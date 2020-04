Facebook rastreará a usuarios para comprobar si el distanciamiento social está funcionando

Facebook ha anunciado que su programa 'Data for Good' será usado para desarrollar mapas de prevención de enfermedades, que muestren el cómo las personas se están moviendo y así comprobar si se están adhiriendo a las medidas de distanciamiento social aplicadas para detener la propagación del COVID-19.

Estos mapas, como es lógico, se basarán en datos de ubicación anónimos. De hecho, la misma Facebook asegura que esperan que estos datos puedan usarse junto a los datos que recopilan funcionarios de la sanidad pública para determinar dónde es más probable que se sucedan brotes del coronavirus.

Gracias a estos mapas se podrá comprobar no sólo si las personas están respetando las medidas de distanciamiento social aplicadas, sino que se podrán revisar datos como las tendencias de movimiento, índice de conectividad social, etcétera.

Los mapas de Facebook

Estos mapas se conformarán gracias a una serie de datos. Se usarán datos de ubicación conjunta, es decir, los que muestren la probabilidad de contacto entre personas en un área, además de otro tipo de datos. Se establecerán tendencias de rango de movimiento, que mostrará si las personas se quedan en casa o si por el contrario se saltan la cuarentena.

Incluirán detalles importates como un índice de conectividad, que nos hablará sobre las amistades entre regiones separadas para mostrar las áreas donde los usuarios podrían necesitar más apoyo psicológico. Y sí, estos datos encierran cuestiones de privacidad que la misma Facebook se ha apresurado a cerrar a cal y canto, tal y como podemos leer en la CNBC.

Facebook asegura que no mostrará patrones en torno a los movimientos de personas en especial, y que no se usarán estos datos para identificar personas que no se adhieran a estas pautas de distanciamiento, pero de nuevo, no son más que promesas. Promesas que, por otra parte, son muy similares a las que Facebook ha ido rompiendo años atrás en referencia a la privacidad de sus usuarios.

No tendrás por qué hacerlo

El propio Zuckerberg, CEO de la firma, ha hablado de ello en su perfil de Facebook. "Estamos comenzando a implementar esto en los Estados Unidos esta semana, y si los resultados son prometedores, lo expandiremos rápidamente a nivel mundial en los próximos días". Esta opción no será obligatoria.

Los usuarios de Facebook podrán desactivar dicha característica y elegir si comparten o no sus datos. No obstante, la misma firma ya ha advertido que se puede recoger información sobre los movimientos de los usuarios a través de otras características de la app.

A tenor de los intentos de Facebook de tranquilizar a los más preocupados por su privacidad, Facebook también ha asegurado que no analizará el por qué de estas pautas analizadas. Facebook se limitará a explorar las tendencias de movimiento en las poblaciones, sin nunca entrar a las cuestiones que llevan a esos movimientos (lo cual sería una importante intromisión a su privacidad).

"Si esto funciona, podemos producir un mapa semanal que pueda ayudar a predecir con mayor precisión cuántos casos verán los hospitales en los próximos días, así como un indicador temprano de dónde está creciendo el brote y dónde se está aplanando la curva con éxito".