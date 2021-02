“No soy un gato”: el abogado que activó un filtro de Zoom por error en pleno juicio

Cuando pensábamos que 2021 no podía sorprendernos, va y lo hace. El suceso que nos atañe hoy no ha ocurrido en España sino en Estados Unidos, pero es un buen recordatorio sobre el cuidado que debemos tener en una era marcada por el teletrabajo. Y es que antes de iniciar una llamada de Zoom, debes comprobar si los filtros están apagados. Este abogado estadounidense no lo olvidará nunca.

Se ha hecho viral en las redes sociales un divertido streaming en el que vemos una audiencia judicial telemática en Texas, con uno de los jueces apareciendo en pantalla con un filtro de gato activado. El juez Rod Ponton tuvo un momento muy apurado en el que apareció con un curioso filtro de gato que no podía desactivar.

El juez Roy B. Ferguson, así como el resto de participantes en la llamada, se dio cuenta del problema (como para no hacerlo) e instó a Ponton a que desactivara el filtro. El momento más delirante del vídeo llega cuando Ponton no solo no es capaz de desactivarlo, sino que se justifica asegurando no ser un gato.

Un filtro de gato y un juez apurado

Videollamada con el filtro de gato encendido. Manuel Fernández

Filtros graciosos hay muchos, y quizás todo esto se hubiera quedado en una anécdota, más allá de lo curioso que sería que un reputado abogado hiciera esta broma. La cosa fue más allá; Ponton, al aparecer, reveló que el filtro no solo era animado, sino que movía los ojos con el movimiento de Ponton, haciendo la ilusión de que el gato está estresado.

Ferguson, claramente contrariado, intenta razonar con Ponton, tranquilizándolo. "Sr. Ponton, creo que tiene un filtro activado en la configuración de vídeo". Ponton preguntó si se le oía, y segundos después, dijo la famosa frase que hizo viral el metraje: "estoy aquí, en directo, no soy un gato". Segundos después, tal y como explicó el propio Ferguson, le explicó a Ponton como apagar el filtro y lo eliminaron.

El mismo juez dejó claro que esta no era ninguna broma, y que el incidente ocurrió de verdad. No obstante, el streaming se colgó en Internet, para hacerse viral a las pocas horas. El vídeo original cuenta ya con más de 3 millones de visitas, y los memes no se han hecho de rogar.

No es la primera vez

Aunque la pandemia los haya hecho mucho más visibles, los filtros y métodos para ocultar rostros en vivo no son una novedad de nuestro tiempo. Se llevan usando desde la popularización de las videollamadas, y esta pandemia en la que han demostrado ser una herramienta indispensable, muchos les han sacado partido. Pero accidentes así, ha habido muchos.

Captura de pantalla.

Famoso fue el caso de Your Highness Qiao Biluo, una famosa influencer china que vio su caída por culpa de un fallo en estos sistemas. En 2019, se hizo tremendamente famosa después de que en un streaming su filtro facial fallase y revelara su verdadera identidad. Un filtro que, como muchos presuponían, mostraba a una Qiao Biluo mucho más joven y esbelta.

Una vez este filtro falló, se reveló que detrás de la joven muchacha con filtro se escondía una mujer de 58 años que no cumplía con los cánones de belleza que muchos de sus seguidores buscaban. Posteriormente, su cuenta fue suspendida y perdió prácticamente toda su base de seguidores.

