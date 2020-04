La app de Facebook estrena un modo para silenciar todas tus notificaciones

La app de Facebook se actualiza con importantes mejoras que muchos (sobre todos los más conectados a la red social) agradeceremos. El 'Quiet Mode' ha llegado, y básicamente se trata de un modo en el que la app detendrá la "mayoría" de las notificaciones que nos llegan por defecto a la red social.

Además, tendrá un modo para que podamos descansar de la app un rato. Este es un sistema muy similar al 'Bienestar Digital' de Google o a la variante de dispositivos OnePlus Zen Mode, ya que si establecemos un temporizador las notificaciones se quedarán silenciadas todo ese tiempo para ayudarnos a desconectar.

La firma ha anunciado esta característica de forma oficial, pero no ha explicado exactamente qué notificaciones quedarán exentas de este bloqueo. Facebook da algunos detalles pero sin ahondar demasiado. Por ejemplo, notificaciones que dependan de cuestiones legales llegarán sí o sí, como las referentes a cuestiones de privacidad.

El 'Quiet Mode' llega a la app de Facebook

Así funciona el 'Modo silencioso'. Facebook

Este modo no debe confundirse con el sistema de notificaciones silenciadas de forma automática; este nos permite detener únicamente las notificaciones automáticas, pero no aquellas que se ejecuten dentro de la app. El 'Quiet Mode' bloquea casi todas las notificaciones entrantes, y si así lo queremos, podremos establecer tiempos para que la app quede bloqueada o en su defecto que no nos lleguen notificaciones durante un período de tiempo determinado.

Lo podremos encontrar en el panel 'Tu tiempo de uso', en el que podremos ver todas las horas de uso que le damos a la app y sobre todo ver si realmente debemos realizar este "parón". Esta es parte de una actualización más grande, en la que se añadirán tendencias semanales, un contador de visitas, etcétera.

Funcionará tanto manualmente como en el horario que queramos establecer. Pausará las notificaciones de la aplicación y del sistema referentes a Facebook. Por lo tanto, es más que probable que veamos las notificaciones en nuestra página de Facebook y tengamos que entrar en la app para quitarlas. Pero al menos no nos molestarán.

Quiet Mode. Facebook

Por ahora la función está disponible para usuarios de Facebook en iOS, y desde la empresa aseguran que la app de Facebook para Android recibirá dicha característica en mayo. Así, Facebook se une a la tendencia del bienestar digital que promovió Google y que ahora otras empresas como Apple o OnePlus incentivan desde sus ecosistemas. Otras mejoras se añadirán al sistema de notificaciones, como nuevos accesos directos a la configuración de notificaciones y al panel de preferencias del 'feed' de noticias.