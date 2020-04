WhatsApp se queda sin nuevos emojis en 2021 por culpa del coronavirus

Puede que no te suene, pero el responsable detrás de los emojis que usas a diario es el The Unicode Consortium. Este consorcio es el organismo que se encarga de los emojis, y anualmente presenta una nueva tanda de emojis bien para actualizar su estética o para añadir algunos nuevos emojis referenciando las tendencias de los sucesos que ocurren actualmente.

El problema es que el coronavirus nos ha dejado un 2020 patas arriba, y ni estos pequeños seres se libran del desastre que el virus está causando. Si esperabas tener nuevos emojis en tu WhatsApp, sentimos decirte que no será así; no habrá emojis hasta 2022.

El lanzamiento del año 2021 se ha retrasado. Así lo afirma el The Unicode Consortium en este comunicado, explicando que Unicode 14.0 se retrasa 6 meses empezando desde marzo hasta septiembre del año 2021. Es decir, hasta prácticamente el 2022.

Adiós a los nuevos emojis

Emojis.

El comunicado explica que los contribuyentes tienen "mucho que hacer en este momento" y se basan en la seguridad de sus voluntarios. Por ello, se deciden a retrasar su fecha de lanzamiento. "Este año no podemos comprometernos con el mismo calendario al que nos hemos adherido en el pasado", según cuenta Mark Davis, la personalidad máxima del consorcio.

¿Qué implica esto? Que de base, los sistemas operativos móviles que usen Unicode ese año no tendrán emojis nuevos. Afortunadamente los Unicode de 2020 no se han visto (al parecer) afectados, por lo que Android 11 e iOS 14 sí tendrán nuevos emojis. No pasará eso con iOS 15 ni con Android 12, que no recibirán emoticonos nuevos.

Emojis de iOS.

El que los emojis del año 2020 no hayan sido afectados es debido a que la actualización de este años se anunció durante enero del 2020. Se añadieron 62 emojis nuevos y 55 variaciones de piel, género, etcétera. De nuevo, primando la diversidad y la inclusión, temas de amplia sensibilidad social actualmente.

Aún queda para ver nacer a iOS 14, y Android 11 no es más que una beta. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta medidados de este año para ver estos nuevos emojis en nuestros dispositivos, ya que iOS suele incluir estos emojis a posteriori tras el lanzamiento de sus nuevas versiones.

Es más que llamativo que un evento tan global como el coronavirus haya afectado de tal forma a aspectos de nuestra vida, aparentemente, alejados de todo este problema. No hay fecha para la inclusión de estos nuevos emojis, ni fechas para el lanzamiento de iOS 14 (sobre todo ahora que la WWDC de Apple ha sido cancelada). Así que si querías nuevos emojis, tendrás que tener paciencia.