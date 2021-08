Zoom crea una función para que los alumnos no se distraigan en clase

Todavía quedan algunas semanas para que el nuevo curso escolar comience en España, pero todo apunta que las clases telemáticas seguirán presentes en algunas circunstancias. E incluso puede que, para algunos sistemas educativos, haya venido para quedarse. Para esos alumnos, e incluso para los adultos que teletrabajan, Zoom ha presentado una nueva función para enfocada a potenciar la concentración.

Si ya de por sí es difícil que los más pequeños presten atención al profesor en un aula presencial y no se manden notas o se distraigan con el compañero de al lado, la tarea se complica cuando están desde casa unos frente a otros poniendo muecas o usando los filtros más graciosos de Zoom. Este tipo de distracciones tampoco son raras de ver incluso en algunas reuniones de trabajo.

Contra este tipo de distracciones Zoom presenta el Modo Focus o concentración en inglés. Evitar que los participantes tengan contacto visual entre ellos y puedan centrar toda su atención en la persona que está dando la clase o conferencia. Una nueva herramienta para gestionar estas reuniones que estará disponible para todos los usuarios.

¿Cómo funciona?

El Modo Focus simplifica las clases generando la sensación de que el alumno está en una clase particular con el profesor y el resto de participantes desaparece. Sus imágenes en mosaico o en línea se borran y en su lugar quedan los nombres.

Zoom Modo Focus zoom Omicrono

El alumno solo podrá ver al profesor y su propia imagen en la pantalla. Esto elimina otras situaciones embarazosas que se han vivido en este último año de cuarentena y teletrabajo en las que por error se mostraba algo privado en la transmisión de algún alumno, ahora esos despistes quedarán entre el profesor y el alumno. También se puede reforzar la privacidad difuminando el fondo con los filtros de la aplicación.

El anfitrión de la reunión podrá compartir la pantalla con todos sus alumnos aunque ellos no se vean entre sí. Zoom no dice nada del audio, si los alumnos tienen el micrófono abierto este sonido puede colarse todavía en la clase, aunque no se vea su imagen. De todas formas, Zoom permite que el anfitrión bloquee los micrófonos de determinados participantes para moderar la reunión.

Todos pueden activarlo

Según explica Zoom en su página de soporte, a función va a estar disponible para todos los usuarios, incluso los que no tengan cuentas de pago. Los requisitos son ser el anfitrión de la reunión y trabajar con Zoom desde un ordenador Windows o macOS (Windows: 5.7.3 y macOS: 5.7.3 o superiores)

Primero es necesario activarlo en la cuenta a través de la página web de Zoom. La función se puede bloquear tras activarla para que sea obligatoria para todos los usuarios de esa cuenta, por ejemplo, en una empresa o escuela. Después se puede usar en todas las reuniones donde se crea necesario y donde se ejerza de anfitrión desde el menú de Más... en las herramientas de la aplicación.

