También en la parte externa, un botón en uno de los laterales parece controlar el ambiente interior con colores de fondo para ayudar a la persona a concentrarse.

Dentro de la cápsula, una silla ergonómica y un escritorio forman el despacho, teniendo solo espacio para una pantalla de buen tamaño y los periféricos como el teclado y el ratón. Sin teléfono ni cámaras, de lo que se trata es que no haya distracciones.

Potenciando la concentración

Este diseño se suma a la tendencia que se ha creado entre las compañías tecnológicas de fomentar la concentración. Antes de la pandemia ya existían opciones para bloquear notificaciones y poder desconectar un tiempo de la ajetreada vida virtual. Pero este último año se ha visto un incremento de estas funciones.

Así vemos como las herramientas de videollamada como Zoom, crean funciones para que los niños no se distraigan en las clases virtuales. También Google ha presentado un modo para Google Calendar y bloquear una franja de tiempo en la agenda para concentrarse.

Incluso, Microsoft se ha asociado con Spotify para ofrecer una herramienta que bloquea las notificaciones y aplica listas de música para relajarse. El cronómetro calcula el tiempo que se ha decidido destinar a una tarea concreta que requiere toda la atención.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan