Adiós a Hangouts: la app para teletrabajar ahora se llama Google Chat

Definitivamente, Hangouts ha pasado a mejor vida. La que era la marca por excelencia de Google para su entorno laboral y colaborativo ha dejado oficialmente de existir, al menos en su oferta empresarial. Tal y como podemos leer en 'The Verge', Google ha anunciado que las apps de Hangouts de su G Suite para educación dejan oficialmente Hangouts.

Ahora, Hangouts Meet se llamará Google Meet y lo mismo pasará con Hangouts Chat, que ahora se llamará Google Chat. El cambio de marca se insinuó en un documento de soporte que nombraba a estas apps con sus nombres actualizados, y que no debe confundirse con otras apps de similar calado como Google Chat, el protocolo de mensajería Android basado en RCS.

Pero, ¿ha muerto totalmente Hangouts? En sí, Hangouts seguirá viva para la app de chat de consumidores que Google lanzó en Google+. Es decir, en apps como Gmail Google seguirá usando "Hangouts" como marca y tampoco habrá cambios a nivel de consumidor. Pero en la G Suite ha quedado completamente olvidada.

Hangouts prácticamente muerta

La misma Google ha confirmado a 'The Verge' que Hangouts para consumidores no morirá, afirmando que "no habrá cambios en la versión (clásica) de Hangouts". Pero la G Suite se queda sin ella, especialmente relevante ahora que el teletrabajo se ha impuesto en tiempos de cuarentena.

Así acaba un camino tortuoso para Hangouts 7 años atrás, cuando Google pretendía que esta app fuera la nueva WhatsApp. La maldijeron una estrategia de marketing totalmente desorientada, sin rumbo fijo y que se caracterizó por constantes vaivenes por parte de Google para darle un sentido a esta app, hasta la desapareción de Google+ en 2018.

Tampoco ayudaba que incluso en entornos puramente laborales Hangouts tuviera que luchar con muchas otras apps de mensajería, ya instauradas tanto a nivel de consumidor como a nivel empresarial. Al igual que ocurriera con Google Allo, no tuvo un rumbo fijo y pasó absolutamente inadvertida para todos los usuarios.

Hangouts para G Suite, por ahora, seguirá existiendo (hasta que se abandone definitivamente en agosto de este año). Google Chat así le coge el relevo para competir con Slack y con otras tantas apps como Microsoft Teams, para ubicarse en entornos de trabajo más robustos y que se integren mejor con la G Suite. Por ahora, también se podrá usar su app para dispositivos iOS y Android.

Es cuestión de tiempo que, al igual que pasó con Google+, Hangouts acabe desapareciendo por completo en favor de una centralización de la marca Google en los productos de, valga la redundancia, Google. La pregunta ahora es cuándo veremos esa desaparición, anunciada desde hace años.